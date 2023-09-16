Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

2023 Singapur GP'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turları, bize bu sezon görmeye alışık olduğumuzdan çok farklı bir tablo izletti: Ferrari pole'ü alırken, Red Bull Q3'e dahi kalamadı.

Sıralama turlarında farklı bir tablo izlesek de artık sıra yarışta, yani tamamen farklı koşullardan bahsediyoruz. Dolu depolar, sürekli olarak ısınan frenler, motorlar ve lastikler... Dolayısıyla yarışta güç dengeleri tamamen değişebiliyor.

Yine de Singapur'da belki de sezonun ilk Red Bull olmayan galibiyetini izleyeceğiz ve bu galibiyet için birçok farklı aday var: Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Hamilton ve Alonso.

Elbette Marina Bay Cadde Pisti geçiş için en ideal pistlerden biri değil ama burada geçiş yapmak imkansız da değil. Özellikle de stratejiyi kullanarak geçiş yapmak oldukça mümkün ve erken pit stratejisi burada çok güçlü oluyor. 2019'da Sebastian Vettel, erken pit ile takım arkadaşını geçmiş ve kariyerinin son zaferine uzanmıştı.

Tabii stratejiyi bir silah kullanabilmek için öncelikle iyi bir yarış temposuna ihtiyacınız var zira öndeki araç sizden 5 saniye kadar uzaktaysa erken pit ile geçiş yapmak pek de mümkün değil.

Peki, cuma günü 2. antrenmanda gerçekleştirilen yarış simülasyonları, Singapur GP hakkında ne gibi ipuçları veriyor?

Neredeyse her yarış hafta sonunda olduğu gibi, takımlar bu hafta sonu da 2. antrenman seansını genellikle yarışa odaklanarak geçirdiler.

Pazar günü kendilerini nelerin beklediğine dair bir fikir sahibi olmak isteyen takımlar, araçların depolarını doldurarak piste çıkıyorlar ve yarış simülasyonlarını yapıyorlar.

Takımlar, bu simülasyonlar sayesinde yarış temposunda nerede olduklarına dair bir fikir sahibi oluyorlar ve araçta neleri geliştirebileceklerini görüyorlar.

Elbette bu simülasyonlar, pazar günü ne yaşanacağını net bir şekilde göstermiyor. Bazı pilotlar bu simülasyonları yaparken trafiğe takılabiliyor, bazı takımlar araçlarına diğerlerine göre daha az yakıt doldurabiliyorlar.

Yine de bu simülasyonlar bize biraz ipucu veriyorlar. Peki galibiyet ve podyum için muhtemel şüphelileri oluşturan bu 5 takımın yarış tempoları nasıl? Gelin birlikte bakalım.

George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Ferrari: Tempo beklenenden düşük ama lastik ömrü iyi

İlk olarak pole pozisyonunun sahibi Ferrari'den başlayalım.

Ferrari, son getirilen ön kanat güncellemesinin ve rüzgar tünelindeki çalışmaların ardından ön ile arka taraf arasındaki dengesizlik sorununu büyük oranda çözmüş gibi duruyor.

Bu çalışmalardan önce SF-23'e yüksek yere basma gücü üreten bir arka kanat takıldığında ön taraf, arka tarafa ayak uyduramıyordu. Bu yüzden arka taraftaki yere basma gücü kullanılamıyor, kullanmaya çalışıldığında ise ön taraf buna ayak uyduramadığından önden kayma yaşanıyordu.

Ancak bahsettiğimiz gibi Ferrari bu alanda çözümler bulmuşa benziyor. Söylentilere göre, Hollanda'da bu sorunun zirve yapmasının ardından rüzgar tünelinde sadece bu konuya odaklanılmış.

Ön ve arka taraf arasındaki dengesizliğin çözülmesiyle, arka taraf tam potansiyelinde kullanılabiliyor ve dengesizlik yaşanmıyor.

