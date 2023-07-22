Analiz: Çamurlukların ilk testi neden beklenenden karmaşık geçti?

Yaklaşık 10 gün önce Silverstone'da ilk kez test edilen çamurlukların şimdilik pek de iyi sonuç verdiği söylenemez.

Çamurluklar iki parçadan oluşuyor, ilk olarak her tekerleğin üst kısmı kapatılıyor, hemen yanına ise 90 derece açı oluşturacak şekilde bargeboard benzeri bir parça ekleniyor.

Yan taraftaki parça bizzat süspansiyona bağlı, dolayısıyla lastikler hareket ettikçe çamurluk da hareket ediyor.

Testte iki takım yer aldı: Mercedes ve McLaren.

Mick Schumacher ile piste çıkan Mercedes yapay olarak ıslatılan bir düzlükte çamurlukları test ederken, Oscar Piastri ile piste çıkan McLaren ise hem normal turlar atarak olağan sprey seviyesini test etti, hem de Schumacher'i takip ederek geri bildirimlerde bulundu.

Test esnasında FIA aerodinami şefi Jason Sommerville ve ekibi ilginç bir zorlukla karşı karşıya kaldı, nitekim su damlacıklarının modellenmesi kolay olmadığı için veriler simülasyonlara kolayca aktarılamadı.

Her şeye rağmen test, hiç olmazsa veri toplama ve korelasyon açısından faydalı geçti, bu da FIA için 2021 Belçika GP'si gibi skandallardan kaçınma konusunda iyi bir başlangıç noktası demek.

FIA tek koltuklu yarış serileri direktörü Nicolas Tombazis, "Açıkçası, her şey mükemmel bir şekilde çalışmış olsaydı ve bu çözümü Ekim ayında uygulamaya koyabilseydik daha mutlu olurduk."

"Yine de bu çözümü hayata geçirmeye tamamen kararlıyız, çünkü er ya da geç bir yarışın iptal edilmesi ve devam etmesi arasında karar vermek zorunda kalacağız."

"Eğer çamurluklar bir kez dahi olsun bir yarışı kurtarırsa, 100.000 kişiyi 2021 Belçika gibi durumlardan kurtarırsa, o zaman çabalarımızın sonucunu alacağız."

"Bu projeye geçen yılın sonlarına doğru başladıktan ve oldukça fazla CFD simülasyonu yaptıktan sonra, bunun sadece 'çamurluğu tak, gaza bas' şekilde bitmeyeceğini anladık."

"Öncelikle CFD simülasyonları oldukça zor, çünkü su damlacıklarını da hesaba katmanız gerekiyor, ancak bir akış alanının içine su damlacıkları girince işler epey karmaşık bir hal alıyor."

"İşlerin bu kadar karışmasının sebebi, suyun ne kadarının tabandan emildiği, ne kadarının lastiklerden tahliye edildiği konusunda ayrım yapamıyor olmamız."

"Ayrıca su damlacıkların çapının tam olarak ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla simülasyon oldukça hızlı bir şekilde karmaşıklaşıyor."

"Tam da bu nedenle pist üstünden gelecek veriler epey değerli." dedi.

En büyük zorluk, yer etkisi çağında önemi artan aerodinamiği minimum düzeyde etkileyecek ve yüksek hızda dahi yerinden ayrılmayacak bir parça üretmekti.

Tombazis, "Araçların performans kaybı yaşamasından ve aerodinamiğin bozulmasından kaçınmaya kaçındık. Yine de ister istemez bu sıkıntılarla karşılaşacağız."

"Çamurlukların üstüne ciddi bir hava yükü binecek, dolayısıyla 300 km/s hızda dahi yerlerinden ayrılmamaları için oldukça sağlam desteklenmekteler."

"Silverstone'da kullanılan çamurluklar nispeten küçüktü, tekerlekleri pek de kaplamıyorlardı. Kişisel olarak, pek de işe yaramayacağından emindim."

