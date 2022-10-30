Analiz: F1 pilotları, neden padoklarda kişisel alanlarına daha çok saygı duyulmasını istiyorlar?

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Formula 1 Yönetimi, F1 Experiences programı kapsamında sürekli olarak daha fazla bilet satıyor. Bu bileti alan kişiler, padoğa erişebiliyorlar.

Ancak pilotlar, bu işin giderek kötüleştiğini, taraftarların artık fiziksel olarak zorlamaya başladığını, takım misafirhanesinden her çıktıklarında, taraftarların kendilerini çekiştirerek rahatsız ettiklerini, kişisel alanlarına saygı duymadıklarını dile getirdiler.

Liberty Media erişimi açıp bundan para kazanmaya çalıştığı için padoklar daha yoğun hale gelirken, bu konu Meksika'da sürücülerin her açık alana çıkmalarında mobbinge maruz kaldıkları korkunç sahnelerle daha önce benzeri görülmemiş bir histeri seviyesine ulaştı.

Cumartesi günkü sıralama sonrası röportajların tamamlanmasının ardından sürücüler, hızlıca oradan uzaklaşarak daha sakin alana geçerken, bazı takımlar pilotlara ekstra güvenlik tuttular.

Taraftarların padok erişimi, Cuma akşamı gerçekleştirilen pilotlar toplantısında da görüşüldü. Pilotların çoğu, Meksika'da yaşananlar nedeniyle karışık hislere sahipti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, "Genel olarak padokta çok fazla insanın olduğu doğru. Bu iyi bir şey çünkü F1'e ne kadar büyük ilginin olduğunu gösteriyor. Burada her zaman çılgındı ancak bu sene daha çok ilgi var."

"Ancak diğer taraftan bizim padok içerisinde daha kolay yürümemizi sağlayacak bir şeyler bulmaları gerekebilir." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari arrives at track Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Carlos Sainz, "Etrafımda taraftarların olmasını seviyorum. Etrafımda bizi destekleyen insanların olmasını seviyorum. Ben Latin olduğum için, sanırım onlarla aramda özel bir ilişki var."

"Sadece herkesten daha sakin olmalarını, padokta olduğumuzu, insanları itmemeleri ve çok fazla bağırmamaları gerektiğini söylüyorum." dedi.

Pierre Gasly, "İnsanların içeri girmelerine izin vermekte sorun yok. Ancak şu anda misafirlerden bazılarının bazen gerçekten ihtiyacımız olan alana saygı duymadıklarını hissettiğimiz de doğru. İnsanlar sıralamalardan önce garaja geliyorlar ve bizim takımımızdan olmamalarına rağmen fotoğraf çekilmek istiyorlar. "

"Burada çalışıyoruz ve açıkçası taraftarlara mümkün olduğu kadar zaman ayırmaya çalışıyoruz. Ancak bu hafta sonu misafirhaneden dışarı çıkmaya cesaret edemedim çünkü aksi takdirde mobbinge uğrayabilirdim. Ve bazen oldukça gergin oluyor."

"Dün sabah elimde çanta, pasaportum açık bir şekilde misafirhaneye girdim. Bunu hissetmedim bile."

"Pilotlar toplantısında bu konu hakkında konuştuk. Bunun, çocukların ve insanların bundan keyif aldığını görmek harika ancak belki de bize nerede ulaşabileceklerini ve ne zaman daha fazla alan bırakmaları gerektiğini anlamalarını sağlamalıyız." dedi.

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, Cumartesi akşam bu konu hakkında oldukça uzun konuştular.

Bu iki isim, normalde taraftarlarla çok iyi ilişki kuran isimler olarak tanınıyor. Ancak ikisi de bu hafta sonu yaşananlar karşısında endişelerini dile getirdiler. Onlar bunları yaşarken, Lewis Hamilton, Max Verstappen ve yerel kahraman Sergio Perez gibi isimlerin neler yaşadığını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Norris, "Burada taraftarların olmasını, özellikle çocukları görmeyi seviyorum. Bir bakıma onların neler yaptığını kontrol edemiyorsunuz. Çocuk çocuktur ve bu tür şeyler güzel."

"Onlar bize, bir gün yerimize olmayı hayal ederek yaptığımız işi yapmayı hayal ederek bakıyorlar ve bizler onların idolleri, kahramanlarıyız. Bu güzel, eğlenceli, hayatın kendisi."

"Ancak daha yaşlı olan insanlara gelirsek, kişisel alanımıza pek saygı göstermiyorlar ve bazı şeyler olması gerektiği gibi olmuyor. Normalde padokta oldukları, bize bu kadar yakın olabildikleri için kendilerini şanslı hissetmeliler."

"Çünkü bizim için her zaman arka yollardan dolaşmak ve insanların kelimenin tam anlamıyla onları yolumuzdan çekmesini sağlamak ve bir şey imzalamamak kolay. Ama biz bunu yapmak istiyoruz ve bunları yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Ve padokta yürümek istiyoruz. Ancak bunun için insanların kişisel alanımıza ve sınırlara biraz daha fazla saygı göstermesi lazım." dedi.

Lando Norris, McLaren arrives at track Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris, taraftarların mücadeleden önce oyuncuların omzuna dokunabildikleri çok az spor olduğunu söyledi.

Norris, "Taraftarların belki de sporculara ya da her neyse o kadar yakınlaşabileceği çok fazla başka spor olmadığını söyleyebilirim."

"Bu yüzden, dediğim gibi burada oldukları ve burada işimizi yaparken bu kadar yakın olabildikleri için şanslı hissetmeleri lazım."

"Diğer sporların çoğunda, daha saygılı görünüyorlar. Ne yaptığımızı, harcamamız gereken zamanı, işi ve her neyse fark etmesi gereken yetişkinler ve insanlar olmalı ve buna saygı göstermeliler. Bunu daha sık göstermeliler. Bu kadar basit." dedi.

Ricciardo, takım arkadaşının görüşlerini yineledi ve F1'in bu konuda yapması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse, bu yıl kesinlikle daha yoğun geçti. Bence bunun iki yönü var. Sanırım eskiden padokta pek hayat yoktu. Sekiz, on yıl öncesini hatırlıyorum, padok aslında oldukça sıkıcı bir yerdi."

"Bu yüzden padokta atmosfer olmasını seviyorum. Bence eğlenceli bir yer olmalı. Ama sınırlar da olmalı. Padokta olmak ve VIP geçiş almak bence bir ayrıcalık."

"Ve bence siz de biraz olgunlukla hareket etmeli ve saygı duymalısınız. Ve bu sene her zaman öyle olmadı. İnsanlar aklını yitiriyor." dedi.

Fans take pictures of the drivers Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, padok bileti alanlara bu konuda takip etmeleri gereken kurallar koyulması gerektiğini söyledi.

Ricciardo, "En azından padok içindeki kurallar gibi bazı yönergeleri olması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi, atmosferi istiyorum. Ve dürüst olmak gerekirse güvenlik olmasını, insanların arasından zorla geçmeyi istemiyorum. Onların arasında normal bir şekilde yürüyüp, fotoğraf çekip imza atabilmek istiyorum."

"Herkes bir şekilde 'Lütfen, teşekkürler' derse ve biraz daha fazla saygı gösterirse, bu şekilde onlara dönüş yapmaya devam ederiz."

"Dürüst olmak gerekirse, insanlar 'lütfen veya teşekkür ederim' gibi şeyler demediği için, çok sık bir şekilde kendimi bağırırken buluyorum. Sadece koşuyorlar, tek kelime etmiyorlar, yapmaları gerekeni yapıp gidiyorlar."

"Bunun için biraz, dürüst olmam gerekirse, kullanılmış gibi hissediyorsunuz. Sanırım bazı kurallar koyarlarsa, belki bu yardımcı olur çünkü şu anda kural yok. Yani biraz daha fazla farkındalık olursa belki biraz daha iyi olurlar. Bu sistemin değiştiğini görmek istemiyorum. Sadece yetişkinlerin yetişkin gibi davranması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, on stage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo, aşırı hevesli taraftarların hareketlerinin, pilotlar piste çıkmadan hemen önce onların dikkatlerini dağıtabileceğine dikkat çekti.

Ricciardo, "Bence bu kesinlikle araca binmek üzere olduğunuz hassas anlara benziyor. Bence insanlar da unutuyor, bu sıradan bir spor değil."