Bunun farkında olan İtalyan takım, Singapur'da daha arka taraf odaklı ayarlarla yarışıyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23'ten kıvılcımlar uçuşuyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aracın arka tarafı oldukça güçlü, Sainz'ın bu hafta sonu bu kadar hızlı olmasına yardımcı olan bir faktör de muhtemelen bu. Zira İspanyol sürücü arka tarafı güçlü araçları tercih etmekte, Leclerc ise bildiğiniz gibi ön tarafı güçlü bir aracı seviyor.

Arka taraf odaklı ve dengeli bu ayar, tek turda başarılı oldu ve yarış temposunda da lastik aşınmasını kontrol altında tutmaya yardımcı olacak.

Singapur her zaman arka lastikleri daha çok zorlar ve yarışta herkesin arka lastikleri yanar. Bu, Singapur'da görmeye alıştığımız bir durum.

Önemli olan bu durumu en iyi şekilde kontrol edebilmek olacak ve arkası kaymayan, kontrol edilebilen bir araca sahip olmak bu konuda çok önemli. Ferrari'de de bu var.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Arka taraf odaklı ayarlar sayesinde lastik aşınması nispeten kontrol altında olsa da Ferrari'nin saf yarış temposu, tek tur temposu kadar güçlü değil.

Cuma akşamı orta hamurla 11 turluk bir uzun sürüş yapan Sainz'ın ortalama temposu 38.5. Ondan birkaç tur daha az atan Leclerc'in ise 38.7.

Red Bull (Perez), Aston Martin (Alonso) ve Mercedes (Hamilton) bundan hızlılar. Yaklaşık 0.2-0.3 saniye kadar hızlılar. Dolayısıyla Ferrari'nin yarış temposu çok iyi diyemeyiz ama lastik aşınması kontrol altında gibi duruyor. Yine de Red Bull ve Aston Martin lastik aşınması da Ferrari'den iyi.

Genel olarak baktığımızda, strateji tarafında bir hata yapılmadığı sürece Ferrari'nin temposu galibiyete ulaşmaya yetecek seviyede.

Mercedes: Ferrari'den ucu ucuna hızlı, lastik aşınması iyi

Gridde ikinci sırada olan Mercedes'e gelecek olursak; Mercedes, Cuma günü güçlü bir görüntü çizdi. Alman marka hem yarış temposunda iyi hem de lastik aşınması onlardan görmeye alışık olduğumuz gibi kontrol altında.

İkinci sıradan başlayacak olan Russell, Sainz için gerçek bir tehdit. Tıpkı Sainz gibi orta hamurla yarış simülasyonu yapan Russell'ın ortalama tur süresi 38.5 idi. Yani Sainz ile aynı.

Hamilton ise ortalama 38.4 ile döndü. Yani Ferrari'lerden ve takım arkadaşından yaklaşık 0.1 hızlı. Mercedes'in temposu kesinlikle iyi, hatta Ferrari'den iyi diyebiliriz.

Ancak hem Red Bull hem de Aston Martin'den yavaşlar. Bu iki takım, lastik aşınması konusunda da Mercedes'ten iyi gibi duruyor. Yine de Mercedes onların önünden start alacak ve Alman ekip yarışta hem galibiyet hem de çifte podyum için ciddi bir aday.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin (Alonso): Hem daha hızlı hem de daha az lastik aşınması var!

Gelelim 7. sıradaki Aston Martin'e, yani Alonso'ya. Cuma gününün en büyük sürprizi muhtemelen Alonso'nun inanılmaz yarış temposuydu.

Aston Martin'in lastik aşınmasına griddeki en az diyebiliriz. Alonso'nun yarış simülasyonundaki ortalama tur süresi 38.2 idi. Diğer Aston Martin'de Stroll ise 38.5 ile döndü.

Alonso'nun ortalama tur süresini sadece Perez yakalayabildi. Onun dışında Mercedes 0.2, Ferrari ise 0.3 saniye geride kaldı.

Alonso'nun yarış temposu gerçekten çok güçlü duruyor ama kendisi 7. sıradan kalkacak. Eğer İspanyol sürücü sıralamada birkaç sıra daha yukarıda olsaydı galibiyet için adından daha çok söz edilebilirdi, şimdi ise podyum daha gerçekçi geliyor.

