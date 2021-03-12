Stella: ''Testler planladığımız gibiydi''

McLaren Racing, Daniel Ricciardo’nun yedinci ve Lando Norris’in ikinci olmasıyla, Bahreynn'de güçlü bir ilk günü geride bıraktı.

İlk seanstaki 1:32.203'lük derecesiyle uzun bir süre ilk sırada kalan Ricciardo, gün sonu röportajında şunları söyledi: ’’McLaren’la piste çıkmak çok iyiydi. Aracı biraz daha zorlayıp, daha tanıdık hale geldim. Her şeyin yolunda gittiği bir sabahtı ve bu testlerden isteyebileceğiniz tek şeydir."

"Her zaman dayanıklı olmak istersiniz ve Woking’deki takım da, bize harika bir ilk gün sağlayarak, harika bir iş çıkardı. Çok fazla tur attık ve odak noktamız aracı tanıyıp içinde rahat edebilmekti. Önümüzdeki günler için de planımız benzer. Buradan Bahreyn Grand Prix’sine hazır bir şekilde ve mutlu hislerle ayrılmak istiyoruz."

Günü 1:30.889’luk süresiyle ikinci tamamlayan Lando ise, Formula 1 aracına dönmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti ve günü şöyle değerlendirdi: ’’Her şeyden önce, Formula 1 aracına geri dönmekten dolayı çok mutluyum. MCL35M’deki ilk kuru zemin testimdi. Formula 1 aracının hızını tekrar hissetmek bir şaşırtıcıydı, bu hissi uzun zamandır yaşamamıştım. Bu iyi bir şoktu ve geri dönmek iyi hissettirdi, ancak bugünkü koşullar o kadar da iyi değildi. İkinci bölüm çok kumlu ve rüzgarlıydı, bu işleri zorlaştırdı. Geri dönmek için en kolay gün bugün değildi.’’

‘’Seansı test programımıza uygun bir şekilde tamamladık. Koltukta bir sorun olmadığından ve araçta rahat olduğumdan emin olmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde aracın üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Bu akşam oturup her şeyi değerlendireceğiz, ancak sağlam bir ilk gün oldu. Buradaki ve fabrikadaki herkese, bütün çalışmalarından ve bize sağlam bir ilk gün ortamı yaratmalarından dolayı çok teşekkür ederim.’’

McLaren Racing yarış direktörü Andrea Stella ise ilk test gününün ardından şu yorumlarda bulundu: ‘’Üretken bir ilk gündü. Koşullar pistteki rüzgara ve kuma bağlı olarak biraz özeldi ancak bu bizim planımızı çok etkilemedi, hâlâ iki sürücüden de topladığımız verileri kullanabiliriz. Çok büyük sorunlar yaşamadık, sadece küçük sorunlarımız var ve bu da ilk gün yeni araçla normal. Ancak bu sadece ilk gün ve daha fazla mesafe için üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.’’

‘’Testlerimizi planlandığı gibi sürdürdük, Daniel sabah ve Lando öğleden sonra sürüş yaptı. İki sürücümüz de aracı erkenden anlamaya başladı. Şimdi kalan iki günümüzde aracı en iyi hale getirmeye çalışacağız, çünkü yarışa hazırlanmamız gereken süre her zamankinden kısa. Bunu denemeli ve en etkili şekilde performans göstermeliyiz.’’