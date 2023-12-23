Anderson: "F1, futbol tarzı 'sarı kart' uygulamasına gitmeli"
Pilotların rakiplerinin ceza almasına yönelik 'çocukça' girişimlerinden bıkan Gary Anderson, F1'in pilotları 'kendi kendilerini denetlemeye' zorlayacak futbol tarzı 'sarı kartlar' getirmesi çağrısında bulundu.
Bu yılki şampiyona, çok sayıda cezaya sahne oldu.
Sezonun son iki yarışında Max Verstappen'e Las Vegas Grand Prix'sinin başlangıcında Charles Leclerc'i pist dışına ittiği için beş saniye ceza verilirken, Abu Dabi'de Sergio Perez'e Lando Norris ile yaşadığı bir olay nedeniyle yine beş saniyelik zaman cezası verildi.
Ancak Verstappen'in cezası çok yumuşak bulunurken, Perez'in cezası birçok kişi tarafından sert olarak değerlendirildi.
Daha önce Jordan ve Jaguar'ın F1 teknik direktörlüğünü yapan Anderson, Perez'in cezasının F1'de 'yanlış' olan şey olduğunu söyledi.
Telegraph'a konuşan Anderson, "Sergio Perez'in Abu Dabi'de Lando Norris ile çarpışması ve ardından aldığı beş saniyelik ceza, F1'de cezaların uygulanma şekliyle ilgili yanlış olan pek çok şeyi özetliyor."
"Pilotların yarışmasını istiyoruz ama görünen o ki küçük cezaların liberal bir şekilde verilmesi, orantısız cezalar yaratarak bunu engelliyor."
"Perez'in Norris'i geçmesi makul bir yarış hamlesiydi. Her iki pilot da sorumluluk sahibiydi ve gerçekten isteselerdi temastan kaçınabilirlerdi."
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Gary Anderson
"İki pilot da herhangi bir zarar görmedi ve bu olay bir yarış kazası olarak kabul edilmeliydi." dedi.
Formula 1'in ceza sorununu 'sarı kartlarla' ortadan kaldırabileceğini düşünüyor.
"Çözümlerden biri, yarış içi cezalar vermek yerine, bu tür olayların yarıştan sonra soruşturulacağını belirten ve takım ile pilotun acil seçeneklerini değerlendirmesine izin veren bir bildirimin monitöre yansıtılmasıdır."
"Hem takımlar hem de pilotlar bu yarış sonrası sürece dahil olur ve olay anında takım ve pilotun tepkisi dikkate alınır. Bu da ekiplere potansiyel olarak kendilerini denetleme sorumluluğu yükler."
"Herhangi birinin önemli ölçüde hatalı olduğu ve tepki vermediği tespit edilirse, olayın yeterince korkunç ve ciddi olduğuna karar verilirse, puan veya pozisyon kaybına ek olarak isimlerine kara leke sürülebilir."
"Örneğin bir pilot üç 'kara lekeye' ulaşırsa, bu bir tür ceza anlamına gelebilir ve ek ihlaller yarıştan men edilmeye kadar artan cezalara yol açabilir. Bu, futbolda sarı kartların toplanmasına benzer bir durum olacaktır."
"Ayrıca bu fikir, rakiplerinin ceza almaları için telsizden şikâyet eden pilotların ve takımların çocukça kızgınlıklarına da bir son verecektir."
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