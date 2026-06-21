Anderson: "Lindblad, yeni Verstappen olma yolunda ilerliyor"

Formula 1’deki kariyerinin henüz çok başında olmasına rağmen Arvid Lindblad’ın 2026 sezonunda şu ana kadar ortaya koyduğu performanslar, padokta büyük bir takdir topluyor. Genç pilotun en dikkat çekici özelliği, görevini sessiz sedasız yerine getirmesi ve Avustralya Grand Prix’sindeki ilk F1 yarışında sekizinci olduğu andan itibaren bu seriye ait olduğunu kanıtlaması olarak öne çıkıyor.

Temiz bir hafta sonu geçirdiğinde neler yapabileceğini gösteren 18 yaşındaki pilot, Barselona'da Q2'deki enerji dağıtım sorununa rağmen saf temposunu gözler önüne serdi. Çaylak pilotun şimdiye kadar sergilediği performanslar, onun henüz ilk sezonunu geçirdiğini neredeyse unutturacak seviyede.

Anderson’a göre Lindblad’ın performansı, şampiyonluk mücadelesi veren Kimi Antonelli’nin yükselişi nedeniyle bir miktar arka planda kaldı. Racing Bulls ile orta sıralarda mücadele eden genç pilot, Çin'deki tek antrenman seansının başlarında yaşadığı mekanik arıza ve Barselona'daki şanssızlıklar gibi nedenlerle dikkat çekici sonuçlar elde edemedi.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Fakat Anderson, Lindblad’ın tüm bu aksiliklere rağmen biri Miami sprint yarışı olmak üzere dört yarıştan puan çıkararak toplamda 13 puana ulaşmasını, öğrenme sürecinde beklenen performanstan çok daha ileride olduğunu değerlendiriyor.

Genç pilotun pist üstündeki taviz vermeyen yaklaşımı, padoğun en çok ilgisini çeken unsurlardan biri. Saf hızının yanı sıra, F1'de sıradan bir pilottan fazlası olmak için gereken yırtıcı zihniyeti barındırması, Max Verstappen’in 2015 yılında Toro Rosso ile gride adım attığı dönemi ve sergilediği doğal yeteneği akıllara getiriyor.

Anderson’a göre genç yeteneğin şu an için Verstappen’in seviyesinden uzakta olduğu ve olgunlaşması için zamana ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Ancak sezon ilerledikçe, özellikle sonuçların istikrara kavuşması konusunda ciddi bir gelişim göstermesi bekleniyor.

Yarış mesafesinde ve grand prix genelinde araçtan maksimumu alma konusunda hâlâ öğrenmesi gereken noktalar olsa da tek tur performansında, aracı limitlerine kadar zorlamada ve sorunsuz antrenman seanslarının ardından takıma veri sağlamakta son derece başarılı. Anderson’un kalemine göre bu durum, parayla satın alınamayacak tek şeyi; yani saf hızı ve yeteneği net şekilde ortaya koyuyor.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Deneyimli analistin iddia ettiğine göre Racing Bulls'taki takım arkadaşı Liam Lawson, Lindblad için ideal bir referans noktası konumunda. Oldukça iyi bir performans ortaya koyan ve daha önce Red Bull deneyimi de olan Lawson, Lindblad’ın gerçek potansiyelini ölçmek için harika bir yol. Lindblad’ın temel tempoda zaman zaman Lawson’ın önüne geçmeyi başarması, özel bir yetenek olduğunun en büyük kanıtı.

Red Bull yönetimi, bu süreçte Lindblad’a karşı çok dikkatli davranmalı ve gelişimini sabırla izlemeli. Sadece sergilediği anlık potansiyel parıltıları nedeniyle doğrudan ana takıma atılmamalı; aksine ihtiyaç duyulduğunda hazır olması için Racing Bulls'ta deneyim kazanması sağlanmalı.

Max Verstappen’in geleceğine dair padoktaki transfer söylentileri devam ederken, Red Bull'un olası bir ayrılığa karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Anderson’un bakış açısında göre Lindblad, tam olarak bu boşluğu doldurabilecek bir profil çiziyor çünkü pilota kazandırılamayacak tek şey hızken, gelişim ve olgunlaşma süreçleri zamanla yönlendirilebilir.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Anderson’a göre Lindblad, geçmiş dönemlerde genç yaşta ana takıma yükseltilen Pierre Gasly, Liam Lawson veya Alex Albon’un o dönemki hallerine kıyasla bir adım önde görünüyor. Bu durum tamamen hazır bir pilot olmasından değil, tecrübesine oranla sunduğu gençlik ve saf yetenek özelliklerinden kaynaklanıyor.

Red Bull’un genç pilota vermesi gereken mesaj oldukça net: Olağanüstü bir koltuk boşluğu oluşmadığı sürece gelecek yıl değil, ancak bir sonraki yıl ana takım için hedefte olacağı açıkça belirtilmeli ve yarış becerilerini geliştirmesine izin verilmeli.

Anderson’a göre Eğer Verstappen takımdan ayrılırsa, Red Bull’un panik yapmasına gerek kalmayabilir; zira Lindblad’ın şu ana kadar sergilediği performanslar, dört kez dünya şampiyonunun yaratacağı boşluğun cevabının zaten kendi bünyelerinde olduğunu gösteriyor.

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