Analiz: Verstappen ile Perez arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan 5 tur

Zandvoort'taki yarışın startındai pisti vuran yağmur, işleri tamamen karıştırmıştı ve ilk turda pite gelerek yeşil logolu geçiş lastiğini takan pilotlar, büyük avantaj sahibi oldular.

İlk turda pite gelen isimlerden Sergio Perez, bu doğru kararı sayesinde 3. turda kendisini zirvede buldu.

İlk turu lider tamamlayan Verstappen ise 2. turda pite geldi ve ilk turda pite gelen Guanyu Zhou ile Pierre Gasly'e geçildi.

Verstappen, sonraki turlarda önce Gasly'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Ardından da 7. turun 3. virajında Zhou'yu geçerek ikinci sıraya yükselen Verstappen, ilk sırada yer alan takım arkadaşının arkasına geldi.

Verstappen, 7. turun 3. virajında Zhou'yu geçtikten sonra yani ikinci sıraya yükseldiğinde ikili arasındaki fark 10.8 saniye kadardı.

İşte bu noktadan sonra Verstappen'in araçta Perez'e kıyasla ne kadar daha rahat olduğunu gösteren ve Hollandalı pilotun bu koşullardaki yeteneklerini gözler önüne seren birkaç tur izledik.

Verstappen, 7. turdan itibaren Perez'le arasındaki neredeyse 11 saniyelik farkı sürekli olarak kapadı ve 11. turun sonunda fark sadece 3.5 saniyeye inmişti.

Şimdi gelin Verstappen'in 5 turda nasıl takım arkadaşından 7 saniye aldığına bakalım. Tüm turları bir bir incelemek çok uzun olur ve tüm turlarda az çok aynı şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla sadece bir tura bakmak yeterli olacaktır. Bunu yapmak için muhtemelen en iyi tur olarak 9. turu gösterebiliriz çünkü iki pilotun da önünün açık olduğu bir turdu.

Verstappen, bu turda takım arkadaşından 1.1 saniye aldı. Böylesine kısa, 70 saniyelik bir turda bu fark gerçekten oldukça dramatik.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Tur analizi

Henüz ilk virajın frenlemesine baktığımızda büyük bir fark görebiliyoruz.

Perez oldukça erken frenliyor ayrıca frenlemesinde pek de net değil, frene birkaç kez dokunuyor. Ayağını bazen frenden çekip sonra yeniden frene basıyor. Yani hâlâ koşulları ve yol tutuşunu anlamaya çalışıyor, buna göre zaman zaman frene basıp bazen de freni bırakıyor.

Perez'in aracı ve koşulları hissetmekte zorlandığını daha ilk viraj frenlemesinde anlayabiliyoruz.

Verstappen ise ilk viraj frenlemesinde çok daha net ve neredeyse kuru havadaki gibi önce freene %100 oturuyor ve ardından ayağını frenden yavaşça çekiyor. Buna ek olarak frene daha geç oturan Hollandalı pilot hem daha geç hem de kesintisiz, daha net frenliyor.

Verstappen, frenlemesindeki avantajına ek olarak ilk viraja 8km/s daha fazla hız taşıyor ve viraj çıkışında da gaza daha erken oturuyor.

İkinci viraja geliyoruz, oldukça çetrefilli ve 3. viraj girişi için önemli bir viraj. Verstappen 2. viraja neredeyse 10 km/s daha hızlı giriyor ve buna rağmen 3. virajdaki çizgisini bozmuyor.

Böylelikle eğimli 3. viraja gelinirken, sadece ilk iki virajda Verstappen 0.365 saniye kadar daha hızlı oluyor.

3. virajda ise sürüş stilinde bir fark görüyoruz. Perez yukarıdaki çizgiyi kurudaki gibi dönmeye çalışıyor. Yani aracın yere basma gücünü kullanmak istiyor. Verstappen ise "V" stili bir çizgi alıyor ve biraz daha mekanik yol tutuşuna güveniyor.

Burada stiller çok farklı olsa da ikisi de virajdan aynı sürede çıkıyorlar diyebiliriz ve fark 0.365 saniye bandında kalmaya devam ediyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

3. virajdan sonra bildiğiniz gibi tam gaz geçilen bir bölüm var. Bu bölümde viraj olarak geçen ama aslında viraj diyemeyeceğimiz 3 tane "kıvrım" var. Bu bölümden sonra ise sağa dönülen 7. viraj geliyor.

