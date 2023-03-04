Analiz: Aston Martin, Red Bull'la gerçekten mücadele edebilecek mi?

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Fernando Alonso ve Aston Martin, umut verici Formula 1 2023 test performanslarını Bahreyn Grand Prix'si öncesinde yapılan açılış antrenmanlarında en hızlı süre ile desteklediler ancak sezon öncesi favorileri Max Verstappen ve Red Bull hemen arkasındalar.

Aslına bakılırsa, 2. antrenman seansının sonundaki uzun sürüşlerde yapılan derecelere ve padoktaki kaynaklardan sağlanan bilgilere dayanarak, şu anda Red Bull'un sezonun ilk yarışı için favori olduğunu söyleyebiliriz. Onların arkasında Ferrari'nin potansiyeli belirsizliğini korurken, Mercedes'te 2023'e kötü bir başlangıç yapma korkusu var.

İşte Cuma günü 2023 Bahreyn Grand Prix'sinde öğrendiğimiz her şey.

Günün hikayesi

Bahreyn GP hafta sonunda gündüz/gece şeklinde bölünün seanslarda 1. antrenman seansı, bu hafta sonu önemli olan sıralama ve yarış seanslarını temsil etmeyen güneşli ve sıcak koşullarda gerçekleşti.

Bu nedenle, Ferrari ve Mercedes de dahil olmak üzere birçok takım, Red Bull'dan Sergio Perez'in 1. seanstaki 1 dk 32.758'lik derecelerde kullandığı yumuşak lastikleri kullanmaktan bile kaçındı. Verstappen üçüncü sırada yer alırken şaşırtıcı bir şekilde, testten aldığı çok olumlu araç dengesi hissini tekrarlayamadığını söyledi. Alonso, Perez'in arkasında ikinci olurken en iyi turu yumuşak lastiklerle 0.438 saniye geride kaldı. Seansın en yüksek profilli anı, Carlos Sainz'in 9/10 virajlarının arkasındaki devasa kaçış alanındaki spiniydi.

Autosport açılış seansı sırasında pist kenarına gitti ve 4. viraj çıkışındaki görüş noktasından, pistin ikinci düzlüğü ve DRS bölgesinin sonundaki zorlu, hızlı sağ yönlü keskin virajdan çıkarken arka tarafı sürekli olarak stabil olan ve zorlanmayan tek aracın Red Bull olduğunu gördü.

Ferrari sürücüleri çoğu zaman sağlam görünürken, Lewis Hamilton ve George Russell viraj çıkışında pist sınırlarını aşmamak için mücadele ediyor, düzenli olarak sola doğru ani hareketler yapıyorlardı. Şaşırtıcı bir şekilde, Alonso da benzer şekildeydi. İspanyol pilot, viraj ortasında sert bir şekilde dışarı doğru kayıyordu ancak bu, yumuşak lastiklere geçtiğinde hızını etkilemiş gibi görünmüyordu.

Alonso günün lideri oldu Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu derece, 2. antrenman seansı için ışıklar söndüğünde de geçilmemişti ve gerçekten de Alonso, 1. antrenman seansında başardığından 2.289 saniye daha hızlı giderek 1:30.907 saniye ile ikinci seansı zirvede tamamladı. Bu tur ile Alonso, Verstappen'in 0,169 saniye farkla önünde yer aldı. Leclerc, Ferrari ile genel klasmanda Verstappen'den sadece 0,12 saniye daha yavaştı ve 4. sırada yer aldı. Sainz, 2. antrenman seansını 14. sırada bitirirken, SF-23'ün "testlerdeki gibi hissetmediğini, tam olarak tepki vermediğini ve beklediği gibi ya da testlerdeki gibi çalışmadığını" söyledi.

2. antrenman seansının son bölümünde takımlar, alışılageldiği gibi sıralama çalışmalarını bırakıp yarış için uzun sürüş veri toplama programlarına geçtiler. Bu bölümde, diğer Aston Martin'deki Lance Stroll sol elini direksiyondan çekerken görüntülendi. 13 gün önce bir dağ bisikleti kazasında sağ elini yaralayan pilotun antrenmanlarda zaman zaman sağ elini dinlendirmek zorunda kaldığı, sağ yönlü virajlarda direksiyonu yeteri kadar çevirebilmek için sol avucuyla direksiyonu çevirmeye yardımı olduğu görüntülendi.

İkinci seansın bir başka öne çıkan özelliği de, 13 pilotun 1 sn içerisinde sıralanmasıydı. Mercedes pilotları bu kalabalığın ortasında sekizinci ve 13. sırada yer aldılar. Farkların bu kadar yakın olması nedeniyle bugünkü sıralamalarda, maksimumu alamayan güçlü bir pilotun ya da bir takımın, ilk seansta sürpriz bir şekilde elenebileceği beklentisi ortaya çıktı.

Verstappen'in 15 turluk stinti, Alonso'nun önünde yarış hızı ortalamalarında en iyisiydi. O stint içerisinde Hollandalı, istikrarlı bir sürüş çıkardı ve hatta başladığından daha hızlı tur atmaya başladı.

Autosport'un gördüğü veriler, Mercedes sürücülerinin ilgili en hızlı 2. antrenman seansı turlarında ikinci sektörün başlangıcındaki hızlı ve birbirini takip eden 6. ve 7. virajlarda ve aynı zamanda arka düzlüğün sonundaki hızlı, yokuş yukarı, sola dönülen 11. virajda Alonso'ya karşı önemli ölçüde zaman kaybettiklerini gösteriyor.

