Analiz: 2019'da B sınıfı mücadelesi nasıl şekillendi?

İlk yazımızda dört büyükler şeklinde bahsedip bu yazımızda kalan takımları "bağımsız takımlar" olarak adlandıracak olmam bazı insanları mutsuz edecektir ancak bu takımlar şu an için büyük takımlarla mücadele edebilecek bütçelere, çalışan sayısına ve çalışma statüsüne sahip değiller. McLaren'ın bu grupta yer almaması gerektiğini söyleyebilirsiniz ancak onlar da 2019'da tam olarak bağımsız takımların şampiyonasında yani B sınıfında mücadele ettiler.

Renault'yu fabrika takımlarının arasına koymuş olmam da, orta sınıf takımlarına kıyasla öndeki takımlara en hızlı tur olarak en çok yaklaşan takım olmasının da etkisi oldu. Evet, Renault sezon geneli McLaren'ın gerisinde kaldı ancak İtalya'da % 100.66 ile ön gruba en çok yaklaşan ekipti.

4 fabrika takımının performans kıyaslaması

Diğer 6 takımın performans kıyaslaması

* % 100, o takımın o hafta sonu en hızlı tur zamanını kaydettiğini gösteriyor. Bu içerikteki kıyaslama, takımların hafta sonu içerisinde attığı en hızlı tur dikkate alınarak yapılıyor. Diğer takımların en hızlı turları, en hızlı turu atan takıma göre orantılanıyor.

MCLAREN

Carlos Sainz Jr, McLaren podyum Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dört senelik sıkıntıların ve takım içindeki değişikliklerin ardından McLaren, bu sene tam olarak orta grupta öne çıkma mücadelesi verdi. Uzun zaman sonra ilk defa görmek istediğimize yakın bir McLaren gördük. Pilotları mutlu, kendisi mutlu bir takım. Herkes, yeniden kurulan bir takım olduklarının farkındaydı. McLaren, tüm takım olarak yakalamış olduğu bu momentumu 2020'ye de taşımalı.

McLaren 2019'da orta grup takımlarını rahat mağlup etse de ön grupla farkı kapatamadı. Umarız yeni teknik patron James Key ve takım patronu Andreas Stella ile McLaren, öndekilerle farkı kapatabileceği bir sezon geçirir.

Farklı alanlarda deneyimlere sahip iki güçlü adam ve birbirlerine uyumlu ve performans olarak yakın iki pilot... McLaren, gelecekteki planları için oldukça iyi durumda. Pilotların takımda devam etmesi istikrar açısından önemli olacak. İki pilot arasında az da olsa yaş farkı olması önemli. Carlos Sainz, gelecek senelerde başarılı olmak isterken Lando Norris parlamaya ve aynı zamanda deneyim kazanmaya çalışan isim olacak.

Sezon performans ortalaması: % 101.613

En iyi sıralama: 5 (x3)

En iyi yarış sonucu: 3 (x1)

Puan: 145 (% 63) 2018: 62 (% 29)

Podyum: 1

Hızlı tur: 0

Geçen seneye göre atılan adım, McLaren'ın daha fazla bahane üretmek istememesi sayesinde oldu. McLaren, kendi kaderinin kontrolünü eline aldı.

Sezon içerisindeki bölümlere baktığımızda McLaren çok istikrarlıydı. Lider takımlarla arada devasa fark olması nedeniyle, takımın daha çok fark kapattığını görmek isterdim ancak McLaren, daha fazla potansiyeli açığa çıkarmak için konseptinde değişiklik yapması gerektiğini kabul etti.

McLaren'ın sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Takım içerisindeki savaşa baktığımızda, Sainz önde görünüyor ancak Norris'in özellikle tek tur performansından etkilendiğimi söylemeliyim. Yarış sonuçlarında, özellikle orta gruptaysanız şansın da etkisi oluyor ancak sıralamalarda pilotlar kendilerini daha iyi gösterebiliyorlar. Bu açıdan Norris, sıralama performansıyla gurur duyabilir.

