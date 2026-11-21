Analiz

Formula 1 Las Vegas GP

Analiz: Leclerc'in Las Vegas hayal kırıklığı sadece Ferrari'nin performansından kaynaklanmıyor

Charles Leclerc, sıralama turlarında Q2'de elenerek 11. sırada kaldı. Ferrari pilotunun hayal kırıklığı ise sadece SF-26'nın performansıyla ilgili değildi. Soğuk pist koşullarında lastikleri çalışma aralığına getirmekte zorlanan Ferrari'de trafik yönetimi ve yarış mühendisiyle iletişim konusunda yaşanan aksaklıklar da Leclerc'i olumsuz etkiledi.

Kemal Şengül Gianluca D'Alessandro

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 17:10

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Ferrari'nin Las Vegas hafta sonunda yaşayacağı zorluklar aslında sürpriz değildi. Uzun düzlüklerin ağırlıkta olduğu, virajlarda fark yaratma fırsatının sınırlı kaldığı ve düşük hava sıcaklıklarının lastiklerin ısıtılmasını zorlaştırdığı pistin, SF-26'nın zayıf yönlerini ortaya çıkarması bekleniyordu.

Bu nedenle Leclerc'in Q2'de elenmesi tek başına büyük bir sürpriz sayılmadı. Monakolu pilot da sıralama turlarının ardından araçtan beklenen performansın sınırlı olduğunun farkındaydı. Hatta elde edilen zaman farkının beklentilerinden daha küçük olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirebilecek durumdaydı.

Ancak Leclerc'in açıklamalarında öne çıkan asıl konu, aracın performansından ziyade takımın sıralama turlarını yönetme biçimiydi. Özellikle trafik yönetimi, hazırlık turlarının zamanlaması ve yarış mühendisiyle iletişimde yaşanan aksaklıklar, Ferrari pilotunun Q3'e kalma şansını olumsuz etkiledi.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Q1'de başlayan iletişim sorunları

İlk problem Q1'in son bölümünde ortaya çıktı. Hızlı tur denemesinin ardından lastiklerini yeniden hazırlamak için yavaşlayan Leclerc, pistte yoğun trafikle karşılaştı. Hangi araçlara yol vermesi, hangilerinin arkasında kalması gerektiği konusunda yeterli bilgi alamayan Monakolu pilot, telsizden yarış mühendisinin yönlendirmelerini eleştirdi.

Birden fazla araca yol vermek zorunda kalan Leclerc, hem trafikte zaman kaybetti hem de yeni hızlı turuna başladığında bataryasında yeterli enerji bulunmadığını fark etti. Bu nedenle turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Bu olayın doğrudan Q1'den elenmesine yol açması söz konusu değildi. Leclerc'in mevcut derecesi bir sonraki bölüme geçmek için yeterliydi. Ancak Ferrari pilotu açısından mesele yalnızca Q1'i geçmek değildi. Her turun ve her hazırlığın önemli olduğu bir hafta sonunda, sonraki bölümlerde kullanabileceği zamanı ve performansı mümkün olduğunca verimli değerlendirmek istiyordu.

Leclerc, telsiz üzerinden mühendisinden trafik yönetiminde daha iyi bir çalışma beklediğini açıkça dile getirdi.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Q2'de Piastri'ye yol verirken yaşanan karmaşa

Asıl hayal kırıklığı Q2'de yaşandı. Seansın bitimine beş dakikadan biraz fazla süre kala yeniden hızlı turuna hazırlanan Leclerc, hazırlık turunda trafikle karşılaştı. Birkaç viraj sonra yarış mühendisi, arkasından hızlı tur atan başka pilotların geldiğini bildirdi.

Leclerc bu sırada Oscar Piastri'ye yol verdi. Ancak Ferrari pilotu, arkasında kaç aracın bulunduğuna ilişkin yeterli bilgiye sahip değildi. Yönlendirmelerin son anda ve pistin dar, virajlı bölümünde gelmesi de durumu daha karmaşık hale getirdi.

Monakolu pilot bir kez daha telsizden takımın trafik yönetimine daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

Ardından lastiklerini yeniden hazırlamak için bir tur daha atan Leclerc, yeni hızlı turuna başladığında bu kez 7. virajda frenaj noktasını kaçırdı ve turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Böylece Ferrari pilotunun son deneme için kullanabileceği zaman oldukça azaldı. Leclerc, damalı bayrak sallanmadan hemen önce start-finiş çizgisine çıktı ve yeni bir hızlı tur atma fırsatı bulamadı. Sonuç olarak Q2'deki en iyi derecesi, seansın bitimine yaklaşık yedi dakika kala elde ettiği tur olarak kaldı. Bu zaman, Q3'e kalması için yeterli olmadı.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Leclerc: Trafik yönetimindeki hataların birikimi

Leclerc, Q2'deki son turunda yaptığı hatanın elenmesinde önemli rol oynadığını kabul etti. Ancak Monakolu pilota göre bu hata, seans boyunca biriken sorunların sonucuydu.

