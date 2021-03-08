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Formula 1 / Analiz

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Allah'ın hakkı üçtür (*). Geçtiğimiz beş sene içerisinde Volkswagen Grubu iki defa Formula 1'e girmeye niyetlendi ancak iki girişim de olumlu bir şekilde sonuçlanmadı.

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Ancak VW yetkilileri bir kez daha Formula 1'e girmeyi değerlendiriyorlar. Ve üçüncü girişimde bunu başarma şansları her zamandan daha yüksek olabilir.

Yine de şirket henüz nihai kararı vermesinin çok uzağında. BBC Sport'ta çıkan bir haberde, Porsche Motor Sporları Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger'in Volkswagen için Formula 1'e girişin belirli koşullar altında "büyük ilgi çekici" olabileceğini söylemesi yine söylentileri alevlendirdi.

Motorsport.com'un BBC'deki haberle alakalı iletişime geçmesinin ardından Porsche Motorsport, cevap vermemeyi tercih etti.

Ancak Erzinger'in şirketteki herhangi bir isim olmadığını söyleyebiliriz. Avusturyalı Erzinger, 2018'in başında Volkswagen'in Motor Sporları Grubu'nun başına getirildi. Erzinger, 2011'e kadar BMW'nin Formula 1 projesinin lojistik bölümü başkanı olmak üzere birçok görevde bulundu. 2011'den sonra ise Porsche'nin Le Mans 24 Saat'te 3 kez, dayanıklılık şampiyonalarında ise farklı sınıflarda toplamda 8 kez şampiyon olmasında önemli paya sahip isimlerden birisiydi.

2019 Ocak ayından bu yana Erzinger, hem 500 civarında çalışanı bulunan Porsche motor sporları programının başı, hem de Volkswagen Grubu'nun motor sporları stratejisinden sorumlu isim olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Erzinger'in Volkswagen Grubu içerisinde Formula 1'i destekleyen isim olduğu düşünülüyor.

BBC'ye konuşan Erzinger, "Motor sporlarındaki ve yarış serilerindeki tüm gelişmeler düzenli bir şekilde takip edilip değerlendiriliyor." dedi.

Formula 1'de 2025'te gelecek yeni motorları ve kuralları yakından takip ettiklerini kabul eden Erzinger, "Yeni kurallarda sürdürülebilirlik ve mesela e-yakıt teknolojisi yer alırsa, o zaman Formula 1'e büyük ilgimiz olur." şeklinde devam etti.

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Bir süredir VW Grubu için F1'e giriş ihtimalinin tamamen rafa kaldırılmadığı söyleniyordu. Şirketin genel durumu iyi görünüyor. Henüz dizel skandalı davası sonuçlanmamış olsa da, en ağır dalganın geride kaldığını söyleyebiliriz.

Daha da önemlisi, Formula 1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali'nin eski bir VW yöneticisi. Domenicali, VW için herhangi bir yönetici değildi. O, Audi'nin 2015'te F1'e girmesinin mantıklı olup olmadığı çalışmasını yürüten isimdi.

Erzinger, 2019'da Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Porsche'nin F1'e giriş ihtimali konusunda Domenicali döneminde yapılan çalışmalardan faydalandığını söylemişti.

VW Grubu CEO'su Herbert Diess'in geçtiğimiz ağustos ayında LinkedIn hesabı üzerinden, "Sentetik yakıtlı Formula 1 daha eğlenceli, daha heyecan verici ve genel olarak daha iyi bir motor sporları deneyimi olur ve aynı zamanda, şehir içerisinde oyun modunda birkaç turdan ibaren olan Formula E'den daha fazla teknik mücadele getirir." demesi, iddiaların yeniden hız kazanmasını sağlamıştı.

O günden sonra, VW'nin markalarından olan Audi 7. sezonun ardından Formula E'den ayrılacağını açıkladı. Ancak Porsche, Formula E'de VW'yi temsil etmeye devam edecek.

