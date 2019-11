Analiz: Vettel'in duyguları, Ferrari'yi nasıl baltalıyor?

Vettel'in onunla yarışma, onun geçişine cevap verme hakkı vardı ve bunu yaptı. Bu açıdan Descida da Lago virajına doğru ilerlerken dış çizgide DRS ile atağa kalkması çok normaldi ve bunu yaptı.

Ancak takım patronu Mattia Binotto'nun söylediği gibi, yarışmakta özgür olmak aptalca şeyler yapabileceğiniz manasına gelmiyor. Vettel tam olarak bunu yaptı. Atağa kalktığı esnada sola doğru yönelmesi, kazaya ve Ferrari'nin yarışının orada bitmesine neden oldu.

Yarış pilotlarının çoğunun zaman zaman sorun yaşadığı anlar oluyor ancak son dönemde kimse Vettel kadar bu sıkıntıları yaşamıyor. Kimi zaman pazar günleri yarışlarda çok basit hatalar yaptı, kimi zaman düzlükte bir sebep olmaksızın spin attı ya da mantığını tamamen kaybedip takım arkadaşına çarpma konusunda istekli oldu.

Bu konuda oldukça kabarık bir geçmişi var. 2010 Türkiye GP'yi herkes hatırlıyordur. O yarışta takım arkadaşı Mark Webber'e gereksiz yere vurmuştu. Ancak artık Vettel, genç ve daha az deneyimli Vettel değil. Ve ayrıca yanında Dr. Helmut Marko yok.

Eleştirmenler, Ferrari en başından kuralları belirleseydi bu tür bir kazanın yaşanmadan önlenebileceğini söyleyebilirler. Mercedes, Hamilton ile Rosberg arasında yaşanan kazaların ardından ikili mücadeleleri yönetebilmek için belli kurallar koymuştu.

Ancak Binotto bu konuda pek istekli değil ve pek yakın geçmişten ders çıkarmaya sıcak bakmıyor. Ferrari, uzun zamandır pilotlarını yönetme konusunda iyi olmadığı için zaten eleştiriliyordu.

Gerçek şu ki Leclerc'in performansı Ferrari'nin kötü duruma düşmesini tetikliyor ancak asıl altı çizilmesi gereken sorun Vettel gibi görünüyor.

Sebastian Vettel, Ferrari with damage after crashing with Charles Leclerc, Ferrari SF90

Vettel'in en son versiyonu, takım arkadaşıyla eşit statüde olmaya ve onu mağlup etmeye uygun görünmüyor. Yaşananlara baktığımızda Ferrari'nin ve doğal olarak Leclerc'in Vettel'e karşı güven konusunda sorun yaşaması ihtimali ortaya çıkıyor. Bu açıdan ikili mücadelelerde koyulacak kuralların uygulanması zor gibi görünüyor. Durum böyle olunca en iyi değil, en kötü Vettel'i görüyoruz. Bir numara olarak kabul görülmediği, güvenilmediği ortamda Vettel, mücadelelerde kendisini kaybediyor.

Vettel, kariyeri boyunca bu tür konularda takımı öncelikli görmediğini yaptıklarıyla kanıtlamış bir isim. Bencil bir yarış pilotu olması sebebiyle aslında bu şaşırtıcı bir durum değil. Bu özelliği yıllarca kendisinin en güçlü silahı oldu ve bu acımasızlığı sayesinde 4 şampiyonluk kazandı.

Ancak bu özellik, Ferrari'de içerisinde bulunduğu ortama bakarsak Ferrari'ye ve kendisine keder getirmekten başka bir şeye sebep olmayacak gibi. Red Bull bir şekilde Vettel'in duygusal tarafını kontrol altında tutmayı başarıyordu, ancak Ferrari bu durumu kontrol altında tutmakta zorlanıyor gibi görünüyor.

