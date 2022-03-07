Andretti: "Alfa Romeo, anlaşma tamamlanmak üzereyken şartları değiştirdi"

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Formula E, IndyCar, Extreme E ve Avustralya Supercars'ta mücadele eden Andretti Autosport, Formula 1'in yeni döneminde gridde yer almak istiyor.

Amerikalı ekip, son aylarda çalışmalarına hız verdi ve ilk önce yeni bir takım kurmak yerine, F1'deki mevcut takımlardan birisini almaya çalıştı.

Seçeneklerin sayısı azdı. Çünkü Dorilton Williams'ı satmak istemiyordu. Ayrıca Gene Haas da takımının Andretti tarafından alınmasına karşıydı. Tek olası seçenek Alfa Romeo'ydu ve onlarla yapılan görüşmeler son aşamaya kadar geldi.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Michael Andretti, görüşmeleri tamamlayıp, imza noktasına geldiklerini fakat Sauber'in mevcut sahiplerinin son anda kontrat maddelerini değiştirdiğini belirtti.

Andretti, "Yaşananlar hakikaten şaka gibiydi!"

"Aslında biz zaten sona gelmiştik. Görüşmeler tamamlanmıştı ve imza gününü dahi belirlemiştik. Fakat o tarihten iki gün önce birdenbire şartları değiştirdiler."

"Takımı hemen hemen kontrol altında tutmak istiyorlardı. Ben de bunun üzerine 'Hayır, elbette bunu yapamazsınız. Satıştan sonra kontrol edemezsiniz' dedim."

"Sonuç olarak veto hakkı gibi şeyler istediler. Gerçekten korkunçtu."

"Bu zaman diliminde çok fazla vakit kaybettik. Eğer böyle bir şey olmasaydı, kendi planlarımızda daha ileri gidebilirdik." dedi.

Andretti, şimdi kendi takımını kurma planları yapıyor ve 2024'te spora girmek adına çoktan başvuruda bulundu.

Bazıları Andretti'nin Uralkali ile yollarını ayıran Haas'ı alabileceğini iddia etse de, Michael Andretti bu konuda, "Gene Haas takımını satmayı hiç istemedi. Ona bunu en az 5 veya 6 kez sordum." dedi.