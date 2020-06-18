Analiz: McLaren, neden Williams gibi satışa çıkarıldı?

Tarihin en başarılı takımlarından olan Williams ve McLaren'ın finansal açıdan yaşadığı sıkıntılar, sporun mevcut durumunu açık bir şekilde gösteriyor. Koronavirüs pandemisi işleri daha da kötüye götürdü ve durumun düzelmesi biraz zaman alacak. Ancak koronavirüs öncesinde de iki takım zor dönemler geçirdiler.

Her iki takım da mükemmel fırtınaya yakalandılar. Onlar çalışan sayısı açısından hâlâ F1'in büyük takımlarından ikisi ancak son senelerde pek rekabetçi olamadılar ve bu durum, F1'den elde ettikleri gelirlerin düşmesine, aynı zamanda sponsorlar tarafından göz ardı edilmelerine neden oldu.

Buna ek olarak iki takım da en büyük başarılarını fabrika takımı gibi mücadele ettikleri dönemde elde ettiler. O dönemin finansal ve teknik kazançlarını kullandılar ancak şimdi müşteri motoru için ödeme yapmak zorundalar.

Arrows ve Prost gibi eski takımların yok olmasına neden olan şey motor giderleriydi. Fransız takımı o dönemde 2001 ve 2003 yılları arasında Acer ismi verilmiş Ferrari motoru kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı. İlk sene 28, ikinci sene 30, üçüncü sene 32 milyon dolar ödeyecekti. Bu o dönemde büyük bir meblağdı ve takım ikinci seneyi göremeden kepenkleri indirdi.

Yaklaşık 20 sene sonra motor giderleri azaldı ve motor giderleri genel bütçe içerisinde daha az yer kaplıyor.

Ancak yine de bu gider kalemi hâlâ önemli bir yere sahip. Bu iki takımın üretici olma algıları son senelerde değişti.

McLaren'ın Honda fabrika motorunu kullandığı dönemde başarısız olmasından ve onunla yollarını ayırmasından sonra Red Bull'un Honda ile başarılı olması McLaren için durumu daha da kötüleştirdi.

Formula 1'in Sportif Patronu Ross Brawn, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada pist üstündeki performansın takımların ekonomisi üstünde büyük etkiye sahip olduğunu söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Gerçek şu ki F1 çok acımasız. Her iki haftada bir ya da gelecek aylarda olacağı gibi her hafta pist üstünde yaptıklarınızla değerlendiriliyorsunuz."

"Gizlenme şansınız yok. Çok açık konuşacağım, Williams'ın son birkaç senedir yaşadığı gibi hep sonuncu olursanız bunun sonuçları olacaktır. Ve şimdi ne yazık ki, onlar bu noktaya geldiler."

"O noktaya düşenler, neden iyi performans gösteremediklerinin temel nedenlerine bakmalılar. Finansal nedenlerden dolayı mu yoksa yapısal sıkıntılardan veya yaklaşımlarından dolayı mı bu duruma düştüklerini anlamalılar. Dürüst olmam gerekirse, bunun nedenini ben bilmiyorum."

"Ancak bunun anlaşılması lazım. Finansal sebeplerden olabilir, böylece ekstra finansman desteğiyle daha rekabetçi olabilirler. Birisi oraya gidip neler olduğunu anlamaya çalışabilir."

"Her iki takımın da kötü olduğu dönemler oldu. McLaren mevcut durumda son senelerde şampiyonluklar kazanıyor olsaydı, o zaman F1'de bir şeylerin çok yanlış olduğunu söyleyebilirdiniz."

"Ancak gerçek şu ki McLaren son birkaç senedir çok zayıftı. F1'in acımasız olduğunu söyleyebilirim."

"F1'de beleş başarı yok. Birkaç sene boyunca kötü performans sergiliyorsanız, bunun bir sonucu oluyor. Sponsorlarınızı kaybediyorsunuz ve alıştığınız ödül paralarını alamıyorsunuz. Bir nevi kısır döngünün içerisine giriyorsunuz."

"Büyük takımlar bu durumları yaşıyorsa, burada neyin yanlış olduğuna durup bakmanız lazım. Baktığınızda, bu iki takımın senelerdir olması gerekenden düşük seviyede performans sergilediğini görüyorsunuz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'ın kaybettiği performansı yeniden bulma isteği, doğrudan yeni yatırımcı bulma isteğiyle bağlantılı.

