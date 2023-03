Analiz: Red Bull'un güçlü olduğunu gösteren sürüşler

Haberi dinle

Üç günlük testler, Bahreyn'deki ilk yarış öncesinde takımların araclarını ve güçlü yanlarını tam olarak tanıması için çok az zaman tanıdı. Çekim gününün verdiği yüz kilometreye ek olarak toplamda yalnızca yirmi dört saat süren testte, yeni araçların özelliklerini hızlı bir şekilde anlamak ve onlarda doğru hissi bulmak çok önemliydi.

Bu açıdan Red Bull, Perşembe gününden itibaren hemen rekabetçi göründü, ikinci günün öğleden sonraki oturumundaki küçük bir teknik sorun dışında tutarlıydı ve büyük bir sorun yaşamadı. Formula 1 takımları herhangi bir konuda nadiren hemfikir olurlar ve testlerde herkes maske oyunu oynayarak başkasını güçlü göstermeye çalışır. Ancak bu üç günlük testin sonunda herkesin hemfikir olduğu konu, Red Bull'un Bahreyn GP'de yenilecek takım olacağıydı.

RB19, kış şampiyonu unvanını kazanırken takım yöneticileri bile yeni aracın gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti gizlemediler. Testlerin sonunda konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, "Bizi memnun eden birçok yön vardı. Açıkçası dayanıklılık ve ortalama hız açısından iyiydik ancak her şeyden önce, rakiplerimizden açıkça daha hızlı olduğumuzu kanıtlayan Perez ve Max'in uzun sürüşleriydi." dedi.

Marko bu sözlerini, testlerin ilk gününden itibaren yaptıkları uzun sürüşleri referans alarak söylemişti. Uzun sürüşlerde RB19'un lastiklerinde çok az aşınma görüldü.

İlk günden itibaren etkili bir araç

Verstappen, "Üç günlük testlerin bizim için çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Aracın dengesi hemen iyiydi ve sonuç olarak ayarlarla alakakalı pek çok şeyi denemek mümkün oldu: tabiri caizse sert sola ve sert sağa gitmek gibi şeyler denedik. Bu şekilde araç hakkında çok şey öğreniyorsunuz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu önemli bir unsur çünkü haberlere göre bu çok açık değildi. Pirelli tarafından tanıtılan yeni lastikler, yeni araçların dengesini değiştirdi. İtalyan üretici, 2022'de kronik önden savrulmayı azaltmak için çalıştı. Bu, takımları arka lastikleri gözden geçirmeye zorlasa da daha sağlam ve yüksek performanslı bir ön lastik hazırladı.

Aynı zamanda, kış döneminde araçtaki ağırlığı azaltmak için yapılan çalışmalar, geçen sezon başında kurallara göre daha ağır kalan RB18 üzerinde ortaya çıkan bazı kritik sorunların kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Bu aynı zamanda ağırlık yönetiminde daha fazla özgürlüğe sahip olmanızı, denge dağılımı üzerinde oynayabilmenizi sağlar.

Çok hızlı bir şekilde takip edilecek bir yön bulmak, takımın çok hızlı bir şekilde ayarlar üzerinde çalışmasını sağladı. Hızlı bir turla uzun sürüşler, sonrasında pitten geçiş ve düzenli olarak aralıklı 5/6 turluk kısa bir koşu. Tüm bunlar, mühendislerin bu zaman aralıklarında ayarlar üzerinde nasıl çalıştıklarını gösteriyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

RB19, her şeyden önce yarış performansı konusunda ikna edici

Her ne kadar gölgede kalsa da, Red Bull için testlerin en ilginç yanı uygulamış olduğu çalışma yöntemiydi. Yalnızca üç günlük test olduğundan, bu testlerde potansiyel olarak uygulanabilecek iki yaklaşım vardı: Her pilota 1.5 günlük sürüş hakkı vermek veya her sürücüye yarımşar gün verip böylece son gün iki pilota birden sürüş yaptırmak.