Yine de söz konusu Alonso olunca çok da net konuşmamak gerekiyor. Sonuçta kendisi bu pistte 15. sıradan başlayarak -öyle ya da böyle- kazanmış bir isim ve Cuma günkü temposuna bakacak olursak, yarışta kesinlikle sürprize imza atabilir.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren: Cuma günü çok yavaş gözüktü, yarın gerçek temposunu görebiliriz

Aston Martin'in temposu iyi anlamda bir sürpriz ise McLaren'ın temposu ise kötü anlamda bir sürprizdi.

Singapur'a büyük bir güncelleme paketi getiren McLaren, daha fazla yakıt mı taşıyordu yoksa başka bir şey mi deniyordu bilmiyoruz ama tıpkı rakipleri gibi orta hamurla turlayan Piastri, Alonso'dan 1.4 saniye kadar daha yavaştı.

Bahsettiğimiz gibi Alonso'nun ortalama süresi 38.2 idi, Piastri'nin ortalama tur süresi ise 39.6. Çaylak sürücü pek de iyi bir hafta sonu geçirmiyor ama bu fark sadece sürücü ile açıklanabilecek bir fark değil.

Diğer McLaren'a baktığımızda ise Norris, uzun sürüşünü yumuşak lastiklerle yaptı ve orta hamur takmadı. Norris, yumuşak lastiklerle sadece 6 tur attı ve ortalaması 38.2 idi. Yani pek de parlak değildi.

McLaren yarışta da gerçekten bu kadar yavaş kalacak mı göreceğiz.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull: Yarış temposunda eski Red Bull görüntüsü devam ediyor

Red Bull, şu ana kadar bu sezonki en dağınık ve tempo anlamında vasat hafta sonunu geçiriyor. Araç ayarları ilk dakikadan itibaren yanlıştı ve araç, yapılan değişikliklere de yanıt vermedi.

Cuma günü araçta yeni bir taban denendi, ardından eski tabana dönüldü. Bu sezon ilk defa Red Bull'un bir güncellemenin etkisinden emin olamadığını gördük.

Bu sabah eski tabana dönülmesiyle ve yere biraz daha yakın yarışılmasıyla 3. antrenmanda bir adım atılmış gibiydi ancak sıralama turlarında her şey beklenenden çok daha kötü gitti ve iki Red Bull da Q2'de elendi.

Aracın tek tur performansı oldukça zayıftı ama Cuma günü yarış simülasyonu hiç de fena değildi. Aracın arka tarafının hafifliğinden şikayet eden Perez, orta hamurla yaptığı yarış simülasyonunda ortalama 38.2 ile döndü.

Yani Alonso ile birlikte en hızlı isimdi. Perez'in hızı ve istikrarı dikkatleri üstüne topladı. Verstappen ise ortalama olarak 38.6 ile turladı.

Yarışta muhtemelen Red Bull yine en hızlı araç olacak ama bu kadar geriden başlamaları, işlerini hiç kolaylaştırmayacak. Yarışın ilk bölümünde kendilerinden çok daha yavaş araçların arkasında gitmek zorunda kalacaklar.

Bu durum hem zaman kaybetmelerine hem de lastiklerin ve genel olarak aracın kirli havadan dolayı ısınmasına neden olacaktır.

Red Bull'un 15 yarışlık galibiyet serisi bozulmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı ve yarın bozulmaması için Red Bull'a bolca şans ve kaos gerekiyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, pit şeridinde Max Verstappen, Red Bull Racing RB19'a liderlik ediyor Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Genel tablo

Pilot Ortalama tur Lastik Tur sayısı Sainz 38.5 Orta hamur 11 Russell 38.5 Orta hamur 9 Leclerc 38.7 Orta hamur 9 Norris 38.2 Yumuşak hamur 6 Hamilton 38.4 Orta hamur 10 Alonso 38.2 Orta hamur 10 Verstappen 38.6 Orta hamur 8 Perez 38.2 Orta hamur 7