İşte normalde tam gaz geçilen bu kısımda, Perez'in aracı hissedemediğini gösteren bir şeyle daha karşılaşıyoruz: Perez, 6. viraja doğru gelirken ayağını gazdan çekip %82'ye iniyor.

Verstappen ise bu "kıvrımlardan" bu kısımdan tam gaz geçiyor. Perez bu yüzden 7. viraja gelirken 15km/saat kadar daha yavaş kalıyor ve 7. virajın apeksinde de zaman kaybediyor.

Meksikalı pilot, 8. viraja takım arkadaşıyla benzer bir hız taşıyor. Yine de bu noktada fark 0.740 saniyeye çıkmış durumda.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Dokuzuncu viraja geldik. Burası Perez'in tur boyunca takım arkadaşından daha iyi olduğu tek viraj, Meksikalı pilot 5 km/saat daha fazla hız taşıyor.

Ancak burada kazanılan tüm zaman ve daha fazlası, 10. viraj frenlemesinde kayboluyor. Oldukça uzun bir viraj olan 10. virajın frenlemesinde çok daha erken frenleyen Perez, zaman kaybediyor ve fark 0.911 saniyeye çıkıyor.

11 ve 12. virajlardan oluşan şikanda Verstappen sırasıyla 6 ve 5 km/s daha fazla hız taşıyor. Fark artık 1.029 saniye.

Sadece 13. viraj kaldı. Perez bu virajda da daha erken frenliyor. Ayrıca, eğimli olan son bölümde de ayağını gazdan %19 kadar çekiyor, tam gaz gitmiyor. Verstappen ise son virajın çıkışından çizgiye kadar tam gaz.

Böylelikle turun sonunda fark 1.184 saniye oluyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Bu tarz yağmurlu koşullarda en önemli şey pilotun araca güvenebilmesidir ve ve arka tarafı sağlam bir araç seven Perez, daha ön taraf odaklı olan RB19'da rahat değil.

Perez'in araçta rahat olmadığı, bu koşullarda bir kez daha gözler önüne seriliyor. Burada muhtemelen en çok dikkat etmemiz gereken şey, Perez'in tam gaz geçilen bölümlerde dahi ayağını %20 kadar gazdan çekmesi.

Hem 7 viraja gelinirken, hem de son virajın çıkışındaki bölümlerde Perez ayağını gazdan çekme gereği duyuyor. Verstappen ise tam gaz ilerliyor. Bu durum Perez'in araca ne kadar güvenemediğini bir kez daha gösteriyor.

Perez'in aracı ne kadar hissedemediği, frenlemelerde açıkça görülüyor. Özellikle de ilk viraj frenlemesinde.

Aşağıdaki veriler ise Verstappen'in Perez'i yakaladığı bir başka turdan alındı. Minimum süratlere baktığımızda, bu iki isim iki farklı araç sürüyormuş gibi duruyor.

2. viraj: Verstappen 194km/s, Perez 186km/s.

7. viraj: Verstappen 263km/s, Perez 257km/s.

8. viraj: Verstappen 236km/s, Perez 223km/s.

9. viraj: Verstappen 120km/s, Perez 113 km/s.

13. viraj: Verstappen 194km/s , Perez 183km/s.

Bu durumdan şu da çıkarılabilir: Verstappen gerçek temposunu sadece gerektiğinde gösteriyor ve aslında Red Bull-Verstappen ikilisinin gerçek potansiyelini henüz görmedik.

Hollandalı pilot bu sezon birçok kez şunu dile getirdi: ön tarafta olduğunda her şeyi kontrol ediyor ve altında aslında çok daha hızlı gidebilecek bir araç var.

Yani Red Bull ve Verstappen'in gerçek temposunu bu sezon belki de sadece birkaç kez görebildik, bunun dışında Verstappen, elindekinin %60-%70'i bir tempoyla her şeyi kontrol ederek ilerliyor ve elindeki her şeyi göstermiyor. Zaten mantıklı olan da bu.

Bu yarışın ilk turlarında yaşanan kaos ve Verstappen'in geri düşmesi ise belki de -birkaç turluğuna da olsa- onun gerçek temposunu görmemizi sağladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius