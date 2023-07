Analiz: Red Bull'un DRS avantajı Macaristan'da neden azaldı?

Hungaroring'de sadece 0.003 saniye farkla pole pozisyonuna ulaşan Hamilton'ın ilk işi Red Bull'un DRS avantajını sorgulamak oldu.

Hamilton, "Tamam, halen DRS konusunda gayet iyiler, ancak eskiden sahip oldukları avantaj azalmış gibi duruyor. Acaba ne oldu?"

"Kısa süre önce aracı güncellediler, 0.2 saniye civarı kazanacaklarını duymuştum. Sıralamalarda bunu gösterememiş olmaları ilginç." dedi.

Hamilton'ın yorumları, DRS açıkken büyük avantaj kazandığı bilinen Red Bull'un performansının gerilemiş olup olmadığına yönelik soruları da yanında getirdi.

Macaristan'daki radar noktalarına bakıldığında, Hamilton'ın görüşleri biraz da olsa geçerlilik kazanıyor.

Verstappen'in start-finiş çizgisindeki 260,9 km/s'lik hızı, 1. viraj öncesi radar noktasında girdiğinde 304,9 km/s seviyesindeydi.

Hamilton ise start-finiş çizgisine 260,3 km/s hızla ulaştı, radar noktasında ise 304,9 km/s seviyesindeydi. Aradaki fark sıfıra yakın.

Bu veriler, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP'si ile kıyas yaptığımızda işlerin nasıl değiştiğini gösteriyor diyebiliriz.

Cidde'deki sıralama turlarında Verstappen start-finiş çizgisini 311.9 km/s hızla geçmiş, son viraja yaklaşırken hız tuzağında 337.5 km/s seviyesine çıkmıştı.

Buna karşılık Hamilton start-finiş çizgisini yalnızca 307,9 km/s hızla geçerken hız tuzağında 329,7 km/s seviyesinden öteye gidememişti.

Dinamiklerdeki değişim açık ve Hamilton'ın yorumları Red Bull'da bir şeylerin gerçekten değiştiğini gösteriyor gibi görünüyor.

Bu durum, FIA'nın Red Bull ile görüştüğü ve araçtaki belli bir parçaya müdahale ettiğine yönelik yorumları da yanında getirdi. Ancak gerçek çok daha basit.

Ancak gerçek çok daha basit ve araçtaki gelişmeleri yakından takip eden rakip mühendislere göre bu durum daha çok farklı bastırma kuvveti seviyelerindeki araç kurulum tercihlerine ve özellikle de kiriş kanat konfigürasyonlarına bağlı.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, inspects the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images