Motorsport.com, VW Grubu içerisinde Formula 1'e girişin en üst seviyeden de destek aldığını düşünüyor.

Bununla birlikte, Volkswagen'in Formula 1'e girmesi için sporun maddi açıdan sürdürülebilir olmasının yanında hem gerçekçi bir başarı şansı hem de çevreci olması şartlarının yerine getirilmesi bekleniyor.

Porsche'nin Formula 1'e girmeyi düşünmeye başlamasının ardından 40 mühendis ile 2017'den itibaren özel bir ekip kurduğu ve Formula 1'e uygun 6 silindirli motor geliştirdiği ortaya çıkmıştı. VW, yeni motorların değerlendirildiği toplantılara da katılmıştı.

2019 şubat ayında, yüksek verimli Porsche motoru ilk defa dynoda test edildi. Alınan sonuçların olumlu olmasının ardından bir kez daha F1'e giriş değerlendirilmeye başlandı.

O dönemde projenin başında, şu anda McLaren F1 Takım Patronu olan Andreas Seidl vardı. Erzinger ile yakın ilişkiye sahip olan Seidl, Porsche'nin LMP1 projesindeki başarının kilit isimlerinden birisiydi.

Bu kadar ilerlemenin ardından Porsche'nin bir kez daha F1'e yeşil ışık yakmamasının farklı sebepleri vardır. Ancak VW açısından düşündüğümüzde, spora yeni girecek üreticilerin mevcut üreticiler karşısında başarılı olma şansı olmayacağı düşünüldüğü için bu projeden vazgeçildiğini söyleyebiliriz.

VW, Formula 1'in tamamen yeni motor kurallarına geçmesi yönünde baskı yapıyordu ancak yeni bir takım olarak girmeye hazır değildi ve 2021'de motor kuralları VW'nin lehine olacak şekilde değiştirilmedi. Bu yüzden 2021'de girme ihtimali giderek azaldı.

Ancak Volkswagen ve Formula 1 bir kez daha birleşme şansına sahipler. Arka planda 2025'teki yeni motor kuralları için çalışmalar devam ediyor. Graz merkezli AVL şirketinde, e-yakıtlar konusunda araştırmalar tam gaz devam ediyor. Volkswagen'in gelecek senelerdeki şirket stratejisini bu yönde yoğunlaştırması bekleniyor.

FIA ve F1, yakın gelecekte tamamen sürdürülebilir yakıtlar kullanma konusunda planlarını açıklamıştı. Buna göre 2022'de E10 yakıtı spora dahil edilecek.

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Domenicali yönetiminde Formula 1 doğru yönde ilerlerse, o zaman Volkswagen'in Formula 1'e ihtimali daha da artar. Ancak şu an için VW Grubu F1'e girme kararı alırsa hangi markanın gireceği tam olarak bilinmiyor.

Bildiğiniz üzere VW Grubu içerisinde Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda ve Volkswagen markaları bulunuyor.

Stefano Domenicali

Stefano Domenicali

Photo by: Alex Galli

İlk bakışta bunlardan üçü isim listesinde yer alabilir. Bunların içerisinde ise Audi, daha sürdürülebilir Formula 1'de efsanevi "Vorsprung durch Technik" (Teknoloji ile liderlik) sloganını canlandırabilir. Porsche ise yankı uyandıran adı ve Porsche ailesinin spor içindeki etkisiyle duygusal bir tarafa sahip.

Teoride grup içerisinde yer alan spor araç üreticisi Lamborghini de düşünülebilir. Lamborghini, tamamen Audi'ye ait bir iştirak ve 2016'dan itibaren, F1 görevini üstlenmek için ayrılana kadar Stefano Domenicali tarafından yönetildi. Ve Audi'nin yönetim kurulu başkanı Markus Duesman da bir Formula 1 hayranı.

Duesman, kariyerine Daimler Grubu'nda mevcut CEO Ola Kallenius'tan önce Brixworth'teki Formula 1 motor departmanı bölümü başkanı olarak başlamıştı. 

2006'da BMW'ye geçen Duesman, BMW Sauber F1 takımının motor bölümünden sorumlu oldu ve o dönemde BMW'nin Formula 1'deki en güçlü motoru ürettiği düşünülüyordu.

Duesman (Motor Bölümü Başkanı, Erzinger (Lojistik Başkanı) ve Seidl'in (Yarış ve Test Takımı Operasyon Bölümü Başkanı) yolları BMW'de kesişmişti. Duesman'ın, Diess'in ardından Volkswagen Grubu'nun başına geçmesi bekleniyor.

Politik açıdan bunlar, Volkswagen Grubu'nun olası bir Formula 1 macerası için önkoşullar. Bununla birlikte, Wolfsburg'daki yetkililerin net bir taahhütte bulunabilmesi için bir dizi temel koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. Top artık F1'in karar vericilerinin sahasında.

Liberty Media'nın Honda'nın bu sene sonunda spordan çekilme kararı almasının ardından 4. üreticiyi spora çekmek istediği bilinen bir şey.

Bu sayede, bir başka üretici daha spordan çekilme kararı alırsa spor üzerindeki baskı artmayacak, aynı zamanda yeni bir üreticiyle birlikte spora yeni partnerler ve sponsorların gelmesinin de önü açılacak.

FIA'nın da herhangi bir engel çıkarması beklenmiyor. Volkswagen için, sürdürülebilirlik (dört silindire küçültme, hibrit, e-yakıtlar) gibi konular, motorların geliştirilmesi konusunda bütçe sınırı gibi temel bir öneme sahip.

VW'nin bu hedefleri, FIA Başkanı Jean Todt'un da hedefleri arasında. Bu hedefler gerçekleşirse, sadece Volkswagen'in değil, diğer üreticilerin de spora ilgisinin artacağı düşünülüyor.

Şu anda F1'de yer alan üreticiler; Mercedes, Ferrari ve Renault ve tabii ki ayrılacak olan Honda. Honda'nın ayrılmasının ardından diğerleri normalde 2021 için planlanan ancak 2025'te gelecek yeni motor kuralları için söz sahibi olacaklar. Üreticiler, motor kurallarında büyük bir reformu kabul ederlerse, o zaman Volkswagen için önemli bir fırsat olabilir.

2016'da dizel skandalı Volkswagen'in F1'e girişine engel oldu. Üç sene sonra, Formula 1'deki mevcut takımların reform yapma konusundaki isteksizlikleri bir kez daha VW'nin F1'e girme planlarını sekteye uğrattı. 2025'teki motor kuralları, VW'nin son 10 sene içerisinde F1'e girmek için 3. şans olabilir ancak onun için da daha çok adım atılması gerekiyor. 

Öncelikle Volkswagen'in yeni motor formülü döneminde yine masaya oturması gerekecek. Bunun olup olmayacağını birkaç hafta içerisinde göreceğiz.

*Yazının Almanya edisyonundaki orijinal içeriğinde "Aller guten Dinge sind drei", Global edisyondaki İngilizce çevirisinde ise "All good things come in threes." cümleleri kullanıldı. Yazıya ilk başladığınızda, ilk cümlede "Allah'ın hakkı üçtür" ifadesini görünce şaşırıp ne alaka demiş olabilirsiniz. Bu ifadeyi kullanmadan önce en iyi şekilde nasıl ifade edebileceğimi düşündüm ve arkadaşlarımın görüşlerini de dinledim. Ancak sonunda biz de ilk iki girişimde başarılı olamadığımızda "Allah'ın hakkı üçtür" dediğimiz için bu ifadeyi kullanmaya karar verdim. Olumlu ya da olumsuz eleştirileri saygı çerçevesinde yaparsanız mutlu olurum. 

 

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Editör Christian Nimmervoll

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