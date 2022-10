Analiz: F1 pilotları, neden padoklarda kişisel alanlarına daha çok saygı duyulmasını istiyorlar?

Formula 1 Yönetimi, F1 Experiences programı kapsamında sürekli olarak daha fazla bilet satıyor. Bu bileti alan kişiler, padoğa erişebiliyorlar.

Ancak pilotlar, bu işin giderek kötüleştiğini, taraftarların artık fiziksel olarak zorlamaya başladığını, takım misafirhanesinden her çıktıklarında, taraftarların kendilerini çekiştirerek rahatsız ettiklerini, kişisel alanlarına saygı duymadıklarını dile getirdiler.

Liberty Media erişimi açıp bundan para kazanmaya çalıştığı için padoklar daha yoğun hale gelirken, bu konu Meksika'da sürücülerin her açık alana çıkmalarında mobbinge maruz kaldıkları korkunç sahnelerle daha önce benzeri görülmemiş bir histeri seviyesine ulaştı.

Cumartesi günkü sıralama sonrası röportajların tamamlanmasının ardından sürücüler, hızlıca oradan uzaklaşarak daha sakin alana geçerken, bazı takımlar pilotlara ekstra güvenlik tuttular.

Taraftarların padok erişimi, Cuma akşamı gerçekleştirilen pilotlar toplantısında da görüşüldü. Pilotların çoğu, Meksika'da yaşananlar nedeniyle karışık hislere sahipti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, "Genel olarak padokta çok fazla insanın olduğu doğru. Bu iyi bir şey çünkü F1'e ne kadar büyük ilginin olduğunu gösteriyor. Burada her zaman çılgındı ancak bu sene daha çok ilgi var."

"Ancak diğer taraftan bizim padok içerisinde daha kolay yürümemizi sağlayacak bir şeyler bulmaları gerekebilir." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari arrives at track

Carlos Sainz, "Etrafımda taraftarların olmasını seviyorum. Etrafımda bizi destekleyen insanların olmasını seviyorum. Ben Latin olduğum için, sanırım onlarla aramda özel bir ilişki var."

"Sadece herkesten daha sakin olmalarını, padokta olduğumuzu, insanları itmemeleri ve çok fazla bağırmamaları gerektiğini söylüyorum." dedi.

Pierre Gasly, "İnsanların içeri girmelerine izin vermekte sorun yok. Ancak şu anda misafirlerden bazılarının bazen gerçekten ihtiyacımız olan alana saygı duymadıklarını hissettiğimiz de doğru. İnsanlar sıralamalardan önce garaja geliyorlar ve bizim takımımızdan olmamalarına rağmen fotoğraf çekilmek istiyorlar. "

"Burada çalışıyoruz ve açıkçası taraftarlara mümkün olduğu kadar zaman ayırmaya çalışıyoruz. Ancak bu hafta sonu misafirhaneden dışarı çıkmaya cesaret edemedim çünkü aksi takdirde mobbinge uğrayabilirdim. Ve bazen oldukça gergin oluyor."

"Dün sabah elimde çanta, pasaportum açık bir şekilde misafirhaneye girdim. Bunu hissetmedim bile."

"Pilotlar toplantısında bu konu hakkında konuştuk. Bunun, çocukların ve insanların bundan keyif aldığını görmek harika ancak belki de bize nerede ulaşabileceklerini ve ne zaman daha fazla alan bırakmaları gerektiğini anlamalarını sağlamalıyız." dedi.

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, Cumartesi akşam bu konu hakkında oldukça uzun konuştular.

Bu iki isim, normalde taraftarlarla çok iyi ilişki kuran isimler olarak tanınıyor. Ancak ikisi de bu hafta sonu yaşananlar karşısında endişelerini dile getirdiler. Onlar bunları yaşarken, Lewis Hamilton, Max Verstappen ve yerel kahraman Sergio Perez gibi isimlerin neler yaşadığını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Norris, "Burada taraftarların olmasını, özellikle çocukları görmeyi seviyorum. Bir bakıma onların neler yaptığını kontrol edemiyorsunuz. Çocuk çocuktur ve bu tür şeyler güzel."

"Onlar bize, bir gün yerimize olmayı hayal ederek yaptığımız işi yapmayı hayal ederek bakıyorlar ve bizler onların idolleri, kahramanlarıyız. Bu güzel, eğlenceli, hayatın kendisi."

"Ancak daha yaşlı olan insanlara gelirsek, kişisel alanımıza pek saygı göstermiyorlar ve bazı şeyler olması gerektiği gibi olmuyor. Normalde padokta oldukları, bize bu kadar yakın olabildikleri için kendilerini şanslı hissetmeliler."

"Çünkü bizim için her zaman arka yollardan dolaşmak ve insanların kelimenin tam anlamıyla onları yolumuzdan çekmesini sağlamak ve bir şey imzalamamak kolay. Ama biz bunu yapmak istiyoruz ve bunları yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Ve padokta yürümek istiyoruz. Ancak bunun için insanların kişisel alanımıza ve sınırlara biraz daha fazla saygı göstermesi lazım." dedi.

Lando Norris, McLaren arrives at track

Norris, taraftarların mücadeleden önce oyuncuların omzuna dokunabildikleri çok az spor olduğunu söyledi.

Norris, "Taraftarların belki de sporculara ya da her neyse o kadar yakınlaşabileceği çok fazla başka spor olmadığını söyleyebilirim."

"Bu yüzden, dediğim gibi burada oldukları ve burada işimizi yaparken bu kadar yakın olabildikleri için şanslı hissetmeleri lazım."

"Diğer sporların çoğunda, daha saygılı görünüyorlar. Ne yaptığımızı, harcamamız gereken zamanı, işi ve her neyse fark etmesi gereken yetişkinler ve insanlar olmalı ve buna saygı göstermeliler. Bunu daha sık göstermeliler. Bu kadar basit." dedi.

Ricciardo, takım arkadaşının görüşlerini yineledi ve F1'in bu konuda yapması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse, bu yıl kesinlikle daha yoğun geçti. Bence bunun iki yönü var. Sanırım eskiden padokta pek hayat yoktu. Sekiz, on yıl öncesini hatırlıyorum, padok aslında oldukça sıkıcı bir yerdi."

"Bu yüzden padokta atmosfer olmasını seviyorum. Bence eğlenceli bir yer olmalı. Ama sınırlar da olmalı. Padokta olmak ve VIP geçiş almak bence bir ayrıcalık."

"Ve bence siz de biraz olgunlukla hareket etmeli ve saygı duymalısınız. Ve bu sene her zaman öyle olmadı. İnsanlar aklını yitiriyor." dedi.

Fans take pictures of the drivers

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images