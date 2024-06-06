Yeni Formula 1 kuralları, 2026'da beklenen etkiyi yaratacak mı?

Yeni kuralların açıklanmasıyla birlikte -her ne kadar bazı değişiklikler yapılacak olsa da- başlangıçta duyulan endişelerin giderildiği görüşü hakim.

Dolayısıyla, F1 taraftarları 2026'dan itibaren sergilenecek gösterinin kötü olacağından korkmak yerine, aslında şu anda sahip olduğumuz gösterinin daha da iyi olacağını düşünmeye başlayabilirler.

Çünkü şasi kurallarının sıfırlanması, mevcut zemin etkili araçlarda yapılan bazı hataları ele alma fırsatı verdi.

Günümüz araçlarının çok ağır olmalarının ötesinde, sürüş yükseklikleri çok kritik ve kirli havaya karşı giderek daha hassas hale geliyorlar.

Her üç faktör de iyi bir yarış için gerekli olan araçların birbirlerini yeterince yakından takip etme kabiliyetlerini sınırlandırıyor. 2026 yönetmeliklerinin daha heyecan verici bir F1 sunmak için ön planda tuttuğu şey de bu.

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

FIA'nın aerodinami şefi Jason Somerville şöyle diyor: "2026 aero kurallarının ana hedefi, takip eden aracın performansını yeniden inşa etmek."

"Harika bir yarış istiyoruz; araçların yakın şekilde yarışabilmesini sağlamak istiyoruz. 2026 kuralları, birlikte iyi yarışabilmeleri için araçların temel seviyesini sıfırlamamız için bir fırsat."

Sonuç olarak araçlar daha küçük ve şimdikinden yaklaşık 30 kg daha hafif olacak ama daha da önemlisi aerodinamik yapı, takımlar tarafında manipüle edilmeye çok daha az yatkın olacak.

Aslında FIA, son yıllarda takımların araçlarının arkasındaki hava akımını nasıl değiştirdiklerini anlamak için derinlemesine analizler yaptığını söylüyor. Takımlar, özellikle outwash etkisiyle araçların ürettiği kirli havayı artırdılar.

Motorsport.com'a konuşan FIA'nın tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis, 2026 araçları için simülasyon rakamlarının 2022 başlangıcına göre bir adım daha ileride olduğunu söyledi.

Tombazis, “Yeni kurallar ve temel karakteristikler, 2022'nin başlangıcından önemli ölçüde daha iyi. Yani, yaptığımız diğer simülasyonlardan çok daha iyi başlıyorlar."

"Takımların performans gelişimlerinin bir parçası olarak bunu düşürmek için neler yapabileceklerini ve nereye odaklanabileceklerini biliyoruz."

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

"Dolayısıyla, daha yakın yarışabilme becerisinin önemli ölçüde daha iyi olmasını bekliyorum."

"Son birkaç yıldan çok şey öğrendik. Araçlar şu anda 2021'den daha iyi olsa da kesinlikle 2022'nin başındaki kadar iyi değiller."

"2022 için belirlenen hedeflerin bazılarında gerileme olduğu kesin, bu bir gerçek. Ancak bunun altında yatan nedenler hakkında çok şey anladık ve yeni düzenlemeler için de benzer bir gerilemeyi önleyebileceğimize inanıyoruz. Bu konuda kendime oldukça güveniyorum." dedi.

Ancak 2022'den bu yana gösteriyi olumsuz etkileyen şey sadece araçların birbirlerini yakından takip etmelerindeki olumsuzluk değil.

Mevcut nesil araçlar sürüş yüksekliklerine karşı son derece hassaslar, bu da takımların işini zorluyor ve grideki farklar açılıyor.

Bir zamanların baskın Mercedes takımı bile mevcut kurallardan en iyi şekilde yararlanmakta zorluk çekti.

2026 için, alt tabanda yapılan değişiklikler, araçların performans aralığını kasıtlı olarak genişletmeyi amaçlıyor, böylece artık arka sürüş yüksekliğinin bu kadar küçük bir aralıkta çalışmasına gerek olmayacak.

Tombazis şunları söyledi: "Burada da oldukça fazla şey öğrendik. Difüzörün daha az önemli olduğu ve yere çok yakın olmaya daha az bağımlı olacak bir taban felsefesi üzerinde çalışıyoruz."

“Araçların çalışma koşulları sürüş yüksekliğine o kadar da bağımlı olmayacak ve dolayısıyla bu sorunu yaşamayacağız."

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

Frankenstein araç korkuları

Takımların gidişatla ilgili endişelerini dile getirmeleri nedeniyle, 2026 kuralları üzerinde çok fazla tartışma yaşandı.

Geçen yıl Red Bull, batarya gücüne eskisinden çok daha fazla ihtiyaç duyacak olan yeni hibrid motorların enerji dağıtım özellikleri nedeniyle, 'Frankenstein araçlar" ortaya çıkabileceğini söylemişti.

Yakın zamanda, yeni aktif aeroya yönelik bazı simülatör testleri, sadece arka kanadın hareket ettirilmesinin işe yaramadığının kanıtlanmasıyla daha da endişe verici bir noktaya geldi.

FIA, üzerinde anlaşmaya varılan kuralların son versiyonunun bu iki sorunu da ele aldığını söylüyor.

Tombazis, “Enerji yönetimi konusunda çok büyük bir çalışma yürüttük. Dolayısıyla bu korku hikayelerinin çoğu oldukça erken bir zamanda geldi."

"Güç ünitesi üreticilerinin, özellikle de yeni gelenlerin güç ünitelerini tasarlamaya ve geliştirmeye başlayabilmeleri için güç ünitesi yönetmeliklerini 2022 yılının Ağustos ayında tamamladık."

"O sırada bazı temel simülasyonlar gerçekleştirdik ve ana sorunların neler olduğunu ve nelerin çözülmesi gerektiğini biliyorduk. Her şeyi kontrol edememiş olsak da çeşitli konular için çözümler olduğunu biliyorduk."

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

"Elimizdeki çok sayıda seçenek arasında karar vermek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardı."

"Bu, pek çok insanın araçların düzlükte vites küçülteceği veya düzlüğün ortasında en yüksek hıza ulaşıp sonra yavaşlayacağını düşündüğü bir döneme neden oldu."

"Dolayısıyla, tüm bunları çözmek, simülasyon yapmak ve tüm enerji yönetimi tarafını tanımlamak için takımlarla beraber iyi bir iş çıkardık. Artık her şeyin yolunda olduğuna eminim." dedi.

Tombazis aktif aero endişeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Arka kanat ayarının tek başına iyi olup olmadığını görmek için bazı testler yaptık ve çok dengesiz olabileceği sonucuna vardık. Dolayısıyla, ön ve arka kanatların birlikte ayarlanması gerekiyor."

“Araçlar genel olarak daha fazla güce sahip. Yani virajlarda daha hızlı ivmelenme olacak, düzlükte son hızda önemli bir düşüş olmadan genel olarak benzer veya daha yüksek en yüksek süratler görülecek."

"Viraj hızları, daha düşük yere basma gücünden ötürü biraz düşecek. Yani genel olarak: daha düşük viraj hızı, daha yüksek düzlük hızı ve daha sert frenlemeler göreceğiz."

"Aslında, 2026'nın mevcut kurallarda kaçırılan noktaları telafi etme şansı sunduğuna inanıyorum."

"2022'de yakın yarışlar düzenlemek için iyi bir adım attık. Ancak yanlış yaptığımız şeyler de vardı ve şimdi bunları tamamen düzeltmeye çalışıyoruz."