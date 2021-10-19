Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü

Geçtiğimiz haftalarda Andretti'nin Alfa Romeo F1 takımını satın alacağı yönünde pek çok spekülasyon vardı ve hatta Motorsport.com'un kaynakları, iki taraf arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini öğrenmişti.

Formula 1, bu yıl bütçe sınırı getirdi ve gelecek yılki yeni kurallarla beraber takımların birbirine eskisinden daha yakın olması bekleniyor. Hal böyle olunca yeni takımların spora olan ilgisi arttı ve Andretti bu kapsamda yeni bir takım kurmak yerine, Alfa Romeo'yu devralmaya karar verdi.

FormulaPassion'ın haberine göre 1978 dünya şampiyonu Mario Andretti'nin oğlu Michael Andretti, pazartesi günü takımın İsviçre'deki Hinwil merkezinde görüldü.

Bu ziyaretin, satın alma sürecinin bir parçası olduğuna inanılırken, bazı iddialara göre Andretti, Alfa Romeo/Sauber takımını devraldığını bu hafta sonu yapılacak Amerika yarışında açıklayacak.

Andretti'nin takımı satın almak için 350 milyon doları gözden çıkardığı iddia edilirken, takımın yarış koltuğuna Amerikalı genç yetenek Colton Herta'nın geçeceği iddiaları var.

Amerikalı takım şu anda IndyCar, Indy Lights, IMSA, Formula E, Supercars Şampiyonası ve Extreme E'de yer alıyor.

Michael Andretti, Zak Brown, McLaren Executive Director Fotoğraf: Sutton Images