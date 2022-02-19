Andretti, 2024 yılında kendi takımıyla F1'e girmek için başvuruda bulundu!

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Michael Andretti geçen yıl, Alfa Romeo Formula 1 takımını satın alabilmek adına Sauber Motorsport ile görüşme halindeydi. Görüşmeler ileri bir aşamaya kadar geldi ancak son dakikada yaşanan problemler, anlaşmanın bozulmasına neden oldu.

Fakat Andretti, kendi takımıyla motor sporlarının en üst sınıfında yer almaya olan hayalinden henüz vazgeçmiş değil.

1978 Formula 1 dünya şampiyonu Mario Andretti, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Michael, 2024'te başlayacak olan yeni bir F1 takımı için FIA'ya başvuruda bulundu."

"Andretti Global girişimi, gerekli kaynaklara sahip ve tüm gereksinimleri karşılıyor. Artık FIA'dan gelecek yanıtı bekliyor." dedi.

1993'te Formula 1'de McLaren için yarışan Michael Andretti'nin ekibi, IndyCar, Formula E, Extreme E ve Avustralya Supercars gibi serilerde yer alıyor.

Mevcut bir takımın devralınması, finansal anlamda Formula 1'e geçiş için en kolay yol olurdu çünkü Concorde Anlaşması'nın son versiyonuna göre seriye gelen her yeni takım, 200 milyon dolarlık katılım ücreti ödemek zorunda.

Bu miktar, gride her yeni takım geldiğinde diğer takımların alacağı para ödülü azalacağı için bir nevi telafi görevi görüyor.

Bu ekstra engele rağmen Andretti, mevcut ekiplerden herhangi birini devralamamasından dolayı Formula 1'e bu şekilde girmek istiyor gibi görünüyor.

Andretti'nin F1'e olan ilgisi aniden ortaya çıkan bir durum değil. Formula 1'in Amerika'daki popülaritesi, Netflix Drive to Survive'ın gelişinden bu yana epey arttı.

Formula 1 bu haftanın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izleyici sayısının %58 oranında arttığını duyurdu. Geçen yılki Amerika GP'ye toplam 400 bin kişi gelmişti, bu da sezonun rekoru oldu.

Sporun artan popülaritesi, bu yıl Miami'nin F1 takvimine girişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca Las Vegas'ta yapılacak üçüncü bir Amerika yarışı için görüşmeler sürüyor.