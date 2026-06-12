Anderson’dan Ferrari analizi: "Fren değişikliği Leclerc’e ne kazandıracak?"

Ferrari’nin hem geçtiğimiz sezon hem de bu yıl yaşadığı fren sorunları, padokta en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Charles Leclerc, özellikle Montreal ve Monako’daki şikayetlerinin ardından bu hafta sonu İspanya'da fren disklerini Brembo’dan Carbon Industrie’ye (CI) değiştirecek.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton, marttaki Japonya Grand Prix'sinden beri bu diskleri kullanıyor. O dönem Leclerc de bu seçeneği denemiş ancak Brembo ile devam etmek istemişti; ta ki İspanya hafta sonuna kadar.

Brembo, Ferrari’nin resmi ortağı olmaya ve fren sisteminin geri kalan bileşenlerini tedarik etmeye devam etse de pilotların fren pedalında aradığı hissiyatın tamamen kişisel olduğu biliniyor ve takımların farklı disk tedarikçilerine yönelmesi motor sporlarında sıkça rastlanan bir durum.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gary Anderson, kendi teknik geçmişinden yola çıkarak Brembo ve CI’nın farklı durumlarda farklı tepkiler verdiklerini dile getirdi. Günümüzde aradaki farkların biraz daha kapanmış olabileceğini vurgulayan Anderson, iki markanın davranış biçimini ve avantajlarını şu temel maddelerle özetledi:

Brembo

İdeal Çalışma Aralığı: Disklerin ve balataların en verimli çalıştığı sıcaklık aralığı yaklaşık 200°C ile 900°C arasındadır.

Aşınma ve Soğutma Riski: Sıcaklık bu sınırın üzerine çıktığında, disk ve balata aşınma oranı kontrolden çıkar. Bunu engellemek için daha fazla soğutma kanalı açmanız gerekir ki bu da aracın genel yere basma kuvvetine zarar verir.

İlk Viraj Güvenliği: Sıralama turlarındaki ilk hızlı tur denemelerinde veya bir güvenlik aracı arkasındaki soğuma sürecinin ardından, ilk viraja girerken çok daha tutarlı ve güvenli bir frenleme hissi sunar.

Sürüş Tarzı Uyumu: Fren pedalına karşı daha nazik olan veya en azından basıncı daha kademeli şekilde artıran pilotlar için çok daha uygundur.

Düşük Enerjili Pistler: Monako ve Singapur gibi toplam frenleme enerjisinin daha düşük olduğu pistlerde büyük avantaj sağlar.

Anderson, Monako’nun en büyük problemini, “tur başına çok sayıda küçük frenleme noktasının olması ve disklerin soğuması için yeterli düzlüğün bulunmaması.” olarak özetledi ve bu yüzden fren sıcaklıklarının "yavaş ve sinsice" yükselebildiğini dile getirdi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Carbon Industrie

Yüksek Sıcaklık Toleransı: Bu disklerin en verimli çalışma aralığı 350°C ile 1200°C gibi çok daha yüksek bir aralıktadır.

Aerodinamik Avantaj: Takımın, fren aşınmasının kontrolden çıkma riski olmadan fren soğutma kanallarını küçültmesine (böylece aerodinamik kazanç sağlamasına) olanak tanır.

Isıtma Zorunluluğu: Pilotun, hızlı turlarda ve formasyon turunda disk ile balata sıcaklığını makul bir seviyeye getirmeye fazladan dikkat etmesi ve agresif davranması gerekir.

Sürüş Tarzı Uyumu: Fren pedalına ilk dokunuşta çok sert ve agresif şekilde basan (Hamilton gibi) pilotlar için mükemmeldir.

Yüksek Enerjili Pistler: Monza ve Montreal gibi toplam frenleme enerjisinin çok yüksek olduğu pistlerde çok daha efektif çalışır.

İki markanın arasındaki farkları özetledikten sonra Anderson, uzun düzlüklerin ve frenleme bölgelerinin olduğu pistlerde pilotun frene ilk bastığı anda frenlerin soğuk, ayağını çektiği zaman da sıcak olabileceğini vurguladı. Bu durumun her frenleme esnasında aracın dengesini değiştirdiğini de ekledi.

İki marka arasındaki farklara değinen Anderson şöyle dedi: “Fren malzemesi seçmek bazen bir şeker dükkanındaki açık büfe tezgahını ziyaret etmeye benzer. Geçmişte biz de tam olarak bunu yapmıştık: Bir tedarikçinin disklerini alırken, diğerinin balatalarını kullanmıştık.”

“Bu sayede iki üretici arasındaki boşluğu kapatabilir ve bileşenlerden en az birinin aşırı aşınma sorununu törpüleyebilirsiniz.”

Ferrari araç detayları Fotoğraf: Ben Vinel

“Benim teknik bakış açıma göre Brembo aslında Leclerc’in sürüş tarzına, CI ise Hamilton’ın tarzına çok daha uygun.”

“Bu yüzden hafta sonu boyunca, özellikle güvenlik aracı periyodu çıkışlarında ve sıralama turlarından önceki ısınma turlarında frenleri nasıl yönettiklerini çok yakından takip edeceğim.”

“Çünkü bir pilotun sağ veya sol ayağının altında hissettiği şey, kendine olan güveni için kritiktir: Sağ ayak gaz pedalındaki tork iletimiyle ilgilenir ki bu yeni düzenlemelerle başka bir tartışma konusudur; sol ayak ise tamamen bu fren hissiyatına bağlıdır.”