Red Bull ilk seçeneği tercih etti ve çekim gününden sonraki kritik ilk saatlerde tüm kurulum ve karşılaştırma çalışmalarının yükünü veya onurunu Verstappen'e bıraktı. Milton Keynes ekibi tarafından tamamlanan programa bakıldığında, hemen göze çarpan bir unsur, Hollandalı'nın herhangi bir yarış simülasyonu tamamlamadığı, bunun yerine çok belirgin bir plana odaklandığıdır. İlk günün sabahı Red Bull pilotu, yoğun bir ilk turun ve pit yolundan geçişin ardından, ortalama altı turluk kısa sürüşler için piste çıktı.

Red Bull Racing, 2023 sezon öncesi test sürüşleri

Sabah seansı boyunca sabit kalan, düzenli aralıklarla tamamlanan bu planda, aracın pistte olmadığı zaman aralıklarında takımın karşılaştırma yapmak için ayar değişiklikleri yaptığının bir işareti. İlginç olan, bu çalışma yönteminin ilk gün öğleden sonra da değişmeden kalması, tek fark stintlerin uzaması, hatta 15 tura ulaşmasıydı.

Öğleden sonraki seanstaki sürüşlerin çoğu, yaklaşık 1:36 ortalama tur süresiyle tamamlandı. Bu, aracın muhtemelen depoda yakıt açısından özellikle yüklü olmadığının bir göstergesi. Değişmeyen nokta, özellikle daha düşük sıcaklıklarda yapay ışıklar altında gerçekleştirilenler olmak üzere, tüm uzun sürüşlerde sınırlı bozulmanın vurgulanmış olmasıydı.

Verstappen'in Perşembe günü 17:14'te başlayan C3 lastiklerle ilk stinti Verstappen'in Perşembe günü 18:05'te başlayan C3 lastiklerle ikinci stinti 1:32,837 33,026 in (pitten geçiş) in (pitten geçiş) out (pitten çıkış) out (pitten çıkış) 1:35,756 1:36,202 1:36,3 1:35,981 1:36,239 1:35,966 1:36,078 1:35,959 1:36,401 1:35,732 1:36,511 1:35,840 1:36,442 1:35,795 1:36,834 1:35,971 1:36,854 1:35,914 1:36,913 1:35,854 1:36,595 1:36,250 1:36,494 1:36,806

Tek gerçek yarış simülasyonu, Cuma sabahı Sergio Perez tarafından tamamlandı ve ilk iki saat içinde akış-izleme (flo-viz) boyası ve veri toplama sensörleri ile aerodinamik ölçümler için yapılan çeşitli çalışmaların hemen ardından başlatıldı.

Tam dolu benzinle ve öğle sıcağında C3'te belirli bir bozulma görülse de, sonraki sürüşler, özellikle mükemmel tüketim değerleri gösteren C1'deki son sürüş daha inandırıcıydı.

1:37 ile başlayan stintte 22 turun ardından Meksikalı, Esteban Ocon'un varlığı nedeniyle stint ortasında trafikle uğraşmak zorunda kalmasına rağmen 1:38'lerde kalmayı başardı. Açıkçası kullanılan hamur, Pirelli'nin bu hafta sonunda Grand Prix için sunacağı hamurların en serti ancak yine de toplanan veriler son derece cesaret verici görünüyor.

Verstappen'in aracı takım arkadaşına teslim etmeden önce Cuma günü C3 lastiklerle tamamladığı iki uzun sürüşte de olumlu göstergeler vardı. İki stintin ilk turlarında Verstappen'in - erken pit stopla avantaj kazanma senaryosunda - lastikleri yakmamak için daha muhafazakar bir yaklaşım sürdürmesi ne kadar gerçekçi olursa olsun, süreler çok doğrusal kaldı.

