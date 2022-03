Analiz: Mercedes gerçekten Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde mi?

Bizi yakından takip edenler bilirler. Her test döneminin ardından zaman tablosunda görünen derecelerin takımların uyguladıkları farklı programlar ve farklı parametreler nedeniyle aldatıcı olabileceğini söyleriz. Ancak yine testlerde elde edilen sonuçlar, atılan hızlı turlar, uzun sürüşler, araçların virajlardaki dengesi, bordür kullanımı, düzlük hızı, lastik ömrü gibi şeyler genel bir değerlendirme yapmaya yardımcı olur.

Bu kapsamda Barselona ve Bahreyn testlerini birlikte değerlendirdiğimizde, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde bazı yorumlarda bulunabiliriz. Testlerin başından beri her açıdan öne çıkan tek bir takım var: Ferrari. Son şampiyonluğunu 2008'de kazanan İtalyan ekip, bu senenin favorilerinden birisi olacak gibi görünüyor. Evet, Ferrari geçtiğimiz senelerde de çoğu zaman test şampiyonu olup bunu sezona yansıtamadı. Bu yüzden kesin olarak bir şey söylemek imkansız ancak testlerdeki genel görüntü Ferrari'nin zirve mücadelesi vereceği yönünde oldu.

Testlere göre Ferrari'yi geçebilecek bir takım varsa, o da Red Bull Racing olacak gibi görünüyor. Geçen sene şampiyonluk mücadelesine geri dönen takımın, geçen seneki gelişim programı nedeniyle bu sene geriye düşebileceği söyleniyordu ancak şu ana kadarki görüntü takımın bu konuda pek bir şey kaybetmediği, tam tersi önde kaldığı yönünde.

Bir kez daha - geçen senenin ardından - testlerin kaybeden takımı ise Mercedes oldu. Evet, yanlış duymadınız. Son 8 senenin takımlar şampiyonu Mercedes, 2022 Formula 1 sezonu öncesinde en hızlı turdan tam 1 sn geride 5. hızlı takım oldu ve bununla birlikte testler boyunca sorunlardan kurtulamadı. Takım, bu seneki araçlarla spora dönen porpoising (dalgalanma) olayından en çok etkilenenlerin başında yer aldı.

Kurallardaki radikal değişikliklere rağmen ilk 3, hatta McLaren'ı da sayarsak ilk 4 sırada yer alan takımlar açısından - yerleri değişmiş olsa da - bir değişiklik olmamış gibi duruyor. Yeni kurallarla birlikte takımların birbirlerine daha yakın olması, aradaki sınıf farklarının kalkması bekleniyordu ancak şimdilik böyle bir durum olmamış gibi duruyor. Diğer taraftan testlerde, ön bölümün arkasında sürpriz bir takım yer aldı. Son senelerin arka taraftaki değişmez takımı Haas, Ferrari gibi 2021'deki gelişimden feragat etmesinin ardından 2022'de orta gruba dönecek gibi duruyor.

Gelin takımların kış testlerinde neler yaşandığına, yeni sezon öncesinde güç dengelerinin nasıl olabileceğine birlikte bakalım.

Kış boyunca (2022'yle alakalı) en az konuşulan takımların başında Red Bull'un geldiğini söylesek yanlış konuşmuş olmayız. Takım lansman döneminde en erken tanıtanların başında yer aldı ancak lansman organizasyonundaki araç, 2022 renk düzeninin tanıtıldığı renk düzenini gösteren modelden başka bir şey değildi.

Takım, yeni aracını açığa çıkarmak için Barselona'daki testlerin ilk gününü bekledi. Açıkçası Red Bull ön tarafta çekme kollu süspansiyona sahip, diğerlerine göre daha radikal bir sidepod tasarımı olan aracını erkenden açığa çıkarmak istememişti. Takım, 6 günlük testlerin 5 günü boyunca aracında neredeyse hiç değişiklik yapmadan dayanıklılık, veri toplama, korelasyon ve ayar çalışmaları yaptı. Mercedes yeni radikal sidepodunu içeren güncellemeleri Bahreyn testlerinin ilk gününde piste çıkarırken, Red Bull yeni sidepod güncellemesini ve tabanını araca eklemek için son günü bekledi. Yeni ön kanadı ise testlerin bitmesine birkaç saat kala test etmeye başladı.

