Anderson: "Mercedes hâlâ sorunlarını anlamamış gibi görünüyor"

2022/23 yıllarında sadece tek bir zafer elde edebilen Mercedes, 2024 yılında yeni görünümlü W15 ile yarış zaferlerine geri dönmeyi umuyordu.

Sezon öncesi iyimserliğe rağmen Mercedes, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da düzenlenen sezonun ilk iki yarışında zorlandı ve Hamilton Cidde'deki yarışın ardından "büyük değişiklik" çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz ay 2025'te Ferrari'ye katılacağını açıklayan Hamilton, son sezonlarda Mercedes'in gelişim yönünü sert bir dille eleştirmiş ve geçen yılın açılış yarışından sonra takımın teknik departmanının, kaderine terk edilen W14'ün tasarımı konusundaki tavsiyelerini göz ardı ettiğini iddia etmişti.

Ancak Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından Telegraph gazetesindeki köşesinde yazan eski teknik direktör Anderson, Hamilton'ı F1'in mevcut zemin etkisi çağında rekabetçi bir otomobil üretmek için gerekenleri sınırlı bir şekilde anlamakla suçladı.

Anderson, "Yarıştan sonra Hamilton araçta büyük değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi."

"Etraflarındaki diğer takımların hâlâ farklı konseptlere sahip olduğundan bahsetti ama Hamilton görebildiğiniz şeylerden bahsediyor."

"Bu araçlardaki kritik parça zemin ve Hamilton diğer takımların orada ne yaptığını bilmiyor. Görebildiğiniz şey aracın çalışmasını sağlayan şey olmayabilir."

"Mercedes aracını Red Bull'a benzetirse onun kadar hızlı gideceğini düşünüyor gibi görünüyor. Ama öyle değil. W15'in görsel konseptten çok daha fazla çalışmaya ihtiyacı var ancak endişe verici olan, zemin etkili bir otomobilin neye ihtiyacı olduğunu hâlâ anlamamış olmaları."

"2022'de olduğu gibi, hafta sonu ilerledikçe her iki sürücünün de ayarlarında farklı yönlere gitmesi iyiye işaret değil."

George Russell, Mercedes W15 Fotoğraf: Shameem Fahath

"Hamilton 2022'deki yaklaşımına geri dönerek yarım saniyeyi bir anda bulacağını umduğu sihirli bir şey bulmaya çalışıyor."

"Açıkça görülüyor ki hâlâ araçlarıyla denemeler yapıyorlar ama çözümün artık araçta olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Anderson, Mercedes'in sezona başlangıcının son iki sezonla ürkütücü benzerlikler taşıdığını düşünüyor ve Gümüş Oklar'ın bir yarış hafta sonuna yaklaşımının, W15'in antrenmanlarda bir hızlanma gösterdikten sonra hafta sonu ilerledikçe geriye düşmesi, "hala kendilerini kandıran" bir takımın göstergesi olduğunu iddia ediyor.

Anderson, "İki yarış geride kaldı ve performansları hâlâ sınırlamalarının üstesinden gelememekten muzdarip olduklarını gösteriyor. Sanki 2022 ve 2023'ün bir tekrarı gibi."

"Takımın araçları konusunda gerçekçi olması ve bir sorunları olduğu gerçeğine uyanması gerekiyor."

"Bazı açılardan hâlâ kendilerini kandırıyorlar ve bu da hafta sonuna nasıl yaklaştıklarına bağlı. Bahreyn ve Suudi Arabistan'da ilk antrenman seanslarında rekabetçi görünüp daha sonra geriye düştüler."

"Bu, kendilerine güven vermek için cuma günü aracı daha hafif çalıştırdıklarını gösteriyor. Hafta sonu ilerledikçe rakipleri daha da zorlayacak ve Mercedes gerçek konumuna geri dönecek."

