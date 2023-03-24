Anderson: "Bu değişiklikler McLaren'a fayda getirecek mi emin değilim"

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McLaren Perşembe günü teknik kadroda değişikliğe gittiğini ve James Key'in teknik direktörlük görevinden alındığını duyurdu.

Eski tasarımcı ve teknik uzman Gary Andreson, bu değişikliği The Race'e yorumladı.

Anderson, "McLaren, 2023 sezonuna çok kötü bir başlangıç yaptı."

"Bunun genellikle pek çok nedeni vardır, ancak teknik direktör ilk cezalandırılan kişidir ve James Key zaten bedelini ödedi."

"James'in McLaren'ın kötü başlangıcında parmağı olmadığını söylemiyorum ama bana göre McLaren'ın yaptığı gibi organizasyonu yeniden inşa etmek yerine, yapıyı güçlendirmek her zaman daha iyidir."

"Red Bull'da işlerin nasıl yürüdüğüne bakın. Takımın, herkesin tanıdığı ve iyi ya da kötü sonuçlardan tamamen sorumlu olan net bir teknik direktörü var."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Evet, Adrian Newey'nin yanında pek çok üst düzey isim var ancak gelişimin yönünü belirleyen o ve çalışanları onun talimatlarını uygulamaya koymanın bir yolunu buluyor."

"McLaren daha net bir yönetim yapısı oluşturdu fakat Newey onlardan Red Bull'a geçtiğinde bu çözüm işe yaramadı ve bu sefer de sorun yaşayacaklar. Asıl sorun, belirli bir ismi görevden alma kararı veren kişilerin de takımın yaşadığı zorluklardan kendi paylarına düşen sorumluluğu almaları fakat asla bunu yapmayacak olmaları."

"Her şey futbola benziyor. En fazla takım antrenörünü kovarlar, o da tabii ki kulübün yaşadığı sorunların bir parçasıdır. Ancak teknik direktörlerin kovulduktan sonra takımdan takıma geçtiği bir tür kısır döngü görüyoruz ve sorunun tekrarlanıp, teknik direktörün kovulması sadece bir zaman meselesi."

"Formula 1 takımları futbol kulüplerinden çok daha büyük ve nadiren tüm sorunların nedeni tek bir kişi olur."

"Formula 1'de istikrar kritik önem taşır. Sorunların gerçek nedenini tespit etmek ve işleri ilerletmeye gerçekten yardımcı olacak değişiklikler yapmak önemlidir. Eğer bu teknik ekibin güçlendirilmesini gerektiriyorsa, o zaman yapılmalıdır. Tek taraflı değişiklikler sadece herkes yeni görevlerini öğrenirken kaçınılmaz olanı geciktirecektir."

"Ben de Jaguar'da benzer bir durumdaydım fakat bu durum takımın gelişimine yardımcı olmadı ve yapılan değişikliklerin yakın gelecekte McLaren'a nasıl yardımcı olacak bilmiyorum."