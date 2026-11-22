Analiz

Formula 1 Las Vegas GP

Analiz: Antonelli, ayağını gazdan çekerek galibiyet şansını nasıl kaybetti?

Kimi Antonelli, yarışın son turunda Max Verstappen’e karşı galibiyet mücadelesi vermeye hazırlanırken yaptığı küçük bir hata nedeniyle podyum şansını da kaybetti. İtalyan pilotun gaz pedalından tamamen ayağını çekip yeniden hızlanması, MGU-K sisteminin enerji dağıtımını yeniden devreye sokmasına ve bataryada kalan enerjinin tükenmesine yol açtı.

Kemal Şengül Gianluca D'Alessandro

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 15:10

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Las Vegas Grand Prix’si, son turlarda Max Verstappen ile Andrea Kimi Antonelli arasında yaşanan galibiyet mücadelesiyle unutulmaz bir finale hazırlanıyordu. İki pilot, birkaç tur boyunca karşılıklı ataklar ve geçişlerle birbirlerini denedi. Ancak yarışın bitimine iki tur kala her şey değişti.

Son şikanın çıkışında hız kaybeden Antonelli, kendisini takip eden iki McLaren pilotuna geçilerek galibiyet mücadelesinin dışında kaldı. İtalyan pilot, podyumu da kaçırarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un yarış sonrasında yaptığı açıklamalar, takımın son tur için hâlâ bir planı olduğunu ortaya koydu. Mercedes, Verstappen'e karşı son bir atak gerçekleştirebilmek amacıyla özel bir motor ayarını devreye sokmaya hazırlanıyordu. Ancak Antonelli'nin gaz pedalından ayağını çekmesi, güç ünitesinin enerji yönetiminde beklenmedik bir zincirleme reaksiyona neden oldu.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes'in son tur için özel bir planı vardı

Yarışın bitimine iki tur kala Antonelli'ye telsizden, enerjinin nerede ve nasıl kullanılacağını belirleyen "Strat 4" motor ayarına geçmesi söylendi. Takım, son turda Verstappen'i geçebilmek için İtalyan pilota daha sonra yeni talimatlar verecekti.

Antonelli de takımın yönlendirmesini uyguladı. Ancak uzun düzlükte, bitiş çizgisine doğru ilerlerken Verstappen'i geçebilecek konuma gelmesine rağmen bu kez farklı bir karar aldı.

Önceki turlarda Verstappen'i düzlükte geçmeyi başaran Antonelli, ardından finiş çizgisine uzanan bölümde Hollandalı pilotun karşı atağına maruz kalıyordu. Bu nedenle son turda aynı senaryonun yaşanmasını önlemek istedi. Verstappen'in arkasında kalmaya karar vererek son şikanın hemen ardından bulunan ölçüm noktasında hava koridorundan yararlanmayı ve geçiş modunu kullanmayı planladı. Böylece son tur için elinde fazladan 0,5 MJ enerji de kalacaktı.

Ancak Antonelli'nin bu hamlesi beklediği gibi sonuçlanmadı.

Verstappen'in arkasında kalabilmek için gaz pedalından tamamen ayağını çeken Mercedes pilotu, Strip Bulvarı'nın sonundaki fren noktasına hâlâ 200 metreden fazla mesafe olduğu için yeniden hızlanmak zorunda kaldı. Gaz pedalına yaklaşık yüzde 80 oranında basarak hızını korumaya çalıştı. Aksi hâlde McLaren pilotları için kolay bir hedef hâline gelecek ve iki sıra birden kaybedebilecekti.

Il problema di Antonelli durante il GP di Las Vegas in confronto con Verstappen

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Gazı bırakmak MGU-K sisteminin enerji kullanımını değiştirdi

Bu hamle, Formula 1'in önceki teknik dönemlerinde önemli bir sonuç doğurmayabilirdi. Ancak mevcut güç ünitelerinde enerji dağıtımının çalışma biçimi nedeniyle Antonelli'nin gaz pedalından tamamen ayağını çekmesi, beklenmedik bir etki yarattı.

Bu kadar uzun bir düzlükte kontrol ünitesi, bitiş çizgisine uzanan sonraki bölüm için bataryada bir miktar enerji saklamak amacıyla belirli bir noktadan itibaren MGU-K'nın enerji aktarımını kesiyor. Bu aşamadan sonra araç yalnızca içten yanmalı motor hızlandırıyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için gaz pedalının tamamen açık tutulması ve belirli bir seviyenin altına düşürülmemesi gerekiyor.

