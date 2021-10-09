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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
David Malsher
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Birkaç kaynak, Amerikalı yarış şirketi Andretti Autosport'un Alfa Romeo F1 takımından çoğunluk hissesi alacağı bir anlaşmaya yaklaştığını belirtti.

Andretti, Alfa Romeo F1 takımını devralmaya yaklaştı

Haftalardır süren ve Amerikalı organizasyonun F1 fırsatlarını kovaladığını belirten spekülasyonların ardından konu hakkında iyi bilgilere sahip kaynaklar, Alfa Romeo'nun sahipleriyle Andretti arasındaki görüşmelerin oldukça ileri bir seviyeye geldiğini söyledi. 

Andretti'nin sahibi, eski F1 pilotu Michael Andretti, portföyüne bir grand prix takımı eklemek konusunda istekli ve Amerikalı organizasyonunun Alfa Romeo F1 takımı birkaç hafta içinde devralabileceği öne süren iddialar da var. 

Ancak Alfa Romeo'nun mevcut sahibi olan Islero yatırım şirketinin henüz son kararını vermediği anlaşılıyor. 

Anlaşmalar tamamlanırsa, Andretti Autusport mevcut aktivitelerine bir seri daha ekleyecek. Amerikalı organizasyon şu anda IndyCar, Indy Lights, IMSA, Formula E, Supercars Şampiyonası ve Extreme E'de yer alıyor. 

Alfa Romeo takımı, mevcut durum hakkında yorum yapmayı reddetti. Takım patronu Frederic Vasseur ise Türkiye Grand Prix'sinde konu hakkında konuştu ve takımın sahipleri hakkında yapılan görüşmelerin, kendisinin kişisel olarak içinde bulunmayacağı görüşmeler olduğunu belirtti. 

"Hiçbir şey söyleyemem çünkü dürüst olmak gerekirse, bu benim parametremde değil. Ben CEO'yum ve takım patronuyum. Bu tür konuşmalar benimle yapılmıyor, hissedarlarla yapılıyor. Çok fazla söylenti var, bu soruyu şirketin hissedarlarına sormalısınız." 

Kaynaklar, Andretti'nin 2022'de gelmesi planlanan ve takımlar arasındaki farkları azaltmayı planlayan kural değişiklerinden ötürü F1'e ilgi duymaya başladığını öne sürdüler. 

Michael Andretti

Michael Andretti

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Andretti geçmişte de müşteri aracı kullanabilecek olması halinde F1'e girmek istediğini belirtmişti. Şu anda tam olarak öyle bir durum yok ancak Liberty Media döneminde gelen bütçe sınırı gibi kurallar, Andretti'nin F1 giriş konusunda yeniden istekli olmasını sağladı.

Alfa Romeo'nun Ferrari ile bağları oldukça güçlü ve geçtiğimiz dönemde uzun yıllar devam etmek için anlaşma sağlandı. Yani böylece takımın orta vadede geleceği garanti altına alınmış oldu.

Andretti'nin Alfa Romeo'yu devralacağı herhangi bir anlaşma ayrıca, IndyCar'ın ön sıralarda yarışan pilotlarından Colton Herta'nın da F1'e geçmesine kapı aralayabilir. Bunun için Herta'nın yeterli F1 süperlisans puanı toplaması gerekiyor. 

Herta, Andretti Autosport'la yarıştığı bu sezonda etkileyici performanslar ortaya koyarken; Mayıs ayında kendisini takıma uzun sürelere takım bağlayacak çok yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı. 

Diğer taraftan 2023 ve sonrasında bu birliktelik gerçekleşirse, Andretti'nin Indy Lights'taki şampiyonu Kyle Kirkwood da değerlendirilebilir.

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