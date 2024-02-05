Anderson: "Haas F1 10. sıradan daha yukarı çıkamaz"

Şu anda The Race'te teknik uzman olarak görev yapan Gary Anderson, Haas'ın 2024'te çok az şey başarabileceğini dile getirdi.

Genel bir değerlendirmede bulunan Anderson şöyle dedi: "Bu sezon kesinlikle iki şey olacak. Bir takım takımlar şampiyonluğunu kazanacak, diğeri ise sonuncu olacak."

"Red Bull Racing, Mercedes ve Ferrari'nin hepsi şampiyonluk adayı. Sezonu hangi sırada bitirecekleri kesin değil ama Red Bull'un önceki birkaç sezonda elde ettiği sonuçlar göz önüne alındığında favori olarak görülmesi gerekiyor."

"Son sırayı kimin alacağını tahmin etmek de zor, ancak Haas, Stake, Williams veya eskiden AlphaTauri olarak adlandırılan Visa Cash App RB'den biri sonuncu olacak."

"Visa Cash App RB takımı hem yeni uzmanları bünyesine katarak hem de Red Bull ile daha yakın işbirliği yaparak, organizasyonunu güçlendirdi."

"Williams'ın başında James Vowles var ve işin teknik yönünden artık Pat Fry sorumlu. Her ikisi de güçlü isimler ve ne istediklerini biliyorlar. Sauber'de ise James Key var ve teknik problemlerin üstesinden gelip, Stake'in parlak bir gelecek inşa etmesine yardımcı olabilir. Çünkü 2026'da Audi'nin fabrika takımı olacaklar."

"Geriye Haas kalıyor. Son dakikada yapılan yönetim değişiklikleri, organizasyonun yapısını güçlendirmede pek etkili olmayacak. Aracını ilk tanıtan Haas'tı, yani herkes testlere başladığında VF-24 zaten eskmiş olacak ve rakipleri yakalayabilmek için için net bir gelişimi planı yapmak gerekiyor ve Haas'ın Formula 1'de geçirdiği onca yılda yapmayı öğrenemediği şey tam da bu."

"Tüm bunları fazladan bütçe olmadan yapmak zorunda kalacaklar. Yani başka biri çuvallamadığı ya da Haas o sihirli çözümü bulmadığı sürece, umabileceği en iyi şey takımlar şampiyonasında 'rekabetçi bir' 10. sıra olabilir."

"Takımdaki herkesin iyiliği için umarım yanılıyorumdur. Ancak yönetimsel ya da yapısal anlamda performansı artıracak bir şey göremiyorum."