Analiz

Formula 1 Las Vegas GP

Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!

McLaren, Las Vegas Grand Prix’si sıralama turlarında viraj performansıyla dikkat çekmesine rağmen düzlüklerdeki hız eksikliği nedeniyle önemli zaman kaybetti. Aynı Mercedes güç ünitesini kullanan fabrika takımıyla karşılaştırıldığında MCL40'ın maksimum hızı yaklaşık 20 km/sa daha düşük kaldı.

Kemal Şengül Gianluca D'Alessandro

Düzenlendi: 21 Kas 2026 07:48

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McLaren ve Ferrari'nin Las Vegas'ta ortak bir sorunu vardı: Düzlüklerde yeterli maksimum hıza ulaşamamak. Uzun düzlükleri ve sert frenaj noktalarıyla öne çıkan Las Vegas cadde pistinde bu eksiklik, tur zamanları üzerinde doğrudan belirleyici oldu. Ferrari bu sorunun bedelini Q2'de elenerek öderken Lando Norris, güçlü bir turla dördüncü sırayı elde ederek McLaren'in hasarı sınırlamasını sağladı.

Woking merkezli ekip, Nevada'ya Brezilya'daki güncellemelerin ardından geliştirme programının bir parçası olarak bazı aerodinamik yeniliklerle geldi. Ancak bu parçalar, diğer takımların Las Vegas için tercih ettiği gibi özellikle düzlüklerdeki sürüklenmeyi azaltmaya yönelik değildi.

Ortaya çıkan veriler de McLaren'in hız sorununu açıkça gösterdi. Norris, Las Vegas Strip üzerindeki uzun düzlükte pole pozisyonunu kazanan Andrea Kimi Antonelli'ye kıyasla yaklaşık 20 km/sa maksimum hız farkı yaşadı.

Son hızlı tur denemelerinde pilotların birbirlerinin hava koridorundan faydalanmaya çalışması bu verileri bir miktar etkilemiş olsa da MCL40'ın düzlüklerdeki hız eksikliği yeni bir sorun değil. McLaren, sezonun başından bu yana vites oranları, Mercedes güç ünitesinin kullanımı ve aerodinamik verimlilik gibi farklı alanlardan kaynaklanan bu dezavantajla mücadele ediyor.

McLaren, sezon boyunca aracın viraj performansını artırmak için daha fazla yere basma kuvveti üretmeye odaklandı. Ancak bu tercih, aracın düzlüklerdeki hızını ve aerodinamik verimliliğini olumsuz etkiledi. Takım, Brezilya Grand Prix’sinde bu alanda bazı iyileştirmeler yaptı ancak MCL40'ın düzlüklerdeki hız eksikliğini gidermek için hâlâ zamana ihtiyaç duyuyor.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

McLaren'in 2027 için nasıl bir yol izleyeceği konusunda net bir planı bulunuyor ve takım bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak mevcut aracın bazı zayıf yönlerinin sezonun son yarışlarında da ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor.

Brezilya'daki galibiyetinin ardından Las Vegas'ta dördüncü sırayı elde eden Norris'in sonuçtan beklenenden daha memnun olmasının nedeni de bu tabloydu.

İngiliz pilot, sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: “Beklediğimden daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Araç gerçekten iyi çalıştı ancak düzlüklerdeki hızımız aynı seviyede değil. Aerodinamik açıdan doğru dengeye sahip olmadığımız açık.”

Norris, düzlüklerde kaybettikleri zamanın virajlarda kazandıklarından daha fazla olduğunu ve bunun Las Vegas gibi bir pistte ciddi dezavantaj yarattığını belirtti.

“Düzlüklerde kaybettiğimiz zaman, virajlarda kazandığımız zamandan çok daha fazla. Bu, kesinlikle böyle bir sorun yaşamak isteyeceğiniz bir pist değil. Aslında bütün sezon boyunca zayıf noktamız buydu: Düzlük hızı. Burada bu eksiklik çok daha belirgin hale geliyor.”

Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Zaman tablosunun arkasındaki veriler incelendiğinde MCL40'ın virajlardaki performansının oldukça güçlü olduğu görülüyor. Norris, ilk sektörde Max Verstappen'in referans derecesinin yalnızca 0,080 saniye gerisinde kaldı. Uzun düzlüklerin daha az etkili olduğu ikinci sektörde ise bütün sıralama turlarının en hızlı derecesini elde etti.

Bu veriler McLaren açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Sezonun bazı bölümlerinde yavaş virajlar da MCL40'ın sorun yaşadığı alanlardan biri olmuştu. Bu bölgelerde Red Bull'a yakın performans gösterebilmek, takımın araç gelişiminde ilerleme kaydettiğine işaret ediyor.

Norris'in son hızlı turunun orta bölümünde Antonelli'nin yaklaşık yarım saniye önünde bulunması da bunun göstergesiydi. Ancak turun ikinci yarısında tablo tamamen değişti.

Virajların ağırlıklı olduğu bölüm tamamlandıktan sonra Mercedes'in hız avantajı belirginleşti. Yalnızca Strip üzerindeki uzun düzlükte Norris, Antonelli'ye yaklaşık 0,6 saniye kaybetti. İki araç arasındaki maksimum hız farkı ise yaklaşık 20 km/sa seviyesine ulaştı.

Confronto Antonelli - Norris nelle qualifiche del GP di Las Vegas

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Bunun önemli nedenlerinden biri, McLaren'in enerji kullanımında daha erken sınırlamaya gitmek zorunda kalması. Enerji dağıtımının azaltılmaya başlandığı noktanın erken gelmesi, MCL40'ın düzlüğün geri kalanında hız kaybetmesine neden oluyor. Yüksek hızlarda iki araç arasındaki aerodinamik verimlilik farkı da bu dezavantajı büyütüyor. Bitiş çizgisine uzanan son düzlükte de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Ancak düzlüklerde zorlanan tek takım McLaren değildi. Red Bull da Mercedes'in ulaştığı maksimum hızların oldukça gerisinde kaldı. Mercedes'in daha düşük yere basma kuvveti sağlayan aerodinamik ayarı sayesinde sezonun ilk bölümünde kendisine avantaj sağlayan özelliklerinden birini yeniden ortaya çıkardığı görülüyor.

Norris, pazar günü gerçekleştirilecek yarışın McLaren açısından kolay geçmeyeceğini kabul etti. Bununla birlikte dördüncü sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından Antonelli'nin cezası sayesinde yarışa üçüncü sıradan başlayacak olması, İngiliz pilota güçlü bir sonuç elde etmek için fırsat sunuyor.

Norris, yarış beklentisini şöyle değerlendirdi: “Çok zorlayıcı olacak, evet. Ancak hâlâ umutluyum. Önümüzde kazanılabilecek çok şey var ve mücadeleden kopmuş değiliz. İyi bir sonuç elde etmemiz hâlâ mümkün ancak inanılmaz derecede zor olacak. Düzlüklerde en yavaş araçlardan biriyiz, dolayısıyla gerçekten zorlu bir yarış bizi bekliyor.”

McLaren'in virajlardaki güçlü performansını yarış boyunca koruması mümkün olsa da düzlüklerdeki hız eksikliği, özellikle geçişler ve savunma açısından Norris'in işini zorlaştırabilir. İngiliz pilotun üçüncü sıradan başlayacak olması önemli bir avantaj sağlasa da Mercedes'in maksimum hız üstünlüğü yarışın en belirleyici unsurlarından biri olabilir.

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- Motorsport.com Ekibi

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