Sainz Norris Puan 96 49 En iyi sıralama sonucu 5 (x1) 5 (x2) En iyi yarış sonucu 3 (x1) 6 (x2) Hızlı tur 0 0

Sonuç

McLaren, 2018 ile 2019 arasında yaptıklarından daha fazlasını yapmalı ve kurmuş olduğu yapıya güvenmeli. 2021'de Mercedes motoruna geçeceği yeni kural dönemi öncesinde McLaren, ayağı yere basarak, çalışma prosedürlerini iyileştirmeye devam etmeli. 2021 geldiğinde takımın artık arkasına saklanacağı bir bahanesi olmayacak. Mercedes motoruna geçiş, takımın iyi hazırlanması halinde orta gruptan ön gruba adım atmasında yardımcı olabilir.

HAAS

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas için sezon öncesi testlerde büyük umutların olduğu ancak sezon başladıktan sonra büyük hayal kırıklıklarının yaşandığı bir sene oldu. Takımın şampiyonada açık ara farkla 9. olması sonucu yaşadığı hayal kırıklığı bir yana, yaşanan sorunların tam olarak nedenlerini anlayamaması önemli bir konuydu. Yolunu tekrar bulmak isteyen Haas, aracın gelişimini durdurdu ve yolunu kaybettiği yeri bulmak için geriye doğru gitti.

Büyük bir isim geçmişte, "Her gece yatağa girdiğinizde, yataktan bir önceki kalkışınıza göre biraz daha fazla şey bildiğinizden emin olmalısınız." demişti. Haas için öyle olmadı. Bu yüzden 2020'yi planlama da onlar için kolay bir görev değildi. Takımın durumu, şampiyonada gerilemesi sonucu sponsorluk ve ödül gelirlerinin azalmasından da olumsuz etkilenecek.

Sezon performans ortalaması: % 102.107

En iyi sıralama: 5 (x1)

En iyi yarış sonucu: 6 (x1)

Puan: 28 (% 12) 2018: % 93 (44)

Podyum: 0

Hızlı tur: 1

Haas sezona, 2018'de bitirdiği yere göre biraz daha iyi başladı ancak sonrasında hep geriledi. Maksimum performans konusunda sorun yoktu. Bunu sıralama performansında görebilirsiniz ancak yarış günü, çok az çalışma aralığına sahip araç lastikleri kullanmada zorlandı ve performans kaybetti. Bu kolay bir durum değil. Diğer takımlar da aynı sorunları yaşıyorlar ancak sezon ilerledikçe maksimum performanstan biraz ödün verip daha istikrarlı yarış performansına sahip olmayı deneyebilirlerdi. Araç hızlı virajlarda iyi çalışsa da yavaş virajlarda arka tarafta yere basma gücü üretme konusunda sorun yaşadı.

Haas'ın sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Pilotlar için de umutsuz bir sezon oldu. Magnussen bu durumu biraz daha iyi idare etse de Grosjean bildiğiniz üzere daha fazla sorun yaşadı. Haas, en azından bu sene pilotlarının birbirlerine çarpmalarını engelledi!

Magnussen Grosjean Puan 20 8 En iyi sıralama sonucu 5 (x1) 5 (x2) En iyi yarış sonucu 6 (x1) 6 (x2) Hızlı tur 1 0

Sonuç

Haas'ın her alanda daha sıkı çalışması gerekiyor ancak daha da önemlisi yaşanan durumlara daha fazla adanmış bir şekilde tepki verebilmeli. Her şeyden bir ders çıkarmayı başarmalılar. F1'de yerinde sayma seçenekler arasında yer almıyor.

TORO ROSSO

Pierre Gasly, Toro Rosso Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Toro Rosso'nun mümkün olduğu kadar fazla Red Bull teknolojisini kullanması artık meyvesini veriyor. Her iki takımın Honda güç ünitesini kullanması, enerji kullanımı gibi birçok konuda ortak hareket edilmesini sağlıyor.

Toro Rosso, Red Bull'un pilotlarını yetiştirdiği bir takımdı ancak artık aynı zamanda Honda'nın güncellemelerinin de test edildiği takım oldu. Takım patronu Franz Tost, takım olarak Red Bull'a hizmet etmeleri gerektiğini iyi biliyor ancak bu sayede takım, 2008'de Sebastian Vettel'in Monza'da kazanmasının ve sezonu 6. sırada tamamlamasının ardından en iyi sezonunu geçirdi.

