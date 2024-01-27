Anderson: "Perez'in sonraki durağı Williams olabilir"

Alexander Albon son 2 yılda gösterdiği harika performansın ardından birçok takımın dikkatini çekti.

Kendisine Alpine, Aston Martin ve hatta Red Bull'un bile ilgi gösterdiği, eğer Perez beklentileri karşılayamazsa, Taylandlı sürücünün eski takımına dönebileceği konuşuluyor.

The Race Podcast'te, Williams'la olan sözleşmesi 2024'ün sonunda bitmesi beklenen Albon'la Perez hakkında çeşitli yorumlar yapıldı.

Ben Anderson, Williams'ın Albon sonrası dönem için tecrübeli Perez'le anlaşabileceğini belirtti.

Aslında bunlar bir iddiadan ziyade yorum temelliydi ve herhangi bir bilgiye dayalı değildi.

Williams'ın sürücü kadrosu söz konusu olduğunda Edd Straw şunları söyledi: "Logan Sargeant bu yıl için koltuğunu hemen hemen korudu."

"Asıl soru 2025'te Williams'ta yepyeni bir sürücü kadrosu görüp görmeyeceğimiz. Bence bu çok ilginç bir soru."

Anderson bunun üzerine, "Bence Williams, daha önce de görüştüğü Sergio Perez ile anlaşabilir."

"Perez tecrübeli bir pilot; birinci pilotluk için iyi bir seçenek olabilir. Üstelik kendisine, ihtiyaç duyduğu saygıyı gösterebilirler."

"Bence Sargeant'ı da değiştirebilirler çünkü yeterince iyi bir sürücü değil." dedi.