Alonso'nun Aston'u burada güçlü bir performans sergilerken, Red Bull'un Cuma günü daha düşük bir motor modunda çalıştığı öne sürüldü, bu da zaten oldukça yakın görünen Red Bull pilotlarının Aston'un bu virajlardaki performansını tehdit edebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Ferrari'nin motor gücü konusunda tam potansiyelini henüz göstermediği ve Mercedes'ten de daha fazlasının gelebileceği de öne sürüldü ancak takımın sürücüleri 2. antrenman seansında hâlâ aracın arka tarafıyla mücadele ediyordu. Gümüş Oklar, genel olarak yol tutuş dengesini iyileştirmek için hâlâ yapacak işleri olduğunu düşünüyor.

Önde gelen takımların arkasında yer alan Nico Hulkenberg, Haas ile dönüşünde göz alıcı bir sıralama simülasyonu yaptı. Ancak rakip takımlar, deneyimli Alman sürücünün yumuşak lastiklerle 1 dk 31.376'lık turunda daha az yakıt kullandığını düşünüyorlar.

Mercedes arka tarafın yol tutuşunda zorlandı Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2. antrenman sonuçları

Poz. Pilot Takım Derece/Fark 1 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.907s 2 Max Verstappen Red Bull +0.169s 3 Charles Leclerc Ferrari +0.171s 4 Nico Hulkenberg Haas +0.460s 5 Pierre Gasly Alpine +0.568s 6 Lewis Hamilton Mercedes +0.636s 7 Lando Norris McLaren +0.663s 8 Zhou Guanyu Alfa Romeo +0.679s 9 Alex Albon Williams +1.533s 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.618s

Aston Martin ve Red Bull'un yarış performansları nasıldı?

2023'te ilk Cuma antrenmanları analizimizde, uzun sürüş ortalamalarına bakarken size olağan uyarıları hatırlatmak istiyoruz. Bu sürüşlerde yakıt yükleri önemli ölçüde değişme eğilimindedir ve motor modları takımdan takıma artar veya azalır. Daha önce ele aldığımız gibi, aynı şey tek tur hızı için de geçerli.

Bu nedenle ilk bakışta, Alonso ve Aston tarafından 2. antrenmanın son bölümündeki C3 yumuşak lastiklerle üretilen süreler oldukça rekabetçi görünüyor.

Takımların geçen haftaki testler sırasında üzerinde kilometrelerce kat ettikleri göz önüne alındığında, bu lastiğin tercih edilen yarış lastiği olması bekleniyor. Geçen seneki yarışta da öyle olmuştu. Devamında ise çoğu için en ideal stratejinin sert lastiklere geçmek olduğu düşünülüyor.

Aşağıda da görülebileceği gibi, Verstappen'in 15 turluk uzun sürüş ortalaması, Alonso'nun önünde yer aldı. Bu uzun sürüşte Hollandalı pilot istikrarlı turlar attı ve sonrasında, başladığından daha hızlı tur atmaya başladı. Bu, sert olan Bahreyn pist yüzeyine rağmen kauçuğunun iyi tutunduğunu ve lastiklerin herkes için daha dayanıklı olacağını ve hızlı bir yarış olabileceğini işaret ediyor (bu hafta sonu için bir başka önemli uyarı).

Burada göz önünde bulundurulması gereken iki önemli faktör var. Verstappen'in Cuma günü düşük yakıt ile yüksek yakıt sürüşleri arasında yaşadığı denge sorunlarına rağmen, Red Bull'un sezon öncesi beklentilerini yerine getireceğine dair düşünceler artıyor.

Alonso günü zirvede tamamlasa da, Red Bull'un önde olması bekleniyor Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Öncelikle, Alonso'nun 13 turluk yumuşak lastik sürüşündeki son turları, başladığı tempodan neredeyse iki saniye daha yavaş kaldığı dereceler oldu. Genel olarak Alonso'nun uzun sürüşü hâlâ etkileyici olsa da, Pazar günü yarıştaki sürüşler daha sıkışık olabilir.

Orada Mercedes, 2022'deki formunu koruyacağı tahmin edilen Ferrari'ye daha yakın olmayı bekliyor Ferrari'nin geçen sene olduğu gibi yine sıralamalarda daha hızlı olup uzun sürüşlerde daha yavaş kalacağı tahmin ediliyor. Leclerc'in yumuşak lastiklerle sürüşü, Haas dışında herkesten daha kısa sürdü.

Ancak bu, her ne kadar zaman zaman sürpriz sonuçlar ortaya çıkma ihtimali olsa da Red Bull'un Bahreyn GP öncesinde favori olarak konumunu sağlamlaştırdı gibi. Tüm bunlar, Verstappen ve Red Bull'un yarış içerisinde diğerlerine kıyasla farklı bir ligde olacağını işaret ediyor olabilir.

Hamilton'ın "Red Bull uzun sürüşlerde 1 sn daha hızlı görünüyor." diyerek bunu vurgulamıştı. Verstappen'in takım arkadaşı Perez'in dahi yumuşak lastiklerle uzun sürüş ortalaması, takım arkadaşından 0.471 sn daha yavaş kaldı.

Yumuşak lastiklerle uzun sürüş ortalaması

Poz Takım Derece Tur sayısı 1 Red Bull 1m37.220s 15 tur 2 Aston Martin 1m37.248s 13 tur 3 Ferrari 1m37.749s 10 tur 4 Alpine 1m38.155s 13 tur 5 McLaren 1m38.239s 12 tur 6 Mercedes 1m38.363s 11 tur 7 Alfa Romeo 1m38.419s 11 tur 8 Williams 1m38.653s 14 tur 9 Haas 1m38.658s 7 tur 10 AlphaTauri 1m38.699s 13 tur