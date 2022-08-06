Andretti, 2024'te F1'e girmek için belirlediği son tarihe çok yaklaşıyor

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Michael Andretti önderliğindeki Andretti Global, geçen yıl Sauber takımını satın almak için ciddi görüşmelerde bulunmuş fakat sonunda imzalar atılmamıştı.

Bunun üzerine Andretti, kendi takımını kurmaya ve 2024 yılında Formula 1'e girmeye karar verdi. Bunun için FIA ve F1'e gerekli başvuruları çoktan gerçekleştirdiler.

Ancak Andretti'nin griddeki 11. takım olmasını sağlayacak anlaşma henüz onaylanmadı ve genel olarak kimse, griddeki yeni bir takım olmasına sıcak bakmıyor.

Mayıs ayında konuşan Liberty'nin patronu Greg Maffei de gridde yeni bir takım olmasına ihtiyaçları olmadığını dile getirdi.

Micheal Andretti,retti Autosport Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sonuç olarak FIA henüz Andretti Global hakkında karar vermedi ancak Andretti Global'in belirlediği takvimin sonuna doğru geliniyor.

Andretti Autosport'un pazarlama direktörü Jean-Francois Thormann Speedweek'e şunları söyledi: "Biz 2026 motor kurallarının son halini beklemiyoruz, yani amacımız 2026'da girmek değil, F1'e daha erken girmek istiyoruz."

“Fakat 2024 planı için zaman daralıyor. Bunun için belirlediğimiz son tarih çoktan yaklaştı.”

Potansiyel motor tedarikçisiyle alakalı Thormann, "Prensip olarak tüm olası partnerlerle konuşuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Eğer Andretti F1'e girerse, koltuklardan birinin Amerikalı bir sürücüye gidebileceği, o ismin de şu anda IndyCar'da yarışan Colton Herta olacağı düşünülüyor.

“Kimin en uygun isim olduğuna bakıyoruz. Bir Amerikalı elbette harika olurdu fakat kesin değil."

Andretti, İngiltere'nin Banbury kentinde yer alan eski Marussia fabrikasını, mevcut Formula E programı için kullanıyor.

Thormann, bunun F1 programı için yeterli olmayacağını söyledi.

Andretti'nin sağ kolu olarak kabul edilen 67 yaşındaki Amerikalı, ”Şu anki Formula E fabrikamız, F1 programı için yeterli olmayacak" dedi.