Bu konuda cevabı bulmak kolay değil. Duruma bağlı denebilir. Vettel'in en iyi olduğu dönem, takım içerisinde koşulsuz 1 numara olduğu ve Red Bull'un en güçlü olduğu dönemdi. O dönemde egzoz beslemeli difüzör öne çıkıyordu ve bu sistem çok fazla yere basma gücü sağlıyordu. Vettel, sistemi kullanma konusunda çok iyiydi.

Vettel, 2015'te Ferrari'ye geçmesinden bu yana Red Bull'da bulduğu ortamı, hem teknik hem de yönetimsel olarak bulamadı. Kimi Raikkonen karşısındaki pozisyonu tehdit altında değildi ancak o dönemde Ferrari de Mercedes'le tam manasıyla baş edemiyordu. Tam Mercedes'i yenebilecekleri ortam ortaya çıkmaya başlamıştı ki bu sefer de Vettel'in ikili mücadelelerdeki sıkıntısı ortaya çıktı. Vettel, özellikle -Hamilton, Verstappen, Ricciardo ve son olarak Leclerc gibi - iyi sürücülere karşı mücadelelerde hataya meyilli oldu.

Vettel için bir başka sorun ise, Leclerc'in Ferrari'den bir yere gitmeyecek olması. Yani Vettel, gelecek sene sonunda Ferrari ile anlaşması bittiğinde takımda kalmak istese de, kendisi için mükemmel olacak şartları bırakın mevcut anlaşma şartlarını dahi bulamayabilir.

Bu, Vettel'in Ferrari'den tamamen koptuğu manasına gelmiyor. Tabii ki şu anda öyle bir durum olmayabilir. Ancak onun takımdaki konumu, takımın başarabileceği şeylerin önünü kesiyor olabilir. Eğer Vettel duygularını kontrol altında tutabilirse, Leclerc'le birlikte griddeki en güçlü pilot kadrosunu oluşturabilir. Ancak Vettel'i kısıtlayan özelliği olan baskı altında yaptığı hatalar, gelecekte yapabilecekleri konusunda şüphe oluşmasına neden oluyor.

Brezilya'da yaşananlar, Vettel ve Leclerc'in kontrolü kolay olmayacak bir ikili olduğunu kanıtladı. Ferrari için sıradaki hamle kritik olacak. Pilotların savaş içerisinde olmasının kimseye bir faydası yok. Ayrıca bu şekilde devam ederlerse, farklı zamanlarda benzer olayların yaşanması da büyük bir ihtimal. Hatta kısa sürede benzer olayın tekrar yaşanması sürpriz olmaz.

Binotto, pazar günü Interlagos'ta yaşananları hemen değerlendirmek istemedi. Bunun yerine İtalya'ya döndüklerinde her şeyi kontrol altına alacaklarını söyledi.

Kim bilir, belki Vettel çoktan hatasını kabullenmiştir. Belki de kendisi sert bir şekilde eleştirmiştir. Ya da ikisi de suçlu görülüp gelecekte yaşanabilecekler konusunda sert uyarı almıştır.

Son seçenek, Ferrari'nin kıvırması manasına gelebilir ve ilerleyen zamanlarda kartopu etkisine neden olabilir. Bu durumda ortaya şöyle tuhaf bir mesaj çıkabilir: "Çizgiyi aşabilirsiniz ve bunun sonucunda ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak sorumluluk aranızda paylaşılacak." Bu durumda Vettel'in gelecekte riskli hamleleri yapmasına ne engel olabilir? Leclerc bu tür yaklaşıma nasıl cevap verir?

Takım içerisinde bulunacak çözüm, Maranello koridorları arasında kalacaktır ancak Binotto'nun ifade ettiği "aptalca" hareketin ciddi karşılığı olmak zorunda. Bu olmazsa, Vettel ile Leclerc arasındaki ilişki, Binotto'nun büyük planı ve Ferrari'nin 2020 sezonu şimdiden felakete uğrayabilir.

Sebastian Vettel, Ferrari, climbs out of his car after Qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images