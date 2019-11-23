Analiz: Vettel'in duyguları, Ferrari'yi nasıl baltalıyor?

Hakemlerin Brezilya'da yaşanan kazayla alakalı iki Ferrari pilotunun eşit sorumluluğa sahip olduğu kararını bir kenara bırakın. Bir kez daha Sebastian Vettel'in kusurlarından birisini izledik. Ferrari bu konuda bir şey yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ancak son yaşananların yansıması daha fazla olacak.

Kaçınılmaz, hayal kırıklığı, "aptalca". Brezilya GP'nin son bölümünde iki Ferrari pilotu arasında yaşanan kaza hakkındaki düşünceleriniz, yarışı nereden izlediğinize bağlı oldu.

Takım dışından birisiyseniz, böyle bir kazanın Charles Leclerc'in Sebastian Vettel'e atak yapmamasının söylendiği 2019'un ilk yarışından beri açık olan bir olayın kaçınılmaz sonucu olacağını hissetmişsinizdir. Araç içerisindekiler için, diğer sürücünün inatçılığı sonucu yaşanan bir kazaydı. Pit duvarında yer alan Mattia Binotto'ya göre ise tamamen "aptalca" bir kaza.

Aynı takıma iki alfa sürücüyü koyuyorsanız, onların patladığı anlar olacaktır. Her alfa sürücünün yüksek egolara sahip olması nedeniyle bu tür olaylar kaçınılmaz olur. Bu konuda Lewis Hamilton ve Nico Rosberg örneğini yakın dönemde izledik. Max Verstappen ve Daniel Ricciardo da bu konuya uygun örneklerdendi. Ancak vermiş olduğum bu örnekler, Vettel ve Leclerc'in Ferrari'de yaşadıklarına tam olarak benzer değildi. En son benzer çatışmayı 2007'de McLaren pilotları arasında, iki defa şampiyon olmuş Fernando Alonso ile çaylak Lewis Hamilton arasında izlemiştik.

Ferrari, McLaren'ın 2007'de yaşadığına çok benzer bir durumla karşı karşıya. Tüm ilgiyi üzerinde görmek isteyen deneyimli dünya şampiyonu karşısında, kontrol edilmesi çok güç ve aynı zamanda hızlı genç sürücü var. Bu, Ferrari'yi dağıtabilecek bir dinamik.

Ne pilotlar ne de takım, pilotlar arasındaki bu açık savaştan fayda sağlayamaz. Bu tür kazalar, takım içerisinde daha doğrusu pilotlar arasında yaşananların dışa vurumu.

En kötüsü ise yaşananların tamamen engellenebilir şeyler olması. Hakemlerin son kararı ne olursa olsun, açık bir şekilde suçlanabilecek bir pilot vardı.

Leclerc'in yarışın bitmesine 5 tur kala Vettel'i geçmesi, Vettel'in kızmasına ve duygularına yenilmesine neden oldu.