Red Bull, testlerin son gün son saatlerine kadar gerçek performansını göstermekten kaçındı. Daha çok yarış hafta sonunda gördüğümüz tarzda daha kısa uzun sürüşler yapan takım, benzer şekilde sıralama simülasyonları da yapmadı. Ancak son anlarda, son şampiyon Max Verstappen'in attığı hızlı turlar takımın ön plana çıkmasını sağladı.

Red Bull'un öne çıkmasını sağlayan şey sadece hızlı tur zamanı değil, tur zamanının hazırlık süreciydi. Testlerde son yarım saate girdiğimizde, Red Bull Verstappen'i C5 lastiklerle piste çıkardı. Verstappen normal bir sıralama gününde olduğu gibi iyi bir hazırlık turuyla başladı ancak devamında 360 derecelik bir spin attı. Normalde bildiğiniz gibi bu tür spinlerden sonra pilotlar lastik değiştirirler çünkü o lastikler artık ideal durumda değillerdir ve maksimum performans vermezler. Ancak Verstappen spininden sonra aynı lastiklerle 1:31.973'lük derecesiyle zaman tablosunda zirveye yükseldi. Verstappen'in bu derecesi haklı olarak Red Bull garajında gülümsemeyi beraberinde getirdi. Verstappen daha sonra yine C5 lastiklerle piste çıktı ve 1:31.720 ile Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.7 sn önünde testleri kapatmış oldu.

Red Bull hızlı olduğu kadar dayanıklıydı da. Takım en çok mesafe kat edenler listesinde zirvede yer almasa da sorunsuz bir şekilde programını tamamladı. Red Bull RB18 ayrıca pist üstünde dalgalanma sorununu en az yaşayan araçlardan birisiydi ve oldukça dengeli bir grafik çizdi.

Red Bull bu sene Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle mücadeleye devam edecek. Verstappen'in Red Bull ve Adrian Newey araçlarına olan uyumu zaten bilinen bir şey. Perez bu sene özellikle tek turda takım arkadaşına daha yakın olabilir ve Red Bull RB18 de testlerdeki hızını sezon içerisinde de gösterebilirse, takım bu sene hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğu için mücadele edebilir.

Testlerin en çok konuşulan takımlarından birisi, hatta en çoğu Ferrari'ydi. Yeni araçlar tanıtıldığında Ferrari; ihtiyaca binaen yeniden kaza testine girmesine gerek kalmayacak şekilde tasarlanan modüler burun yapısı ve oluklu sidepod arkasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ferrari, son senelerdeki şampiyona pozisyonu sayesinde rüzgar tünelinde daha fazla aerodinamik çalışma yapma hakkı kazanmıştı ve takım, geçen sene çok erkenden 2022 aracına odaklanmaya karar vermişti.

Görünüşe bakılırsa tüm bu etmenler, Ferrari'nin 2022'ye önceki senelerden çok daha iyi hazırlanmasını sağladı. Evet, daha önce de belirttiğimiz gibi Ferrari ilk defa test şampiyonu olmadı. Yani ilk defa testlerde çok güçlü bir görüntü çizmedi. Bu durum Ferrari taraftarlarının haklı olarak daha temkinli olmasına neden oluyor. Ancak yine de Ferrari'nin testlerde güçlü olduğu senelerde, sezon içerisinde de güçlü olduğunu 2017 ve 2018'de şampiyonluk mücadelesi verdiğini söyleyebiliriz.

Testlere dönecek olursak, 6 günlük testlerin ardından uzun zamandır bu kadar hızlı ve dayanıklı bir Ferrari görmemiştik. Ferrari hızlı olmakla kalmadı, aynı zamanda testler boyunca en çok mesafe kat eden takım olmayı başardı. Red Bull ve Mercedes, lansmandan sonra araçlarında önemli değişiklikler yaparken Ferrari karoser üzerinde kayda değer bir değişiklik yapmadı ve büyük ölçüde aynı araçla testleri sürdürdü.

