Analiz: 2022 araçlarında yere basma gücü dağılımı nasıl olacak?

F1'in yeni büyük kural değişiklikleri, gizemini korumayı sürdürüyor: Taban etkisinin ağırlıklı olacağı yeni araçlar nasıl gözükecekler?

Bildiğimiz bir şey var: Araçlar, Britanya GP öncesinde yapılan tanıtımda gösterilen araçtan çok daha farklı olacaklar.

Pat Symonds'ın başında bulunduğu grup tarafından tarafından oluşturulan yeni regülasyonların asıl amacı ise araçların ürettiği kirli havayı azaltmak.

Araçların ürettiği kirli havanın azalmasıyla birlikte, araçlar birbirlerini takip ederken eskisi kadar yere basma gücü kaybetmeyecekler.

Araçların birbirinin takip etmesinin kolaylaşmasının ise geçiş sayısını arttıracağı düşünülüyor.

FIA'nın teknik şefi Nikolas Tombazis, araçların daha az kirli hava üretmesi hedefine ulaşacaklarından emin.

Tombazis, "Önümüze baktığımda, yeni aerodinamik regülasyonlar sayesinde takımlar arasında yakın performanslar ve pist üstünde yakın mücadeleler hedefliyoruz."

"Yeni regülasyonlarla getirdiğimiz çözümlerle birlikte, pilotların öndeki aracın kirli havası yüzünden yere basma gücü kaybetmeden ya da lastiklerini ısıtmadan birbirlerini takip edebileceğine inanıyoruz." dedi.

2022 F1 Car Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Taban etkisinin arttırılmasıyla birlikte, aracın yukarı bölümündeki hassasiyeti azaltılacak.

Mevcut F1 araçlarının bu kadar çok kirli hava üretmesinin nedeni olarak kanatların ve kanatçıkların yere basma gücü üretmek için gitgide daha çok kullanılması ve daha kompleks haller alması görüldü.

Mevcut araçların en büyük yere basma gücü üretim kaynaklarından olan ön, arka kanatlar ve bir dizi kanatçıklardan oluşan sidepod, bargeboard kısımları; kirli hava üretiminin artmasındaki suçlular olarak görüldüler.

F1 de bu yüzden kanatlardan çok, araçların tabanlarını kullanarak yere basma gücü üretmeyi planlıyor.

2022'de yaşanacak bu değişimi daha anlaşılabilir hâle getirmek adına, Nikolas Tombazis ve Pat Symonds tarafından yapılan değişimlerin nerede başladığına bakalım.

2021 araçlarında yere basma gücü dağılımı Fotoğraf: Giorgio Piola

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere, 2021 araçlarında yere basma gücü eşit bir şekilde dağıtılmıştı.

Yere basma gücünün 1/3'ü ön kanat tarafından, 1/3'ü taban tarafından ve son 1/3'ü de arka taraf tarafından üretiliyordu.

Yani ön kanat, aracın performansında önemli bir rol oynuyordu. Ancak bir pilot, önündeki pilota yaklaştığında ve öndeki aracın kirli havasını almaya başladığında, ön kanadın ürettiği yere basma gücünün %50'si kayboluyordu.

Bu da kirli havaya maruz kalan pilotun önden kayma yaşamasına ve lastiklerinin fazla ısınmasına neden oluyordu.

2022 araçlarında yere basma gücü dağılımı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bundan dolayı, ön kanat tarafından üretilen yere basma gücünün sınırlanmasına karar verildi. Ön kanatın aracın performansına olan etkisi azaldığında, kirli havayla beraber ön tarafta yaşanan kayıp eskisi kadar hissedilmeyecekti.

Bundan ötürü, iki kanadın da ürettiği yere basma gücü seviyesi azaltıldı ve 2022 araçlarında yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi şöyle bir düzenlemeye gidildi: Yere basma gücünün %25'i arka kanat, %50'si taban ve %25'i ön kanat tarafından üretilecek.

Taban etkisiyle birlikte taban bölgesinin etkisi arttırıldı ve böylelikle araçların kirli havadan daha az etkileneceği düşünülüyor.

Ayrıca, Pirelli'den 18 inçlik yeni lastikler istendi. Bu lastiklerle birlikte pilotlar, son birkaç senedir gördüğümüz gibi "lastiklerini korumak" zorunda olmayacaklar ve stintleri boyunca zorlayabilecekler.

İlk hedef, kirli havaya girildiğinde ön taraftaki yere basma gücü kaybını sadece %10'a indirmekti.

Takımların güncellemeleri

Yeni araçlar eskisi kadar kirli hava üretmeyecekler ancak mühendisler, elbette araçlarına daha çok yere basma gücü eklemek isteyecekler ve bunun için çözümler üretecekler.

Mühendislerin daha çok yere basma gücü bulmak adına araca ekleyeceği parçalar ise araçlarının üreteceği kirli havayı arttırabilirler.

Tombazis, bu konu hakkında "Sezon içerisinde FIA, kesinlikle takımların getireceği çözümleri değerlendirmek zorunda olacak. Bu çözümleri kabul edebilmemiz için çözümün aracın ürettiği kirli havayı arttırmaması gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

İsmini vermek istemeyen bir tasarımcı ise konu hakkında şunları söyledi: "Kurallara uygun bir tasarımı sadece daha çok kirli hava üretiyor diye reddetmek düşünülemez. Eğer çözüm kurallara uygunsa kabul edilmesi gerekecek."

"Gelecek sezon beklediğimizden daha çok protesto ve takım avukatı görmeyi bekliyorum. F1'in geleceği için doğru yolu belirlemediğimiz sürece birçok 'kirli hava' dönemi göreceğiz."

2022 F1 car Fotoğraf: Giorgio Piola