Analiz: Ferrari neden Binotto'yu kovmayı değil desteklemeyi planlıyor?

Başarısız olan futbol takımlarının teknik direktörlerinin kovulması gibi, Ferrari takım patronları da her zaman performans sıkıntısı yaşadığında her zaman söylentilerin merkezinde yer alırlar.

Ferrari 2020'ye çok kötü başlayıp özellikle Steiermark GP'de son senelerin en kötü yarışlarından birisini geçirse de, Maranello'dan gelen ilk mesajlar Binotto'nun takımdaki pozisyonunu koruyacağı yönünde.

Şirket içerisindeki düşünce yapısı şu an için açık. Takımda ne devrim, ne de darbe olacak. Bunun yerine SF1000'in performans eksikliği giderilmeye çalışılacak ve bu şekilde Binotto'nun misyonu daha iyi desteklenecek.

Ferrari kolay bir dönem geçirmiyor. Buna ek olarak geçen yarışın başında Sebastian Vettel ve Charles Leclerc arasında yaşanan temas, durumu daha da zorlaştırdı. Sadece takıma olan baskı artmadı, aynı zamanda takımın iki pilotuyla birden yarışa erken veda etmesi, araçla ve yeni güncellemelerle alakalı daha fazla veri toplayabilmesinin önüne geçti.

Ferrari, geçen sene FIA tarafından güç ünitesiyle alakalı verilen teknik direktifler nedeniyle motor tarafında güç kaybetmişe benziyor. Bunun yanında araç çok fazla sürüklenmeye sahip. Bu yüzden performans olarak geri adım atılmış durumda.

Binotto, Red Bull Ring'e ve aynı zamanda bu yarışa getirdikleri güncellemelerle ne kadar adım attıklarını görmek istiyor. Hungaroring pisti uzun düzlüklere sahip olmadığı için, Ferrari Red Bull Ring'deki kadar zayıf kalmayacaktır. Bu açıdan güncellemeleri değerlendirmek için burası iyi bir fırsat olacak.

Bu sezon henüz iki yarış geride kalsa da, Ferrari'nin yeni bir adamın kontrolünde yeni bir yol izlemesi gerektiği yönünde görüşler ortaya çıktı.

İtalya'da çıkan haberlerde Ferrari'nin GT yarışlarının başında yer alan ismi Antonella Coletta'nın Binotto'nun yerine geçebileceği, bunun bu sene olabileceği iddia edildi.

Ancak yakın kaynaklara göre Coletta, F1'de sorumluluk almakla ilgilenmiyor ve Ferrari'yi Le Mans'da zirveye çıkarma projesine odaklanmış durumda.

Coletta, uzun vadede F1 takımını yönetmek için gerekli özelliklere ve yeteneklere sahip olabilir ancak yakın vadede böyle bir hamle yapacak gibi görünmüyor. Halihazırda pek az grand prix deneyimi olan bir ismin, zaten sıkıntı içerisinde olan Ferrari F1 takımını yönetmesi ne kadar doğru olur?

Takıma yakın isimler, Ferrari CEO'su Louis Camilleri'nin Binotto'ya olan desteğinin devam ettiğini, bu yüzden kısa vadede böyle bir değişikliğe sıcak bakmadığını söylüyorlar.

Ferrari her zaman, zirveye dönme projesinin orta vadeli olduğunu söyledi ve sezon öncesi testlerin ardından bu sene Mercedes ve Red Bull'la zirve mücadelesi verilmesi beklenmiyordu.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak zirve mücadelesine dönüş, 2021'de uygulanmaya başlanacak olan bütçe sınırı ile daha da zor olabilir. Yaklaşık 1400 çalışanı olan Ferrari'nin 300 civarında çalışanının işini sonlandırması bekleniyor.

Ferrari'nin ne kadar sürede öne döneceğinden emin olmaması, Vettel'le olan anlaşmayı yenilememe kararında etkili olmuş olabilir. Ferrari, gelecek iki sene içerisinde Vettel'in beklentilerini karşılayabileceği bir araç veremeyeceğini düşündüğü için, onunla anlaşma yenilememiş olabilir.

Aynı gerekçeyle takım Daniel Ricciardo yerine Carlos Sainz'ı tercih etmiş gibi. Ferrari, kısa vadede şampiyonluk mücadelesi verebileceği hayalleri kurmuyor, bunun yerine uzun vadeli planlar yapıyor.

Ferrari'yi önümüzdeki süreçte zor kararlar bekliyor. 2022'de tamamen yeni kurallar gelecek ve yeni aracın bütçe sınırı dahilinde hazırlanması gerekiyor. Ferrari'nin F1'in yeni döneminde başarılı olması için şimdiden ona doğru şekilde ve düzgün bir planlamayla hazırlanması gerekiyor. Bunun için deneyimli isimlerle stabil kalmak önemli olabilir.

Şu anda hiç F1 deneyimi olmayan yeni bir takım patronu getirmek yanlış olabilir ve uzun vadede takımın başarısız olmasına neden olabilir.

Ferrari bu yüzden takımın başındaki isimlerin devamlılığını tercih ediyor. Ancak bu, Ferrari'nin zirvedeki yapısını koruyacağı manasına gelmiyor. Genel görüşlerden birisi, Binotto'nun takımı yönetirken iş yükünü hafifleteceği yardımcı isimlere ihtiyaç duyduğu yönünde. Bu sayede onun güçlü olan yönlerinin açığa çıkarılabileceği düşünülüyor.

Bu yüzden, Ferrari'nin araç performansını iyileştirmeye yardımcı olacak yeni bir teknik direktör pozisyonu açmasının en büyük ihtimal olduğu düşünülüyor.

Mercedes'te Toto Wolff'un yanında James Allison gibi önemli bir ismin üst düzey rolde yer alması gibi, Ferrari'de teknik tarafta önemli bir ismin olması Binotto'ya yardımcı olabilir. Şu anda Ferrari'de aero bölümünün başında Enrico Cardile, şasi bölümünün başında ise Simone Resta yer alıyor. Bu iki ismin birleşimi, Ferrari'de beklenen etkiyi göstermediği için teknik bölümün başında sorumlu tek bir ismin olması önemli bir adım olabilir.

Bu şekilde bir görevlendirme ile Maranello kökenli takımda sorumluluklar ve görevler daha iyi dağıtılabilir. Bunun dışında şu ana kadar yapılan her şeyi yıkıp baştan yapmak yerine daha yapıcı adımlar atmak, takımın geleceğini kurtarabilir.

Ferrari'nin şu an için önceliği, SF1000'i en kısa sürede hızlandırmak olmalı. Koronavirüs nedeniyle sıkışan takvim nedeniyle kaybedilecek hiç zaman yok. Sakin olup çalışmak en iyisi.

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