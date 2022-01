Anderson: "2022 kötü geçerse, Ferrari'de yeniden 'kelleler uçar"

2020 sezonunda, 1980'den bu yana geçirdiği en kötü sezonu geçirerek 6. olan Ferrari; 2021 sezonunda biraz da olsa toparlanmayı başarmıştı ve daha rekabetçi bir araç üretebilmişti.

Scuderia, 2021 sezonunda 5 podyum ve 2 pole pozisyonunu alarak 325.5 puan topladı ve sezonu 3. sırada noktaladı.

Üçüncülük, 2020 sezonunun ardından iyi bir gelişim olsa da elbette Ferrari'nin olmak istediği yer değil ve İtalyan ekip, yeniden zirveye çıkabilmek için 2022 regülasyonlarına büyük yatırımlar yaptı.

Anderson ise Ferrari'nin son iki üç senedir yönetim kadrosunda istikrarı sağladığını belirtirken; 2022 sezonunun kötü geçmesi durumunda bu tablonun değişebileceğini de ekledi.

Anderson,"Ferrari, yüzeysel olarak bakıldığında son 20 senede gördüğümüz en istikrarlı takımmış gibi duruyor ama durum böyle değil."

"Gerçekte, Ferrari en istikrarsız takım ve bunun nedeni de felsefeleri: Ya başarılı olursunuz ya da başarısızlıktan dolayı birini suçlayıp onu dışarı atarsınız."

"Ferrari'nin yeni üst yönetimi son birkaç senedir sakinleşmiş ve oturmuş gibi duruyor. 2-3 senedir kovulan isim sayısı azaldı ve yukarı aşağı inen insan sayısı da azaldı."

"Hâlâ Mattia Binotto takım patronu olarak takımı yönetiyor ve takımın teknik tarafını da o yönetiyor. Hem takımı yönetip hem de teknik tarafa bakmak zor ancak onun arkasındaki yapı artık işe yaramalı."

"Bu yapı son birkaç senedir değişti ve şu an Ferrari'nin yeniden zirveye çıkma zamanı."

"Son büyük kural değişikliğinin yaşandığı 2017 sezonunda Ferrari'nin yaptıklarından çok etkilenmiştim. Ferrari, kısa sidepod çözümünü herkesten önce bulmuştu."

"Yani, takımın içinde değişen durumlara reaksiyon gösterebilecek bir zihniyet var ama bir şey bunu bozdu."

"Ayrıca takım güç ünitesindeki kuralları fazla zorlamasının ardından 2020 sezonunda toparlanmaya çalıştı. 2021 sezonunda az çok toparlanıldı ama gelişim kısıtlamaları takıma yardımcı olmadı."

"Ferrari'nin şimdi çok sıkı çalışması gerekiyor çünkü tüm İtalya, bu yeni kural değişikliklerini Ferrari'nin başarılı olması için bir fırsat olarak görüyor."

"Eğer durum böyle olmazsa ve 2022 hayal kırıklığıyla geçerse; Maranello'da işler hemen eskisi gibi yürümeye başlayacak ve bazı kellelerin uçtuğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, and Jos Verstappen on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images