Ferrari'nin yaptığı değişiklikler daha çok taban bölgesinde, araçtaki dalgalanma sorununu aşmaya yönelikti. Takımın bu değişikliklerden fayda sağladığını söyleyebiliriz. Ferrari de bu konuda sorun yaşıyor ancak diğerlerine göre daha kontrollü seviyede. Araç düzlüğün sonuna doğru dalgalanma yaşasa da genel manada virajlarda istikrarlı kontrol yeteneklerine sahip.

Hızlı turlara baktığımızda Ferrari'nin en hızlı turu, testlerin en hızlı turuna sahip Red Bull'dan 0.7 sn daha yavaştı. Leclerc bu dereceyi C4 lastiklerle elde ederken Verstappen en hızlı turunu C5, yani en yumuşak lastiklerle elde etti. İlk bakışta arada performans farkı olduğu düşünülebilir ancak Pirelli verilerine göre C4'ten C5'e geçişte aşırı ısınma nedeniyle performans farkı bulunmuyor. Diğer taraftan günün sonuna doğru Leclerc de C5 lastiklerle iyi bir tura doğru gidiyordu, pistin orta sektöründe en hızlı zamanı kaydetti ancak turun sonunda Leclerc'in C5 lastiklerle derecesi daha yavaş geldi. Bu aslında Pirelli'nin aşırı ısınma sorununu örnekliyor olabilir.

Ferrari için şu aşamada en önemli konulardan birisi, Mercedes ve Red Bull ile vereceği gelişim mücadelesi olacak. Takımın son senelerde genel olarak sezon içerisinde yaşadığı en büyük eksiklik, rakipleri kadar çok gelişemiyor olmasıydı. Ferrari F1-75 temel olarak iyi, dayanıklı ve hızlı bir araç gibi görünüyor. Takımın sene içerisinde gelişim mücadelesinde geride kalmaması kritik olacak.

Ferrari'nin testler boyunca en iyi olduğu yerlerden birisi de yarış simülasyonlarıydı. Red Bull daha önceden söylediğim gibi daha çok kısa sürüşlere odaklanırken, Ferrari ve Mercedes testlerin ikinci gününde öğleden sonra oldukça uzun bir yarış simülasyonu yaptılar. Doğrudan kıyaslama yapacak olursak; C3 lastiklerle Leclerc'in 13 turluk ilk stint ortalaması 1:42.167 olurken, Mercedes pilotu Russell'ın 14 turluk ortalaması 0.894 sn daha yavaştı. Bir sonraki stint yine 13 - 14 tur şeklinde oldu ve Leclerc'in ortalaması yine 0.79 sn daha iyiydi. Son stintte Leclerc kırmızı bayraklara denk geldi. Benzer şartlarda atılan bu simülasyona baktığımızda, motor modlarını bilmiyor olsak da Ferrari'nin iyi bir seviyede olduğunu çıkarabiliriz.

Bir kez daha Mercedes'in yeteri kadar hızlı olmadığı, bu sefer dalgalanma temelli sorunlar yaşadığı ve ne kadar blöf yaptığının belli olmadığı bir testi geride bırakmış bulunuyoruz. Evet, kış döneminde Mercedes takımı genelde yavaştır, birçok sorun yaşıyordur ve şampiyonluk mücadelesi vereceği kesin değildir. Ta ki sezona başlayana kadar.

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonu öncesinde Ferrari'nin ardından en çok tur atan ikinci takımdı ancak son 8 senenin şampiyonu olan takımın Bahreyn'deki en iyi turu, aynı lastiklerle liderden 1 sn daha yavaştı ve takım en hızlı 5. zamanı kaydetti.

Gelin geçmişte bir yolculuk yapalım...

Hamilton'ın testlerde attığı en hızlı tur en hızlı 5. tur zamanıydı ve Max Verstappen'in en hızlı tur zamanından 1 saniyeden fazla daha yavaştı. Ancak kimse Mercedes'in asıl yerinin bu olduğu hayaline kapılmasın. Takımın, vites kutusunda yaşanan dayanıklılık sorunlarının ardından çok fazla yük bindirmemek için motor gücünü kıstığı ve vites aralıklarını azalttığı düşünülüyor. Her ne kadar takım testlerde her açıdan geride kalmış gibi görünse de son 7 senede aralıksız toplam 14 şampiyonluk alan ve her sene en hızlı aracı ya da araçlardan birisini üreten takımın teknik yeterliliklerini hafife almamak gerekir