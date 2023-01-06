Andretti - Cadillac F1 takımının motor partneri Honda olabilir

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Andretti, Perşembe günü yakın gelecekte F1'e girebilmek için GM ile bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu girişim başarılı olursa, takımın adının Cadillac olması planlanıyor.

GM'nin bu projeye dahil olması şaşırtıcı oldu çünkü 2026 motor üretimi için başvuru tarihi geçti ve Amerikalı üreticinin motor üreticisi olarak F1'e girmesi beklenmiyordu.

Ancak GM Başkanı Mark Reuss, ilk olarak mevcut üreticilerden birisiyle ortaklık yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Reuss, "Başlangıç olarak bir güç ünitesi tedarikçisiyle imzalanmış anlaşmamız var. Sonrasında ilerledikçe, gelecekte bir şeyler üretmek için uzmanlığımızın çoğunu kullanacağız." dedi.

Michael Andretti, "Sanırım daha çok başka bir üretici ile işbirliği şeklinde olacak." şeklinde ekleme yaptı.

Ne Reuss ne de Andretti anlaşma sağlanan üretici hakkında bir detay vermese de o iki taraf için en mantıklı seçenek Honda gibi görünüyor.

Japon üretici 2021 sonunda resmi olarak F1'den ayrılmıştı ancak 2026'da yeniden güç ünitesi üretebilmek için FIA'ya başvuruda bulundu. Diğer taraftan Honda, Red Bull'a yaptığı gibi ürünlerinin kullanım hakkını başkalarına vermeye daha sıcak bakıyor.

Dahası Cadillac ve Honda arasında otomobil tarafında halihazırda uzun zamandır işbirliği bulunuyor. İki şirket elektrikli otomobiller üzerinde ortak çalışmalar yapıyorlar.

Planlanan üreticinin Honda olup olmadığı sorulduğunda Reuss, "EV tarafında açıkçası Honda ile büyük bir ortaklığımız var. Diğer taraftan IndyCar gibi serilerde Honda'ya karşı mücadele de veriyoruz."

A Honda logo on the engine cover of the Max Verstappen Red Bull Racing RB15 Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

"Bu açıdan onlara karşı doğal bir saygı ve ilişki var ve bu sorun değil. Motor konusunu daha sonra konuşacağız." dedi.

Andretti için bir başka seçenek Renault olabilir. Fransız üretici şu an için sadece fabrika takımı olarak mücadele eden Alpine'e motor tedarik ediyor ancak başka takımlarla da çalışmak istiyor.

Red Bull da 2026'dan itibaren güç ünitesine isim hakkını verebilecek bir üretici partner arıyor. Son olarak Ford'un adı Red Bull ile anılmıştı.

GM için, Andretti'nin kalibresindeki bir takımla ortaklık şansı ve F1'e özel motor teknolojisine en başından hazır erişim fırsatı, grand prix yarışlarına geçişin mantıklı olduğu anlamına geliyordu.

GM'nin neden F1'e girmeyi düşündüğünün sorulması üzerine Reuss, "En azından benim dönemim boyunca Formula 1'e girmeyi çok istedik ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunu yapmak oldukça zordu."

"İster liderlik, ister o zaman gereken para miktarı ya da şirketin nerede olduğu, ekonominin nerede olduğu olsun, bu uzun süreçte gerekçeler hep farklıydı." dedi.

Andretti, F1 projesi için çoktan mühendislerle anlaşmaya başladıklarını, hatta teknik direktörle anlaştıklarını ve yakında onu da açıklayacaklarını söyledi.

Andretti, "Çok fazla kişiyle anlaştık. Bizimle çalışmaya başlayan oldukça fazla isim var. Ana mühendislerle anlaştık. Bu açıdan evet, bu yolda çalışmaya çoktan başladık. Teknik direktörümüzle çoktan anlaştık ve bu süreçte onu da duyuracağız." dedi.