Andretti - Cadillac F1 takımının motor partneri Honda olabilir

Andretti, Perşembe günü yakın gelecekte F1'e girebilmek için GM ile bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu girişim başarılı olursa, takımın adının Cadillac olması planlanıyor.

GM'nin bu projeye dahil olması şaşırtıcı oldu çünkü 2026 motor üretimi için başvuru tarihi geçti ve Amerikalı üreticinin motor üreticisi olarak F1'e girmesi beklenmiyordu.

Ancak GM Başkanı Mark Reuss, ilk olarak mevcut üreticilerden birisiyle ortaklık yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Reuss, "Başlangıç olarak bir güç ünitesi tedarikçisiyle imzalanmış anlaşmamız var. Sonrasında ilerledikçe, gelecekte bir şeyler üretmek için uzmanlığımızın çoğunu kullanacağız." dedi.

Michael Andretti, "Sanırım daha çok başka bir üretici ile işbirliği şeklinde olacak." şeklinde ekleme yaptı.

Ne Reuss ne de Andretti anlaşma sağlanan üretici hakkında bir detay vermese de o iki taraf için en mantıklı seçenek Honda gibi görünüyor.

Japon üretici 2021 sonunda resmi olarak F1'den ayrılmıştı ancak 2026'da yeniden güç ünitesi üretebilmek için FIA'ya başvuruda bulundu. Diğer taraftan Honda, Red Bull'a yaptığı gibi ürünlerinin kullanım hakkını başkalarına vermeye daha sıcak bakıyor.

Dahası Cadillac ve Honda arasında otomobil tarafında halihazırda uzun zamandır işbirliği bulunuyor. İki şirket elektrikli otomobiller üzerinde ortak çalışmalar yapıyorlar.

Planlanan üreticinin Honda olup olmadığı sorulduğunda Reuss, "EV tarafında açıkçası Honda ile büyük bir ortaklığımız var. Diğer taraftan IndyCar gibi serilerde Honda'ya karşı mücadele de veriyoruz."

