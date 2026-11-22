Analiz

Formula 1 Las Vegas GP

Analiz: Verstappen, Las Vegas kaosunu zekâsı ve enerji yönetimiyle kontrol etti

Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix’sinde sezonun dördüncü galibiyetini elde ederken son altı yarışta dördüncü kez zafere ulaştı. 352 geçiş ve 35 liderlik değişimine sahne olan kaotik yarışta enerji yönetimini kusursuz gerçekleştiren Hollandalı pilot, George Russell’a yaptığı iki dış atakla da yarışın en etkileyici anlarına imza attı.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 10:30

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Max Verstappen, Formula 1’de bu sezon sergilediği performansla bir kez daha şampiyonanın öne çıkan pilotu olduğunu gösterdi. Las Vegas Grand Prix’sinde elde ettiği zafer, Hollandalı pilotun son altı yarıştaki dördüncü galibiyeti oldu. Bu sonuç, Red Bull’un yeniden rekabetçi hâle gelen aracını ve güç ünitesinin performansını doğrularken Verstappen’in form grafiğini de gözler önüne serdi.

Şampiyonada bitime iki yarış kala Lewis Hamilton’ın 37 puan önünde bulunan Verstappen, pilotlar klasmanındaki ikinciliğini de büyük ölçüde güvence altına aldı. Ancak Las Vegas’taki galibiyetin öne çıkan tarafı yalnızca sonuç değildi. Hollandalı pilot, tahmin edilmesi güç ve sürekli değişen pozisyonlara sahne olan yarışı, sürüş becerisi ve doğru kararlarıyla kontrol etmeyi başardı.

Toplam 352 geçiş ve 35 liderlik değişiminin yaşandığı yarışta Verstappen, enerji yönetiminde kusursuz bir performans sergiledi. Gerektiğinde agresifleşen Red Bull pilotu, George Russell’ı 3. virajın dışından iki kez geçerek yarışın en dikkat çekici ataklarını gerçekleştirdi.

Ancak bu performansın arkasında yalnızca cesur geçişler yoktu. Verstappen, lider olmanın her zaman avantaj sağlamadığı bir yarışta, rakiplerinin ataklarına nasıl karşılık vereceğini doğru hesapladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto

Liderliği korumak için enerjisini doğru kullandı

Las Vegas'ta hava koridoru, geçiş modu ve enerji yönetiminin birleşimi, arkadan gelen pilotlara düzlüklerde önemli bir avantaj sağladı. Bu nedenle lider konumdaki pilotların rakiplerinden uzaklaşarak güvenli bir fark oluşturması neredeyse imkânsız hâle geldi. Öne geçmek için yapılan ataklar, birkaç viraj sonra yeniden pozisyon kaybıyla sonuçlanabiliyordu.

Verstappen bu durumu erken fark ederek yarışını buna göre şekillendirdi. Liderliği kaybettiğinde yeniden atak yapabilecek kadar enerji bırakmaya, rakibini geçmek için uygun anı beklemeye ve pozisyonunu mümkün olduğunca kararlı şekilde savunmaya odaklandı.

Hollandalı pilot, yarışın ardından yaklaşımını şöyle anlattı: “Kaosun içinde kalmak istemiyordum. Bu nedenle biri beni her geçtiğinde, onu yeniden geçebilmek için yeterli enerjiye sahip olduğumdan emin olmaya çalıştım. İçeriden veya dışarıdan atak yapıyordum. Yarışımın anahtarı buydu. Önde kalabilmek için mümkün olduğunca geç fren yapmaya kararlıydım.”

Bu strateji, elektrik enerjisinin son derece dikkatli kullanılmasını gerektiriyordu. Verstappen, özellikle son turda liderliği savunmak zorunda kalabileceğini hesaba katarak Red Bull pit duvarıyla sürekli iletişim hâlindeydi.

“Enerji kullanımını sürekli kontrol ediyorduk. Çünkü arkamdaki pilotlar da beni geçebilmek için stratejilerini sürekli değiştiriyordu. Bitiş çizgisine ulaşmak için en iyi ayarlamaya sahip olduğumuzdan emin olmak istedim. Özellikle 14. virajda bir mücadele yaşanması ihtimalini düşünüyorduk fakat son 10-15 turda doğru çözümü bulmuştuk.”

Enerji yönetiminin belirleyici olduğu yarışta Verstappen, sürüş hassasiyetini, yarışı okuma becerisini ve kritik anlarda saldırganlaşabilme yeteneğini bir araya getirdi. Russell’a yaptığı geçişler performansının en gösterişli bölümü olsa da bu atakların arkasında, hem saldırmak hem de rakiplerine anında karşılık verebilmek için yapılan sürekli bir hesaplama vardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen, pistteki yoğun mücadeleye rağmen yarışı şaşırtıcı derecede sakin geçirdiğini söyledi.

Benzer özelliklere sahip bir yarışı en son ne zaman kazandığı sorulduğunda ise Mario Kart göndermesi yaptı: “Belki bunu söylememeliyim ama böyle bir yarışı Mario Kart oynarken kazandığımı hatırlıyorum. Geride kaldığınızda hava koridoru sayesinde daha hızlı oluyorsunuz ve yeniden yetişebiliyorsunuz. Böyle bir hissi en son o zaman yaşamıştım.”

Bununla birlikte Verstappen, 2026 araçlarının ortaya çıkardığı yarış görüntüsüne bir pilot gözüyle baktığında aynı ölçüde olumlu düşünmediğini de belirtti.

“Yarışı bir pilotun gözünden izlediğimde, ortaya çıkan gösteriyi düşünmeden değerlendirdiğimde, bu beni özellikle heyecanlandıran bir şey değil. Diğerlerini yeniden geçmek eğlenceliydi ama kalp atışım hiçbir zaman çok yükselmedi. Gergin değildim. Neredeyse sakin bir şekilde ilerliyormuşum, yalnızca bataryayı doğru zamanda kullanıyor veya kendimi savunuyormuşum gibi hissettim. Dışarıdan bakıldığında muhtemelen izlemesi güzeldi.”

Red Bull, Las Vegas’ta lastikleri doğru çalışma aralığında tuttu

Las Vegas zaferi, Red Bull’un Nevada sokak pistindeki güçlü performansını da bir kez daha doğruladı. Formula 1’in bu piste dönüşünden bu yana düzenlenen dört yarışın üçünü Verstappen kazandı.

Hollandalı pilot, bu başarıyı yalnızca kendi sürüş tarzına bağlamadı. Ona göre belirleyici unsur, takımın pist koşullarını ve özellikle lastiklerin çalışma karakterini doğru yorumlayabilmesiydi.

“Burası lastikleri doğru şekilde çalıştırmanın çok zor olduğu bir pist ve çoğu durumda bunu başarabildik. 2024'te çok zorlanmıştık; bunun nedenlerinden biri de düşük yere basma kuvveti sağlayan bir arka kanadımızın olmamasıydı. 2025'ten itibaren durum iyileşti. Bu hafta sonu da antrenmanlarda bazı sorunlar yaşamamıza rağmen lastikler doğru çalışma aralığındaydı."

“Yine de bugün, bu tür bir yarışta birinci ve beşinci sıra arasında biraz da piyango faktörü vardı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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