"Araçlarımıza atlıyoruz, yüksek hızlarda gidiyoruz, belirli bir miktarda adanmışlık, konsantrasyon ve benzeri şeylere ihtiyacımız var. Ve gerçek olan bu."

"Yani özellikle de öyle olduğu gerçeği, sıradan bir spor değil, araca binip rekabet etmeden önce biraz mesafe olması gerekiyor."

"Bu yüzden, seans başlamadan 15 dakika önce veya 20 dakika gibi bir boşluk olmalı. Bu bölümde pilotlar yalnız kalabilmeliler."

"Dediğim gibi, şu anda ayak üstünde kafamdan çözümler saymak istemiyorum ama bu araçların başına geçebilmek için belli bir kafa yapısına geçmemiz gerekiyor. Yani bu önemli anlardan önce biraz taraftarlarla aramızda biraz mesafe olması bize yardımcı olurdu."

Norris de padok alanında kurallar olmasının pilotlara yardımcı olacağı konusunda Ricciardo ile hemfikir.

"Konuda ne yapılabileceğini bilmiyorum, tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmek zor. Basit bir şey var, biletler alınırken bazı kurallardan bahsedersiniz: pilotlara saygı duymalı ve padokta iken biz seanslara hazırlanırken gerektiği şekilde davranmalısınız."

"Bu kurallara uyulmuyorsa, insanlar agresif davranıp, çoğu zaman olduğu gibi sizi tutmaya ve çekmeye başlarlarsa, onları kovarsınız."

Fans waiting for autographs Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl, F1'e nispeten daha sakin padok alanlarının olduğu şampiyonalardan geldi. Seidl, duruma bardağın dolu tarafından bakıyor.

Motorsport.com tarafından konu hakkındaki görüşleri sorulan Seidl, şunları söyledi: "Bence şu anda gerektiğinden büyük bir tepki vermemek önemli. 2010'da F1'deki ilk dönemim bittiğinde ve seriden ayrıldığımda, birçok farklı padoğu tecrübe ettim."

"DTM, Nordschleife, WEC ve özellikle Le Mans padoklarında yer aldım. Dürüst olmam gerekiyorsa, bu padoklarda eğleniyordum. Bu padoklar taraftarlara daha açıktı, taraftarlar aksiyona daha yakındı ve pilotlara, takımlara erişimleri vardı. Bundan çok zevk alıyordum."

"Spor otomobilleri ile çalışırken F1 padoğuna misafir olarak geldiğimde hep garip hissettirirdi çünkü çok sakindi. Cumartesi ve Pazar bile padok kalabalık olmazdı ve bu yüzden bunun ayrıcalık yaratma konusunda doğru yol olup olmadığı konusunda emin değildim."

"Bence F1 padokları kalabalıklaştırarak kesinlikle doğru bir yolda ilerliyor. Sezon boyunca padokta gördüğümüz atmosferi takdir ediyoruz."

Seidl, padoğun kalabalık olmasını sevse de Meksika'da yaşananlarla birlikte durumun çok ileri gittiğini de kabul ediyor.

Alman mühendis, "Meksika'daki [padok kalabalığı ve pilotlara olan ilgi] açık bir şekilde çok ekstrem. Bence F1'le iyi bir şekilde fikir alışverişi yapmalıyız. Meksika gibi taraftarların çok tutkulu olduğu ülkelerde doğru saygı seviyesini koruyabildiğimizden nasıl emin olabiliriz? Bunun hakkında konuşacağız."

"Eminim ki çözümler bulacağızdır ve sonrasında da dünyanın her yerinde gördüğümüz bu yeni padok atmosferinin tadını çıkarmaya devam ederiz."

İki hafta sonra yine tutkulu taraftarlara sahip bir Latin ülkesi olan Brezilya'ya gidilecek. Oradaki padok, Meksika'dan daha da yoğun olacak. Peki Brezilya'ya kadar bu alanda aksiyon alınabilir mi?

Seidl, bu soruya "F1 tarafında ve takımların tarafında birçok mantıklı insan var. Eminim ki uzun, orta ve kısa vadede gerekli önlemler alınacaktır." şeklinde yanıt verdi.

Max Papis signs autographs for fans Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images