“Q2'de elbette bir hata yaptım ve bunun bedelini ağır ödedik. Ancak bence bu hata, trafiği ve diğer konuları yönetme biçimimizde yaptığımız bir dizi hatanın yarattığı hayal kırıklığının da sonucuydu.”

Ferrari'nin üçüncü antrenman seansında mühendislerin kullandığı GPS sisteminde bazı sorunlar yaşadığı da belirtiliyor. Çok sayıda aracın farklı hazırlık turları attığı ve pist üzerinde sürekli pozisyon değiştirdiği bir ortamda trafik yönetiminin kolay olmadığı açık. Ancak bu koşullar, Ferrari'nin özellikle dikkatli olması gereken bir hafta sonunda daha fazla önem kazandı.

SF-26'nın lastik sorunu, trafik yönetimini daha önemli hale getirdi

Ferrari'nin Las Vegas'taki temel teknik dezavantajlarından biri, düşük sıcaklıklarda lastikleri ideal çalışma aralığına getirmekte yaşadığı zorluk. Özellikle ön lastiklerin yeterince ısınmaması, SF-26'nın performansını sınırlayan unsurlardan biri oldu.

Uzun düzlüklerde lastiklerin sıcaklık kaybetmesi de bu problemi artırıyor. Ferrari'nin lastikleri çalışma aralığında tutabilmek için hazırlık turlarında diğer takımlara kıyasla daha fazla zorlaması gerekiyor. Ancak yoğun trafik, pilotun bu turları istediği şekilde gerçekleştirmesini engelleyebiliyor.

Tam da bu nedenle Ferrari'nin trafik yönetiminde kusursuza yakın bir çalışma ortaya koyması gerekiyordu. Leclerc'in yaşadığı sorun, aracın zaten dezavantajlı olduğu bir hafta sonunda takımın bu kritik alanda da yeterince iyi çalışamamasıydı.

Monakolu pilot, sıralama turları sırasında aynalarına bakmak ve trafikteki araçların konumlarını kendi başına anlamaya çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Bu durumun doğru hazırlık yapmayı son derece zorlaştırdığını ifade etti.

Leclerc'in Q3'e kalması hâlinde Ferrari'nin ön gruptaki mücadelesinin tamamen değişmesi beklenmiyordu. Ancak elenme, yalnızca bir turdaki hatadan ibaret değildi. SF-26'nın sınırlı performansına rağmen Q3'e ulaşma ihtimali bulunan Ferrari, trafik yönetimi ve iletişimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu fırsatı değerlendiremedi.

Las Vegas, Ferrari için zaten savunmada geçmesi beklenen bir hafta sonuydu. Ancak Leclerc'in hayal kırıklığının merkezinde yalnızca aracın yetersizliği değil, bu dezavantajı telafi etmek için kusursuz olması gereken operasyonel süreçlerin de aksaması vardı.

Ayrıca şunu da okuyun:

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor



Formula 1



Formula 1 41 dk



İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor





Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”





Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?

Daha fazlası

Charles Leclerc





Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



7 s



Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"





Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"





Ferrari, Las Vegas’a özel düşük yere basma kuvveti ayarıyla geldi



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Ferrari, Las Vegas’a özel düşük yere basma kuvveti ayarıyla geldi

Daha fazlası

Ferrari





Ferrari, Las Vegas'ta gerçekten istediği yerde mi?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Ferrari, Las Vegas'ta gerçekten istediği yerde mi?





Leclerc: "Meksika GP'deki olay gereğinden fazla büyütüldü"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Leclerc: "Meksika GP'deki olay gereğinden fazla büyütüldü"





Leclerc, kendisine hakaret eden gazeteci hakkında: "Kullanılan kelimelere şaşırdım"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Leclerc, kendisine hakaret eden gazeteci hakkında: "Kullanılan kelimelere şaşırdım"

Son Haberler





Analiz: Leclerc'in Las Vegas hayal kırıklığı sadece Ferrari'nin performansından kaynaklanmıyor



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



11 dk



Analiz: Leclerc'in Las Vegas hayal kırıklığı sadece Ferrari'nin performansından kaynaklanmıyor





İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor



Formula 1



F1 Formula 1 41 dk



İddia: Bearman, 2027 için Alpine ile görüşüyor





Sainz: "Buraya gelirken biraz daha rekabetçi olmayı bekliyorduk"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



51 dk



Sainz: "Buraya gelirken biraz daha rekabetçi olmayı bekliyorduk"





Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol