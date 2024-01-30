Anderson: "Yeni aracı geç tanıtmanın avantajları var"

Bu hafta, 2024 Formula 1 sezonunun ilk lansmanları başlayacak ve Şubat ayı itibariyle yeni araçlar ilk kez piste çıkacak.

Elbette heyecan dorukta ve lansmanlarda gerçek araçların tanıtılıp tanıtılmayacağı merak konusu.

Gary Anderson bu konuda şöyle diyor: "Farklı yıllarda pek çok türde lansman gördük: bazı takımlar gerçekten yeni araçlar tanıtırken, diğerleri sadece yeniden boyanmış eski araçları tanıttı. Son zamanlarda ise lansmanlar, sadece birkaç bilgisayar görüntüsü ve bilgilerle sınırlı kalıyor."

"Şahsen ben her zaman gerçek aracı gerçek bir pistte görebildiğimiz lansmanları sevmişimdir; Ferrari'nin geçen yıl yaptığı da buydu."

"Bu sayede doğrudan teste gidebilecek tamamen bitmiş bir aracınız olduğunu gösteriyorsunuz. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor çünkü bazı küçük şeyler, son anda yeni aracınızı dünyaya göstermenizi engelleyebiliyor. Ayrıca, bir aracı ilk kez herkesin önünde test ettiğinizde, bir şeylerin ters gitme ihtimali vardır."

Alpine 2023 F1 launch

"Takımların son yıllarda daha fazla dikkat ettiği bir husus var; parça üretimi için harcanan süreyi azaltmaya çalışıyorlar. Bu da üretim programlarının dakikalar olmasa bile belli saati saatine ayarlandığı anlamına geliyor. Herhangi bir gecikme olursa, bunu mümkün olan en kısa sürede öğrenmek gerekiyor."

"Üretim süreçlerinizi bu şekilde organize edebilirseniz, araştırma ve geliştirme için ekstra zaman kazanırsınız. Formula 1'de her şey o kadar hızlı değişiyor ki, bir düğmeye basıp bir parçayı üretmeye başladığımız anda, mühendisler çoktan yeni ve daha iyi bir çözüm hazırlamaya başladıkları için o parça eskimiş oluyor."

"Üretim programlarınız ne kadar doğru olursa, aracınız ilk versiyonu da o kadar yeni olacaktır."

"Lansman tarihlerine bakarsanız, hangi ekibin daha güvenli ve verimli çalıştığını anlayabilirsiniz. Küçük ekiplerin araçlarını önce tanıtması tesadüf değil - en iyi ekipler projeleri üzerinde daha uzun süre çalışıyor. Ayrıca -küçük takımlar- lansmanlarını daha erken yapmak istiyorlar çünkü basının ilgisini daha fazla çekiyorlar. Bu ticari açıdan mantıklı. Büyük takımlar her her halükarda ana haberlerde yer alıyor."

"Red Bull Racing aracını 15 Şubat'ta, yani en son tanıtacak, Bahreyn'de sezon öncesi testlerin başlamasına sadece altı gün kala bunu yapacaklar. Haas testlerin başlamasından 18 gün önce lansman yapacak ve yeni aracı ilk kez Red Bull'un lansmanından dört gün önce 11 Şubat'ta çalıştıracak."

"Bu da Milton Keynes merkezli ekibin elinde 13 gün daha olduğu ve bu sürenin tasarım için harcanabileceği anlamına geliyor. Bu da ekibe daha verimli ve daha hızlı bir araç sunma fırsatı verecek."

"Testlerle ilgili herhangi kısıtlamanın olmadığı eski günlerde, aracı piste ilk çıkan takım avantajlı konumdaydı, ancak günümüzde şasi ne kadar geç hazır olursa o kadar iyi olacağı ortaya çıkıyor. Elbette bunu yaparken, 2019'da Williams'ın başına gelenlerden kaçınmamız gerekiyor; araç testlerin başına yetişmemişti."

"Sezon ilerledikçe ve aracın gelişim süreci başladıkça parça üretimi için harcanan zamanın azaltılması da fayda sağlıyor. Araç hazır olduğunda, takım yeni şasinin zayıf noktalarını ortadan kaldırmak için yeni bir plan hazırlıyor. Burada birçok şey aracın pistteki davranışıyla veya dayanıklılıkla ilgili sorunlara ne kadar hızlı tepki verebileceğinize bağlı."

"Red Bull lider ve daha fazla yükselemezler. Ancak yeni aracı geliştiren Adrian Newey ve tasarımcıları bunu düşünmüyorlar. Bu sefer ne yaratacaklarını görmek ilginç olacak."

"Neredeyse hiçbir şey sıradan bir lansmanda bile genellikle merak uyandıran bir şeyler görebilirsiniz."