"Sadece Cidde'deki ham hızlarıyla bile en hızlı beşinci takım oldular. Yarışta aynı lastik stratejisini kullanan George Russell yarışı kazanan Max Verstappen'in 40 saniye gerisinde tamamladı. Lewis Hamilton ise biraz daha farklı bir stratejiyle önce uzun bir süre orta, ardından da son 13 turda yumuşak lastiklerle yarışı Verstappen'in 46 saniye gerisinde tamamladı."

"Her iki strateji de onlar için işe yaramadı. Yarışta bir turda neredeyse bir saniye fark yediler ve sıralama turlarında da Verstappen'in bir turda neredeyse bir saniye gerisinde kaldılar."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yarışlar arasındaki ev ödevlerini, araçlarına az yakıt koyup başlangıçta iyi bir yerde görünmek ve hissetmekten daha etkili bir şekilde yapmaya geri dönmeliler."

"Bu şekilde hiçbir şey öğrenemeyecekler, bu sadece aldatıcı ve kısa süreli bir güven artışı." dedi.

Anderson, Red Bull ve geçen sezon yavaş bir başlangıçtan sonra toparlanarak Dünya Şampiyonlarının en istikrarlı takım olarak ortaya çıkan müşteri takımı McLaren'e kıyasla Mercedes'in F1'in mevcut kurallarını anlamaya devam etmediğini düşünüyor.

Anderson, "2022'de Mercedes'in başına bela olan zıplama, tamamen aracın alt tabanını aerodinamik olarak yönetmekle ilgili."

"Araç hızlandıkça yük artıyor ve araç yere daha da yaklaşıyor. Buradaki temel sorun Mercedes'in aracı yere indirmekten başka bir felsefesinin olmaması - ancak bu da zıplamayı beraberinde getiriyor."

"Alt zeminin çalışmasını sağlamak için doğru aerodinamik yaklaşıma sahip değiller."

"Red Bull ve hatta McLaren'in çok gerisindeler. McLaren'in aracı da diğerleri kadar yere yakın ama piste çarpmak yerine pistte kayıyor, bu da daha tutarlı ve kullanılabilir bastırma kuvveti elde ettikleri anlamına geliyor."

"Gevşek bir arka taraf da Hamilton'ı rahatsız etti. Cidde pistinin yapısı gereği, saatte 190 mil hızla giderken arka tarafın dışarı çıkması isteyeceğiniz son şeydir."

"W15'in seleflerinin 'inatçı' arka kısmını çözmüş olması gerekiyordu ve hatta sürücünün kokpitini arkaya taşıyarak arka kısmı daha iyi hissetmesini sağladılar. Durum böyle görünmüyor."

Mercedes W15 rear wing Fotoğraf: Filip Cleeren

"Hamilton daha yüksek bir arka kanat seviyesine ihtiyacı olduğunu hissetti çünkü arka taraf onun için çok 'ürkütücüydü'. Bu yüzden McLaren hızlı virajlarda başka bir ligdeymiş gibi hissetti."

"Mercedes'in hızlı virajlarda arka tarafın yol tutuşundan ödün vermeden daha yavaş virajlarda ön tarafın yol tutuşunu sağlamak için bir çözüm bulması gerekiyor."

"Yaptıkları her yorum buna sahip olmadıklarını, aracın denge açısından sürekli bıçak sırtında olduğunu gösteriyor."

"Mercedes ve Hamilton'ın istediği, McLaren'in 2023'te yaptığı ve onları sezonun ikinci yarısında Red Bull'un en yakın rakipleri olmaya iten güncelleme gibi bir güncelleme."

"McLaren büyük bir sıçramanın mümkün olduğunu gösterdi. O sezona kötü başladılar ama neyi nasıl düzeltmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlardı."

"Mercedes bu bilgiye sahip olmaktan hâlâ çok uzak. Avustralya, Japonya ya da Çin'de onlar için pek bir şey değişmesini beklemiyorum." dedi.