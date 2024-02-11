Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

Red Bull'un sahibi olduğu ikinci takım, bir başka isim değişikliğine daha gitti ve son 15 yıllık süreçte üçüncü farklı takım adına geçti. Fakat yeni görünüm ve renk düzeni değişikliğinin ardında, bir adım öne çıkma niyeti yatıyor.

Gary Anderson, bu konuda şöyle diyor: "2024'te Faenza merkezli takımın Red Bull Racing ile bağları daha da yakınlaştı ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde Milton Keynes'te üretilen parça ve bileşenlerden daha fazla yararlanıyorlar. Racing Bulls'un iki deneyimli pilotu Yuki Tsunoda ve Daniel Riccardo podyum ve hatta şansları yaver giderse zafer için mücadele etmek istiyor."

"Ancak bunun için gerçekten iyi bir araca ihtiyaçları var ve bu yüzden lansmanda bize gösterilenlere daha yakından bakmak gerekiyor. Bu analizle ilgili çekincelerim olduğunu söylemek gerekiyor çünkü sadece şu anda görebildiklerimiz hakkında yorum yapabilirim ve gerçek araç Bahreyn'de hazır olacak."

"Bilgisayar renderları araç hakkında sadece sınırlı bir fikir verebilir fakat kabaca Las Vegas'ta sunulana benziyorsa, VCARB 01'in çok iyi bir izlenim bıraktığını, gerçekten ileriye doğru bir adım olduğunu kabul etmeliyiz."

"Ön tarafta bakarsak, bunun oldukça kalın burnu olan Alpine gibi olmadığını görüyoruz. Görünüşe bakılırsa hava akışı, daha sonra VCARB 01'in yanlarından gövde ile lastiklerin iç kısmı arasında başlayan alana doğru yönlendiriliyor."

"Faenza, ön süspansion tasarımını değiştirdi ve artık Red Bull Racing ile daha yakın çalıştıkları, Milton Keynes'te üretilen şasi bileşenlerinden daha fazla yararlandıkları için bu değişiklik sürpriz olmamalı. Bu süspansiyon daha fazla aerodinamik verimliliğe olanak tanıyor. Fakat bu, aracın şasisinde en iyi verimliliği elde etmenin daha zor olduğu anlamına geliyor."

VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Gösterilen fotoğraflarda, süspansiyonun üst üçgen kolunun gövdeye arka bağlantı noktasından belirgin bir şekilde daha aşağıda yer aldığı görülüyor. Bu çözüm geçen yılki Red Bull RB19'dan ödünç alınmış ve mühendislerin yoğun frenleme sırasında araç ön kısmının sorun yaşamasını önlemeye çalıştıklarını gösteriyor."

"Radyatör girişleri daha önce tanıtılan diğer üç takımla aşağı yukarı aynı görünüyor ve hepsinin RB19'a benzemesi şaşırtıcı değil. Ancak aradaki fark, VCARB 01'in sidepodlarının yanlarında bir çeşit kalınlaşma görüyor olmamz."

"Gövdenin alt kısmının kenarları, diğer yeni araçlardan ve geçen yılki AT04'ten oldukça farklı, ancak Bahreyn'de göreceğimiz araçta bu kısmın böyle olacağını pek düşünmüyorum. Bana göre anda yeterince agresif görünmüyor."

"Arka süspansiyon itme çubuğuna dayanıyor ve üst üçgen kolunun ön montaj noktasının şanzıman gövdesine göre daha aşağıda olduğu görülüyor. Bu nedenle bu tasarım, frenleme sırasında dikey süspansiyon hareketlerine karşı koyma işlevi görüyor. Ancak İtalyan, ekip vites kutularını ve arka süspansiyon ünitelerini Red Bull Racing'den aldığı için bu oldukça bilinen bir çözüm."

"Genel olarak yeni VCARB 01 iyi düşünülmüş ve özenle bir araya getirilmiş bir tasarım izlenimi veriyor ki bu da başlangıç için hiç fena değil. Ancak Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde şasinin başka bir versiyonunu göreceğimize ve tasarımının özellikleri hakkında konuşulacak konuların çok daha fazla olacağına eminim."