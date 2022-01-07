Anderson, 2022 araçları için "parasını" Red Bull'a yatırıyor

Gary Anderson için, 2.5 ay sonra başlayacak olan yeni Formula 1 sezonunun favorisi Red Bull Racing. Jordan, Stewart ve Jaguar'in eski teknik patronu, Adrian Newey ve ekibine tamamen güveniyor.

Red Bull'un yeni düzenlemelere istediği kadar erken odaklanmasını engelleyen 2021 şampiyonluk savaşına rağmen Anderson, Max Verstappen ve Sergio Perez'in elinde mükemmel kartlar olacağını düşünüyor.

Anderson, The Race'e verdiği demeçte, "Yeni düzenlemeler için en iyi çözümü kimin bulacağına dair bahse girmem gerekseydi, şahsen Red Bull'u seçerdim."

"Sık sık Adrian Newey'nin hava akışını görebildiğini söylenmesinin iyi bir nedeni var. Bu söze katılmasam da, ilham verici bir vizyona ve konsept kararlılığına sahip olduğu ortada."

"Adrian, başlangıçta sonuç vermiyormuş gibi görünen bir konsepte kendini adıyor fakat optimizasyonun ulaşılabilir olduğunu herkesten daha iyi görüyor."

"İçgüdü hissi, başlangıçta hangi yöne gideceğiniz konusunda çok şey belirler ancak bazen bunu kağıt üzerinde ifade etmek daha zor olabilir.” dedi.

Anderson, Milton Keynes merkezli ekibin yeni bir şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olmasını bekliyor.

Ayrıca artık daha iyi performans sergileyen Sergio Perez ile takımlar şampiyonluğuna ulaşmalarının da mümkün olduğunu düşünüyor.

Yine de Red Bull'un başlangıçta yavaş olma ihtimalini göz ardı etmiyor.

"Sergio Perez daha güçlü bir konumda olabilirse, takımlar şampiyonasını kazanabilirler."

"Red Bull sezona istediği kadar güçlü başlamayabilir fakat geçmişte olduğu gibi gelişim açısından sihir yapma yeteneğine sahipler."

"Bütçe sınırının Red Bull üzerinde etkisi elbette var. Yine de F1'e milyonlarca dolar harcanmış olsa da, en büyük harcamayı yapan onlar değil, bu yüzden yeni döneme uymak biraz daha kolay olmalı."

"Honda bunda büyük rol oynayacak. Evet, 2022 ve sonrası için F1'den ayrıldılar ama bu yılki güç ünitesi paketi üzerinde çok çalıştılar."

"Motoru yeni E10 yakıtı için optimize etmek basit bir iş değil. Fakat 2021'deki başarıdan sonra Honda'nın, uzaktan da olsa sürece dahil olmaya devam edeceğinden veya en azından geçiş sürecinde en iyisini yaptığından emin olmaya çalışacağını düşünüyorum."