"Tahmin ettiğim gibi, testte somut bir fark yaratmadılar. Yine de güvenli bir şekilde ilişkilendirebileceğimiz çok sayıda veri topladık. Bu konuda bizimle birlikte çalışan herkese minnettarız."

"Araçları da epey iyi ayarladığımızı söyleyebiliriz, konuyu değerlendirmek için makul bir temele sahiptik."

"Ancak konfigürasyonla ilgili bir sorunumuz var, birkaç test daha yapmamız gerekecek."

"Pek çok mühendislik projesi ilk seferde mükemmel bir şekilde çalışmaz. Bu yüzden biraz daha çalışmamız şart."

"Tekerleğin büyük kısmı halen çamurluğun dışında kalıyor. Açıkçası konsepti doğrulamadık ama bunun işe yaramadığını söylemek için yeterli olduğunu da düşünmüyorum."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Çamurlukların çözemeyeceği bir diğer sorun ise bizzat difüzörden çıkan sprey seviyesi, Tombazis'e göre bunun ölçümünü yapmak da kolay değil.

Tombazis, "Difüzörden çıkan sprey doğal bir sorun. Ancak genel olarak spor otomobillerde bu sorun daha az yaşanıyor."

"Dolayısıyla iyimserim, mücadele şansımız olacak. Ancak dediğim gibi, bunu gerçekten doğru bir şekilde ölçene kadar Ar-Ge programına devam etmemiz gerekiyor."

"Spreyi hissedilir bir şekilde azalttığını düşündüğümüz çözüme ulaştıktann sonra ilk olarak yeni parçaları tanımlamamız, düzenleme olarak komisyona getirmemiz ve birtakım tartışmaları atlatmamız da gerekecek."

"TAC [teknik danışma komitesi] toplantısında ekiplerle zaten biraz tartıştık. Çamurlukların takılmasını zorunlu kılmak için düzenlemeleri tam olarak nasıl oluşturacağımızı tartışmamız gerekecek. Bu roket bilimi değil, yine de üzerinde biraz çalışılması gerekecek."

"Tüm araçların öngörülen bir parça takabilmesi gerekecek. Bu parçaların aerodinamik avantaj yaratmasını istemiyoruz."

"Eğer yarış sırasında yağmur artarsa yarış direktörü çamurlukların takılması talimatını verecek. Dolayısıyla kırmızı bayrak çıkacak, çamurluklar takılacak ve yarış devam edecek."

"İstediğimiz tasarıma ulaşabilirsek, çamurlukların takılması 5-10 dakikadan fazla sürmeyecek."

#32 Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS GT3: Charles Weerts, Frank Stippler, Edoardo Mortara Fotoğraf: Erik Junius

Parçaların standart mı olacağı, yoksa takımların kendi tasarımlarına izin verilip verilmeyeceği de apayrı bir soru işareti olarak karşımızda.

Tombazis, "Herkes kendi çamurluğunu kendi mi üretecek, yoksa bir ihale sürecine mi çıkacağız henüz belli değil. Bu konuda karar vermedik."

"Eğer ihaleye çıkılacaksa muhtemelen bir takım parçaları üretmeyi taahhüt edecek, sonrasında da diğer takımlara satış gerçekleşecek."

"F1'de uygulanan çözümlerin alt serilere girmesi konusunda da epey bir geçmişimiz var."

"Bunlardan biri halo, ayrıca şasinin her türlü darbeyi absorbe edebilmesi gibi gelişmeleri de uyarlamayı başardık. Bu normal bir süreç."

"F1 bu konularda biraz daha hızlı hareket eden ve reaktif bir kategori. Ve iyi finanse edilen takımlar tarafından daha hızlı geliştirilebiliyor. Ancak tabii ki amaç, tüm kategorilerde uygulanabilecek bir çözüme sahip olmak." dedi.