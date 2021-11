Andretti: "Alfa Romeo görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının sebebi para değil"

Bugün Devlin Defrancesco'nun 2022 için dördüncü Andretti Autosport için yarışacağı açıklandı. Bu basın toplantısında konuşan Andretti Autosport CEO'su Michael Andretti, Sauber'i satın alma görüşmelerinin neden olumsuz sonuçlandığını anlattı.

Andretti, "Anlaşmanın finansal nedenlerle bozulduğuna dair ortada dolaşan bazı söylentilere son vermek istiyorum. [Bu iddialar] gerçekten bu kadar uzak olamazlardı. Bununla hiçbir ilgisi yok"

"Aslen görüşmelerin son kısmında ortaya çıkan kontrol sorunları vardı ve anlaşmayı bitiren şey bu oldu."

"Her zaman eğer bir anlaşma doğru değilse onu yapmayacağımızı söyledim ve sonunda bu anlaşma doğru değildi. Bu yüzden başka fırsatlar aramayı sürdürüyoruz."

Andretti, sözlerine şunları da ekledi: "Maalesef görüşmenin son kısmında kontrol sorunları belirdi ve bunları kabul edemeyeceğimiz için vazgeçmek zorunda kaldığımız bir anlaşma haline geldi. Her zaman, eğer her şey bizim için doğruysa bu anlaşmayı yapacağımızı söyledim ve sonunda bizim için doğru bir anlaşma değildi."

Bunun, Andretti Autosport'un şirketi satın alıp, yönetmesine izin verilmeyeceği anlamına mı geldiği sorusuna Andretti, "Temelde öyle." yanıtını verdi.

IndyCar'da 42 galibiyeti olan Andretti, Colton Herta'nın Formula 1'e geçişte, takım planlarının bir parçası olduğunu da ilk kez doğruladı.

"Eğer bir F1 takımımız olursa, Amerikalı bir sürücü olarak getirmek istediğimiz kişi Herta olurdu. Bunu yapmak için mükemmel biri olurdu. Yani kesinlikle onu koltuğa oturtmaya çalışırdık çünkü Avrupa'da rekabetçi bir pilot olabileceğine inanıyorum. Gerçekten yapabilir. Yapmaması için hiçbir sebep yok."

Andretti, Liberty Media'nın bir başka Amerikalı takımın spora girişinden memnun olacağını fakat kendilerine görüşmelerde yardımcı olmadıklarını belirtti.

"Liberty mi? Yok, hayır yapmadılar. Bence mutlu olurlar çünkü Amerikan pazarındaki varlıklarını artırmaya çalışıyorlar ama bize yardım etmek için hiçbir şey yapmıyorlardı... Bence bu, çok büyük bir hikaye olabilirdi. Bu yüzden işe yaramaması çok yazık. Fakat pes etmiyorum."

"Gözlerimiz her zaman açık olacak ve her zaman fırsatları kollayacağız. Sadece orada değil, diğer formula serilerinde ve diğer yarış türlerinde de bunu yapacağız. Yaptığımız şey zaten bu. Motor sporlarındayız ve her zaman genişleyebilmek adına fırsatlara bakıyoruz."

"Ancak bunu yapıyorsak, rekabetçi olabileceğimizi bildiğimiz, doğru bir anlaşma olduğundan emin olmalıyız çünkü yaptığımız her şeyde rekabetçi olmak marka için çok önemli."

Andretti ayrıca Herta'nın Formula 1'e geçmesi durumunda, 2021 Indy Lights şampiyonu Kyle Kirkwood'un ondan boşalan IndyCar koltuğuna geçeceğini de ekledi.