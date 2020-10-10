Analiz: Red Bull, 2021 sonrası için Honda motorunu alabilir mi?

Honda'nın çekilmesinin ardından 2022'de 3 motor üreticisi sporda olacak ve bu kadar kısa sürede yeni bir üreticinin girmesi pek mümkün değil.

Mercedes ve Ferrari'nin 2015'te Red Bull'a motor tedarik etme konusundaki isteksizliğinin ve motor tedarik ettiği takım sayısının ardından Honda'nın ayrılığı Red Bull için bir kez daha Renault'ya dönme olasılığını beraberinde getiriyor.

Ancak Red Bull için üç motor üreticisini içermeyen farklı bir alternatif olabilir. Red Bull, 2022 ve sonrası için Honda güç ünitesini satın alıp gelişimini üstlenebilir.

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Cuma günkü açıklamalarında tüm seçenekleri değerlendirmek zorunda olduklarını, "standart bir müşteri takımı" gibi sporda yer alamayacaklarını söyledi.

Horner, "Takımın arzuları çok yüksek: Kazanmak, mücadele etmek, dünya şampiyonu olmak istiyor."

"Bu sezon bitmeden, daha doğrusu bu sezon bitmeden düşüncelerimizi netleştirmeden önce önümüzdeki zamanı tüm seçeneklerimizi en ince ayrıntısına kadar değerlendirmek için kullanmalıyız."

"Tüm seçenekleri değerlendirmeli, ona göre karar vermeliyiz." dedi.

Red Bull'un Honda'nın mevcut motor projesini devralıp sürdürmesinin ne kadar faydalı olacağının sorulması üzerine Horner, mevcut kurallar altında güç ünitesini geliştirmenin çok büyük paralara mal olduğuna dikkat çekti.

Horner, "Motor tedariği konusundaki harcamalara bakarsanız, onların devasa olduğunu söyleyebilirim. Formula 1 bu yüzden yeni motor tedarikçilerini ve üreticileri spora çekmede başarısız oldu."

"Honda'nın spordan çekiliyor olması Formula 1 için çok kötü ancak aynı zamanda bir uyanma çağrısı." dedi.

Formula 1'in büyük oyuncuları şimdiden, gelecekteki motor kurallarının nasıl olacağını düşünüyorlar ancak bu durumun Red Bull'a pek faydasının olacağını söyleyemeyiz. Kurallar mevcut haliyle kalırsa, 2026'dan önce yeni güç üniteleri spora girmeyecek. Yani Red Bull'un mevcut ünitelerle 4 seneyi atlatması gerekecek.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Cuma günü yaptığı açıklamada Red Bull'a motor tedarik etme şanslarının olmadığını söylerken Ferrari ve Renault bu konuda daha temkinli konuştular.

Ancak Wolff ve Cyril Abiteboul, Red Bull'un bu konuda sadece mevcut üç üreticiye bağlı kalacağından emin olmadıklarını söylediler.

Wolff, "Helmut'un B planının olduğu konusunda şüphem yok." derken Abiteboul, kendilerinin Red Bull'un listesinde pek üst sıralarda yer aldığını düşünmediğini dile getirdi.

Bu durumda, Red Bull'un B planı kendisinin finanse ettiği yeni bir motor projesi olabilir mi?

Honda'nın F1 patronu Masashi Yamamoto, Cuma günü yaptığı açıklamada motor konusunun, ilgilense dahi Red Bull'a uzak bir alan olduğunu ancak yine de bu konuda "bir karar verilmediğini" söyledi.

Horner, Honda'nın Sakura'daki merkezinde motoru iyileştirmek için verilen savaşma ruhunu övdü ancak motor projesiyle alakalı resmi bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Red Bull için özellikle bütçelerin kısıtlandığı bir dönemde Honda'nın güç ünitesi projesini devralması devasa bir yatırım olabilir. Red Bull'un sahini Dietrich Mateschitz'in her zaman motor giderlerinin düşmesi gerektiğini söylediğini de unutmamak lazım. Bu açıdan Red Bull'un kendi motor projesini yürütmesi, Mateschitz için bir U dönüşü manasına gelebilir.

Red Bull'un nelerle karşılaşacağına açıklık getirmek gerekirse, Mercedes'in Brixworth'teki motor departmanında 700 civarında kişi çalışıyor. Bu bölümde Formula 1, Formula E ve Project One projeleri yürütülüyor. Mercedes, 2021'de kendi takımıyla birlikte 3 müşteri takımına motor tedarik edecek.

Red Bull, Honda'nın motor programını devralırsa teorik olarak sadece kendisine ve AlphaTauri'ye motor hazırladığını düşünürsek Mercedes kadar yoğun bir çalışma şekli olmayacak. Bu durumda muhtemelen motorun gelişimi için Mugen gibi bir şirketle özel anlaşma yapılabilir ancak yine de bunun için ciddi efor sarf etmesi gerekir.

Her şeye rağmen, 2022 sezonuna yaklaşık 18 ay daha olduğu için Red Bull'un tüm bu seçenekleri düşünmesi için biraz daha zamanı olacak.

Horner, "Bu sporda bazen, açıklanamayacak şeyler olduğunu görüyoruz. Biz 2022 için en rekabetçi olabileceğimiz seçeneği bulmak zorundayız."

"Zamanımız var. Honda bize böyle bir zaman verdi. Honda bu kararı gelecek ilkbaharda ya da sonbaharda vermiş olsaydı, o zaman çok daha kötü bir durumda kalırdık."

"Honda ile ilişkimizin henüz yarısındayız ve bu süreçte birlikte çok şey başardık. Kalan zamanda çok daha fazlasını başarmayı hedefliyoruz. Açıkçası şu an ile sene sonu arasında cevaplamamız gereken daha büyük sorular olacak." dedi.

Horner'ın Red Bull'un geleceğine yönelik açıklamalarında her zaman F1'in mevcut motor formülüyle alakalı endişeler dile getirildi.

Horner, "2026'nın yeni motor formülünün tanıtılması için gerçekten çok mu uzak olduğunu düşünmemiz lazım. O teknoloji nasıl olacak? Nasıl olmalı?"

"Sporun gelecekteki yol haritasının nasıl olacağını anlamamız için, bu soruların hızlı bir şekilde cevaplanması gerekiyor." dedi.

Horner'ın bu sözleri, Renault'nun takım patronu Cyril Abiteboul'un geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni motor formülünün erkene çekilmesi çağrısını destekliyor. McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl da bu görüşe destek vermişti.

Bu sorular, Red Bull'un gelecekteki güç ünitesi seçenekleri hakkında karar vermeden önce cevaplanmasını istediği sorular.

Horner, "Bu süreçte üreticiler, FIA ve Liberty ile onların geleceğe dair görüşlerini konuşacağız."

"Honda gibi bir üreticinin, bahsettiği gerekçelerle çekilme kararı alması, spor için kötü haber." dedi.