F1 takımının bağlı olduğu McLaren Grubu'nun koronavirüs sürecinde başta otomobil bölümü olmak üzere tüm birimleri ayakta tutmak için yeni finans kaynakları aradığı sır değil.

McLaren Grubu'nun genel gelirinin % 20'sini oluşturan yarış takımının da ekstra finansmana ihtiyacı var. Bu yüzden yol araçlarını ve teknoloji alanını etkilemeden sadece yarış takımlarını içeren McLaren Racing'in bir bölümünün satışı planlanıyor.

2021 sezonu, tüm takımların 2022'deki yeni kurallara hazırlanacağı için çok önemli olacak. Bu süreçte geride kalırsanız, bütçe sınırı gibi nedenlerle yakalamanız daha zor olacak.

Yeni kuralların bir sene ertelenmesi, yeni araçların bütçe sınırı altında hazırlanmasını gerektirecek. Eğer yeni kurallar, planlandığı gibi 2021'de devreye girseydi, bu sene bütçe sınırı olmadığı için öyle bir durum olmayacaktı. Bu açıdan gelecek sene tüm takımlar kaynak ayırma açısından benzer seviyede olacaklar. Bu açıdan 145 milyon dolarlık bütçe sınırını tam kapasite kullanmak büyük önem taşıyor.

Gelecek senelerde iyi bir pozisyonda olmak istiyorsanız, 2021'de yeni aracı geliştirebileceğiniz bütçeye sahip olmalısınız.

McLaren, sadece ayakta kalmak ve bir şekilde yarışmak istemiyor. Aynı zamanda gerekli finansmana sahip olup rekabetçi olmak, öndekilerle mücadele etmek istiyor.

Bu sayede iyi sonuçlar aldıkça, sonrasında gerekli bütçe kendiliğinden oluşacak. Takım hem ödül parasından daha fazla pay alacak, hem de sponsorlar için eskisi gibi daha çekici hale gelecek.

COVID-19 pandemisinin etkileri sonrasında, F1'in genel finansal durumunun birkaç sene sonrasında nasıl olacağının bilinmemesi ile beraber bu etkinin pist ücretleri, TV yayın ücretleri ve sponsorlardan ne kadar kesinti yapıldığı da bilinmezlik altında.

Ancak pozitif işaretler de bulunmakta. Daha düşük bütçe sınırı ve diğer tedbirler, oturaklı bir şekilde tanıtıldı ve yeni Concorde anlaşması sayesinde sporun geliri, takımlara eşit şekilde dağıtılacak. Peki değişiklikler çok geç bir zamanda mı getirildi?

Motorsport.com'a konuşan Renault takım patronu Cyril Abiteboul şunları söyledi: "Bana göre çoğu takım için sürdürülebilir bir model bulunmakta. Biraz geç getiriliyor olabilir, hatta bazı takımların daha önceki sezonlardan birikmiş borçları bile olabilir."

"Ancak düşünceme göre sadece Williams değil, tabii ki de Williams manşetlere çıkan takım oldu, ancak diğer takımlar için de bu durum geçerki. Bence takımların bir önceki senelerden gelen miraslarını konuştuğumuz bir durumdayız."

"İleriye dönüp baktığımızda, daha sürdürülebilir bir model olduğu kesin, özellikle sponsorluk tarafında iyi bir iş çıkartırsanız, performans tarafını da iyi bir şejilde yönetebilirseniz, göreceksiniz ki bütçe kesintisi ve kâr arasında olacaksınız, veya ne kâr ne de zarar edeceksiniz."

"Ve tüm bu paradigmanın değişecek, çünkü tarihsel planda büyük paralar kaybeden bir şirketten, kâr yapma ihtimali olan bir şirkete dönüşmeye başlıyorsunuz."

Diğer bir deyişle, Williams ve McLaren ile ilgilenen herkes bu yatırıma uzun vadeli bakmalı ve sporun düzgün bir şekilde bu kriz anını atlatması konusunda ümidini korumalı. Her iki takım için de, bu fikirle kimlerin ilgileneceğini görmek ilginç olacak.