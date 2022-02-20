Andretti, 200 milyon dolarlık F1 katılım ücretini ödemeye hazır

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Michael Andretti, cuma akşamı attığı tweet ile beraber Andretti Global'in 2024 yılında Formula 1'e girmek için gereken başvuruyu yaptığını duyurdu.

Projeyi Mario'nun oğlu Michael yönetiyor ve 1978 dünya şampiyonu da danışmanlık rolü üstleniyor.

Michael Andretti, geçen yılın sonunda Alfa Romeo F1 takımını almak için Sauber'le görüştü ancak anlaşma olumsuz sonuçlandı.

Williams ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Şimdi Michael Andretti, kendi takımını kurmayı kafasına koymuş durumda.

Mario Andretti, RACER'a şöyle dedi: "Michael'ın yaptıklarından ve hedeflerinden gerçekten gurur duyuyorum. Yaptığı şeyi kesinlikle onaylıyorum."

"O, F1 planından vazgeçmiyor. Geçen yılın sonunda görüşmeler başarısız olunca hemen B planı üzerinde çalışmaya başladı ve şimdi kendi takımını kurmak olan bu plan, bir A planı haline geldi."

"Arkasında uzun süredir destek olan sağlam birkaç kişi var. Herkes aynı şeyi hissediyor, herkes böyle bir şeye başlama konusunda çok pozitif."

"Uzun süredir buradayız ve Michael'ın dünyanın dört bir yanındaki serilere katılarak, bir takım patronu olarak ne kadar iddialı olduğunu görebilirsiniz. Formula E, Extreme E, Avustralya'daki Supercars... Doğru ortaklarla partner olmayı seviyor."

"Şüphesiz nihai hedef Formula 1 ve o, çok uzun bir süre orada olacak kadar genç."

Andretti, olası partnerler ve motor tedarikçisi konusundaki görüşmelerin gerçekleştiğini, ayrıca arkasında, projeye dahil olmaya hazır çok ilginç ve güçlü kişiler olduğunu belirtti.

"Zaten bir motor tedarikçisi ile iyi bir anlaşması var, bu yüzden resmi olarak onaylandığında bunların hepsi anlatılacak. Proje, pek çok insanın düşündüğünden çok daha ileride."

"Twitter'da pek çok insan 'Şaka yapıyorsun. Rüya görüyorsun' diyor. Hayır, rüya görmüyoruz, şaka yapmıyoruz. Bu tamamen ciddi bir şey. Bu gerçekleşiyor fakat bir anda gerçekleşen bir şey değil."

FIA ile olan görüşmelerde hangi aşamada oldukları sorusuna Andretti, her şeyin tamamlandığını söyledi ve ekledi: "Şu anda bence takımlardan onay almalarının gerektiği vb. şeylerin olduğu o noktada. Bu sürecin bir parçası olarak atmaları gereken birkaç adım var. Bernie Ecclestone ile temas halindeydim ve birlikte konuştuk, bu süreçte ondan rehberlik aldım. Bu kuralların çoğunu koyan oydu."

"Üzerinde çalışıyoruz. Tüm bu yönler üzerinde çalışıyoruz, yani körü körüne yaptığımız bir şey değil. Bizden istenen garantilere ve diğer her şeye saygı duyuyoruz. Yani bizim tarafımızda daha fazla şeye ihtiyaçları varsa, yanıt vermeye hazırız. İşte bu noktadayız."

Andretti, eğer yeni bir takım olarak spora girerse katılım ücreti olarak 200 milyon dolar ödemek zorunda.

Bunu ödeyecek durumda olup olmadıkları sorusuna, "Evet, dediğim gibi. Bu işe körü körüne girmiyoruz ve bazı ön koşullar olduğunu biliyoruz. Michael'ın bir istisna tanınmasını istediğini düşünmüyorum, uymamız gereken her şeye uymamız ve devam etmemiz gerekiyor. Hem basit, hem de karmaşık bir süreç fakat neye bulaştığımızı biliyoruz."

Andretti, kendi rolü hakkında, "Bir rolüm olacak ama iş istemiyorum. Yine de benden kurtulmalarının hiçbir yolu yok. Etrafta olacağım!" dedi. Andretti Autosport şu anda IndyCar, Indy Lights, Formula E, Extreme E, Avustralya Supercars ve Amerikan IMSA'da yer alıyor.

Mario Andretti, Lotus 49B Fotoğraf: JEP / Motorsport Images