Antonelli gaz pedalından tamamen ayağını çekip ardından yeniden hızlandığında ise MGU-K sisteminde bir tür sıfırlanma meydana geldi. Sistem, enerji aktarımını yeniden başlatarak normal şartlarda kullanılmaması gereken bölümde bataryadaki enerjiyi tüketti.

Il problema di Antonelli durante il GP di Las Vegas: il confronto con il giro 47 (dove invece aveva superato Verstappen)

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Bunun sonucunda Antonelli, son şikanın çıkışına geldiğinde elinde yeterli enerji kalmamıştı. Hızlanmakta zorlanan İtalyan pilot, kendisini takip eden iki McLaren için kolay bir hedef hâline geldi ve podyum pozisyonlarını kaybetti.

Antonelli, yarış sonrasında yaptığı açıklamada hatasını kabul etti: “Plan, son turda da Max'in arkasında kalmak ve ardından son iki düzlükte bütün kozlarımı oynamaktı. Ancak gaz pedalından ayağımı çekmem... Benim hatam buydu.”

Gaz pedalından ayağını çektiği kısa an, güç ünitesinin son turdaki enerji tüketimi ve geri kazanım stratejisini de yeniden düzenlemesine neden oldu. Antonelli, McLaren'lara geçildikten sonra Pierre Gasly'nin de atağına maruz kaldı. Ancak fren noktasında yaptığı bir başka geçişle dördüncü sırayı yeniden elde etti.

Wolff: “Batarya artık tükenmişti”

Toto Wolff da Antonelli'nin Verstappen'in arkasında kalma kararını kendisinin verdiğini doğruladı. Mercedes takım patronu, son düzlükte kullanılmak üzere hâlâ sakladıkları bir enerji avantajı bulunduğunu ancak bataryanın tükenmesi nedeniyle bu planı uygulayamadıklarını söyledi: “Kimi, arkasında kalmaya karar verdi. Son turdaki son uzun düzlükte kullanabileceğimiz hâlâ bir şeyler vardı. Ancak o noktaya hiç gelemedik çünkü batarya artık tükenmişti.”

Wolff'un açıklaması, Mercedes'in son düzlükte daha agresif bir enerji geri kazanımı ve farklı bir batarya kullanım stratejisiyle Verstappen'e saldırmayı planladığını gösteriyor. Ancak Antonelli'nin gaz pedalından ayağını çekmesiyle başlayan süreç, takımın elindeki bu son fırsatı da ortadan kaldırdı.

Las Vegas'taki mücadele, 300 km/saati aşan hızlarda oynanan bir satranç maçını andırıyordu. Her hamle enerji yönetimiyle bağlantılıydı ve yapılan küçük bir değişiklik sonraki hamleleri doğrudan etkileyebiliyordu. Antonelli içinse gaz pedalından kısa süreliğine ayağını çekmek, galibiyet mücadelesini son viraja kadar taşıma fırsatını kaybetmesine neden oldu.

Ayrıca şunu da okuyun:

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Perez, Camara ile yaşadığı teması değerlendirdi: "Yarış iyiydi ama çok yapaydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Alonso: "Bu motoru Katar'da değiştirmemiz gerekecek”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Alonso: "Bu motoru Katar'da değiştirmemiz gerekecek”





Hamilton-Leclerc gerilimi temastan önce takım telsizine yansımış



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 s



Hamilton-Leclerc gerilimi temastan önce takım telsizine yansımış





Analiz: Verstappen, Las Vegas kaosunu zekâsı ve enerji yönetimiyle kontrol etti



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 s



Analiz: Verstappen, Las Vegas kaosunu zekâsı ve enerji yönetimiyle kontrol etti

Daha fazlası

Andrea Kimi Antonelli





Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



7 s



Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"





Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?





Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?

Daha fazlası

Mercedes





Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"





Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"





Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 g



Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"

Son Haberler





Analiz: Antonelli, ayağını gazdan çekerek galibiyet şansını nasıl kaybetti?



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



12 dk



Analiz: Antonelli, ayağını gazdan çekerek galibiyet şansını nasıl kaybetti?





Perez, Camara ile yaşadığı teması değerlendirdi: "Yarış iyiydi ama çok yapaydı"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



52 dk



Perez, Camara ile yaşadığı teması değerlendirdi: "Yarış iyiydi ama çok yapaydı"





Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"





2026 MotoGP Portekiz GP: Bezzecchi kazandı, Marc Marquez 10. kez dünya şampiyonu!



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



1 s



2026 MotoGP Portekiz GP: Bezzecchi kazandı, Marc Marquez 10. kez dünya şampiyonu!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol