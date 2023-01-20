Andretti birkaç ay içerisinde F1'den net bir yanıt almak istiyor

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Andretti Autosport yaklaşık bir buçuk yıldır Formula 1'e girmeye çalışıyor. Başlangıçta Sauber'in F1 takımını devralmak istediler ancak yaşanan sorunların ardından bu planlar son anda suya düştü.

Kısa bir süre sonra Andretti, kendi Formula 1 takımını kurarak 11. takım olarak spora girmeyi hedeflediğini açıkladı.

Bu plan F1 ve çoğu takım tarafından şüpheyle karşılandı ancak Andretti pes etmedi. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in beyan sürecini başlatmasının ardından Andretti, General Motors ve Cadillac ile ortaklık kurarak spora girmek istediğini duyurdu.

Bir kez F1 dünya şampiyonu Mario Andretti, Autosprint'e yaptığı açıklamada, esas olarak bu ortaklığı Ben Sulayem'in tavsiyesi üzerine kurduklarını söyledi.

"Onu ilk andan itibaren yanımızda olan insanlar arasında sayabiliriz. Bize büyük bir üreticiyle ortaklık kurmamızı tavsiye eden Ben Sulayem'di."

"Bu da Formula 1'deki programımıza daha fazla güç ve genişlik kazandırıyor. Biz de mümkün olan her şekilde Ben Sulayem'i dinlemeye çalıştık. Buradan da Cadillac ile ortaklık doğdu."

Mario Andretti Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Andretti F1 planları üzerinde çalışmaya devam ediyor

Andretti'nin Formula 1'e katılma planları hâlâ netlik kazanamadı. Başlangıçta hedef 2024'tü ancak şimdi 2025 veya 2026 daha gerçekçi görünüyor.

Yine de Andretti sanki yeşil ışık yakılmış gibi çalışmalarına devam ediyor.

"Bu çok karmaşık bir program ve bu da sürekli ilerleme kaydetmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Bunun son hızda gerçekleşmesi gerekmiyor fakat düzenli şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Örneğin, kilit isimleri takıma getirmeye başlamalıyız ve bunun için kesinliğe ihtiyacımız var."

"Bu açıdan şu anda beklemedeyiz fakat diğer tüm girişimler ve programlarda ilerleme kaydediyoruz."

1969 Indy 500 yarışını kazanan 1978 F1 dünya şampiyonu, önümüzdeki birkaç ay içerisinde net bir yanıt almalarını istiyor.

Andretti, "Birkaç ay içinde makul bir cevap almayı istiyoruz."

"Şu anda her günün önemli olduğu ancak her günün de iyi bir gün olabileceği doğru."

"Bekleyip görelim ama artık karar aşamasındayız." dedi.