Analiz: Performans dalgalanmalarının tek sebebi güncellemeler mi?

Sezonu sorgusuz sualsiz domine eden Red Bull'u dışarıda bırakırsak, şu anda kalan dokuz takımın birbirine epey yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Sezon başlarken Aston Martin net şekilde en iyi ikinci yarış konumundaydı, sonrasında Ferrari ve Mercedes sırasıyla bu unvanı devraldılar.

Şimdi ise karşımızda bambaşka bir aktör var: sezona puan alamayacak durumda başlayan McLaren!

Bu durum, yeni kuralların başarıya ulaşmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor, özellikle birkaç güncellemeyle zirveye oynamaya başlayan McLaren'in durumunu hesaba katarsak işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz.

Ancak mevcut gidişatın sadece güncellemelerden kaynaklanmadığını, pist tipinin ve doğru ayarların da hafta sonunu ciddi anlamda etkilediğini söyleyen isimler de mevcut -bunlardan biri, Ferrari takım patronu Frederic Vasseur.

Motorsport.com'un 2023 sezonunda en çok hangi takımın geliştiğine yönelik sorusunu yanıtlayan Vasseur, "Performans artışının sadece gelişimden kaynaklandığına emin değilim, araç ayarlarını da hesaba katmalıyız."

"Güncellemeler size 0.1-0.2 saniye kazandırır. Araç ayarları ve hafta sonuna iyi hazırlanmak ise çok daha fazlasını."

"Her hafta güncelleme getiremezsiniz. Yakında bizim de girişimlerimiz olacak, ancak aracı Britanya GP'sine göre çok daha iyi kullanabileceğimizi düşünüyorum."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu konuda Vasseur'a katılan Aston Martin performans direktörü Tom McCullough da pist tipinin önemine vurgu yapmakta.

McCullough, "Kendi aracımızı ve bu aracın güçlü yönlerinin neler olduğunu iyi anladığımızı düşünüyorum.

"Sıralama turlarında iyi bir tur atmak için düzlük performansına ihtiyacınız var, bu nedenle sürtünme oranı ve arka kanadın durumu gerçekten çok önemli."

"Ancak takvimde çok sayıda yüksek hızlı ve düşük hızlı viraja sahip pist var, takımlar arasında azami hız performansı açısından da ciddi bir fark bulunmamakta."

"Düşük hız performansı halen büyük önem taşıyor, bu konuda herkes çalışıyor ve güncellemeler getiriyor. Biz de her yarışta kendi analizimizi yapıyor, aracın güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Williams performans direktörü Dave Robson sezon içinde değişen dengeleri en iyi bilen isimlerden birisi, nitekim yavaş yavaş toparlanan Williams, son üç yarışın ikisinden puan almayı başardı.

Motorsport.com'a konuşan Robson, dengelerin sürekli değişmesinin kafa karıştırıcı olup olmadığı sorusuna, "Öyle görünüyor, ama bunun sebepleri açık değil."

"McLaren harika bir örnek, sıralama turlarındaki performansları olağanüstü. Neden bu kadar hızlı olduklarını ve neden daha önce bu hızı sergileyemediklerini anlayabilmeleri önemli."

"Son birkaç yarıştır değişken hava koşullarıyla karşı karşıya kalmamız da ihtiyacımız olan verileri elde etmemizi gerçekten zorlaştırıyor. Diğerlerine göre nerede olduğunuzu değerlendirmeye çalışırken zorlanıyoruz."

"Güncellemelerin şartları eşitlemesi oldukça etkileyici; dahası, bu durum diğerlerinin güncelleme takvimini de etkiliyor. Herkes diğerlerinin neler yaptığını incelemek ve güncellemeleri en stratejik zamanda getirmek istiyor."

"Kanada'da getirdiğimiz güncellemeler çalışıyor. Silverstone'da da diğer takımlar güncelleme getirdi, ancak hava şartlarından ötürü bunlardan faydalanıp faydalanmadıklarını bilmiyorum."

"Takımların güncellemeleri test etmek için Macaristan'ı beklemesi gerekecek, Macaristan'da farklı bir sıralama formatı denenecek. Spa'da ise sprint yarışı var."

"Dolayısıyla zorlayıcı bir dönemdeyiz, takımların nasıl tepki vereceğini görmek heyecan verici!" dedi.