Perez'in Cuma günü 11.47'de başlayan C3 lastiklerle ilk stinti Perez'in C2 lastiklerle ikinci stinti Perez'in C1 lastiklerle 3. stinti 1:37,14 1:37,82 1:37,158 1:37,662 1:37,793 1:37,302 1:37,771 1:37,832 1:37,231 1:37,897 1:37,971 1:37,215 1:37,976 1:37,516 1:37,768 1:38,287 1:39,134 1:37,668 1:38,542 1:37,889 1:37,949 1:38,79 1:38,51 1:37,684 1:38,973 1:38,547 1:37,563 1:39,051 1:38,621 1:37,948 1:39,192 1:38,443 1:37,54 1:39,207 1:38,914 1:37,97 1:39,488 1:39,365 (10. virajda genişten döndü) 1:37,781 1:38,977 1:37,817 (Ocon'la trafiğe takıldı) 1:39,833 1:37,574 1:38,091 1:38,031 1:38,135 1:38,626 1:38,181 1:38,521 1:38,034

Red Bull, son gün bile programına ihanet etmedi ve Hollandalı'nın testin başında tamamladığı plana benzer bir planı tekrarladı ancak bu sefer Perez direksiyon başındaydı. İlk zorlu tur, pit şeridinde kısa geçiş ve yaklaşık 5/6 turluk stint. Yani daha az yakıtla sürüş. İlk 5 turda hep 1:36'lık dereceler geldi ama bu sefer, olası bir erken pit senaryosunu denemek için pite giriş ve çıkışta lastikler zorlandı.

Tuhaf olan şey, takımın son sabah aracın hem arkasında hem de kokpit alanında ve haloda flo-viz boyasıyla uzun süre turlayarak daha fazla aerodinamik değerlendirme yapma fırsatı bulmasıydı. Takım açık bir şekilde kokpitten çıkan türbülansı değerlendirmek istiyordu.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son seans, hem C3'le iki stint ile uzun mesafe testlerine hem de Meksikalı sürücünün seanstaki en iyi derecesini attığı C4 lastikle tek turuna ayrılmıştı. İlgili birçok değişken göz önüne alındığında, hızlı turlar oldukça boş bir sayıyı temsil eder ancak yine de yumuşak lastiklerle yapılan çalışma, alışılmadık bir senaryoda bile davranışını anlamak için hâlâ yararlı olabilir. Ancak, kendini kırmızı lastiklerle çalışmaya adamadan önce Perez, serideki en çok yönlü hamur olan C3 ile iki uzun sürüş daha tamamladı.

Bir kez daha olumlu göstergeler sağlayan iki stint, özellikle ikincisi, yarış hafta sonunda karşılaşılacak sıcaklıklara yakın şartlarda gerçekleştirildi. Red Bull sürücüsü ilk başta elde ettiği 1:37.6'lık turdan itibaren çok tutarlı bir şekilde turlar attı ve onuncu turun sonunda çok benzer bir zamana geri döndü.

Perez'in Cumartesi günü 16:30'da başlayan C3 stinti Perez'in Cumartesi günü 17:05'te başlayan C3 stinti 1:38,003 1:37,66 1:37,851 1:37,643 1:37,869 1:37,59 1:38,111 1:37,842 1:38,154 1:37,73 1:38,71 1:37,885 1:38,947 1:37,77 1:38,9 1:37,892 1:38,698 1:37,706 1:39,043 1:37,667

Mevcut duruma baktığımızda, Red Bull'un geçen seneye göre daha farklı bir seviyede olduğunu ve uzun sürüşlerde daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Yani RB19 ilk yarıştan itibaren güçlü bir şekilde başlayacak gibi duruyor ancak sezonun uzun olduğu, farklı tür pistler ve hava koşulları olacağı için diğer takımlar da güçlenebilir. Verstappen, Red Bull'un daha şimdiden birçok güncelleme planladığını ancak rakiplerinin de seyirci kalmayacağına dikkat çekmişti.