Sezon performans ortalaması: % 102.148

En iyi sıralama: 6 (x1)

En iyi yarış sonucu: 2 (x1)

Puan: 85 (% 38) 2018: 33 (% 16)

Podyum: 2

Hızlı tur: 0

Toro Rosso, 2019'da bir önceki sezonun sonundan daha güçlü başladı. Ancak Toro Rosso'da sorguladığım şeylerin başında her zaman istikrar geliyor. Takım geçen senelere göre bazı iniş çıkışlar yaşasa da daha istikrarlı olmayı başardı.

Toro Rosso'nun sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Takım sezon içerisinde Alex Albon ve Pierre Gasly değişikliği ile karşılaştı ancak takımın her 3 pilotu da farklı zamanlarda güçlü sonuçlar elde ettiler.

Kvyat Albon Gasly Puan 37 16 32 En iyi sıralama sonucu 6 (x1) 9 (x2) 6 (x1) En iyi yarış sonucu 3 (x1) 6 (x1) 2 (x1) Hızlı tur 0 0 0

Sonuç

Toro Rosso, Red Bull'la sahip olduğu ilişkiyi daha da ileriye taşımalı. Sadece büyük takımın gücünden faydalanmamalı, aynı zamanda kendi operasyonunu büyütmeli. Bu şekilde kuralların izin verdiği ölçüde birlikte çalışmaya devam ederlerse ileride bir yarışta 1-2-3-4 sonucunu görmek sürpriz olmaz!

ALFA ROMEO

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Bir zamanlar Sauber olarak anılan takım için Alfa Romeo ismine geçiş büyük bir olaydı. Ancak Alfa yatırımını yapanlar, takımdan geçen sezon daha fazlasını bekliyordu.

Kimi Raikkonen'in yeteneklerini herkes biliyor. Ferrari'deki politikalardan uzaklaşan Raikkonen, Alfa'da oldukça mutlu bir sezon geçirdi. Raikkonen hızlı araçları sürmeyi seviyor ancak bir takıma liderlik ederken daha fazlasını vermeniz lazım. Takımın bu konuda zorlandığından şüphe ediyorum. Raikkonen, gece geç saatlere kadar mühendislerle çalışmayı seven bir pilot değil.

Alfa'nın paketinden daha fazlasını alabilmesi için mühendislerle daha yakın çalışmaya adanmış lider bir pilota ihtiyacı var.

Sezon performans ortalaması: % 102.188

En iyi sıralama: 5 (x1)

En iyi yarış sonucu: 4 (x1)

Puan: 57 (% 25) 2018: 43 (% 23)

Podyum: 0

Hızlı tur: 0

Alfa sezona iyi başlasa da ilerleyen dönemlerde elinden kayıp gitti. Takımın sezonun ikinci yarısında yarışlara girerken nasıl performans göstereceğini bildiğinden emin değilim. Gelişmeden önce bazı şeyleri oturtmalı, tam olarak nerede olduğunuzu anlamanız lazım.

Alfa Romeo'nun sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Pilotlar arasındaki mücadele genel olarak tek taraflıydı. Raikkonen, mevcut deneyimiyle takımın odaklandığı isimdi ve çaylak Antonio Giovinazzi aracından maksimumu almakta zorlandı. Giovinazzi'nin kendisine olan güveninin artması için bir sezon daha şansı olacak.

Raikkonen Giovinazzi Puan 43 14 En iyi sıralama sonucu 5 (x1) 7 (x1) En iyi yarış sonucu 4 (x1) 5 (x1) Hızlı tur 0 0

Sonuç

Alfa Romeo ilginç takımlardan birisi. Durum böyle ve takım da böyle olmak istiyor gibi. Gelişmek istiyorlarsa ona göre adımlar atmalılar. Takım dışarıdan bakıldığında üst düzey bir tesise sahip ancak pek değerlendiremiyor gibi görünüyor.

RACING POINT

Lance Stroll, Racing Point RP19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takımın Lawrence Stroll tarafından satın alınmasının ardından maddi sıkıntıların aşılmasıyla 2019'un daha iyi olması bekleniyordu ancak bu tür yatırımların sonucunun alınması biraz zaman alır.

Takımın getirdiği güncellemeler her zaman beklendiği gibi olmadı. Bu tür korelasyon sorunlarının yaşanması, takımın bunun nedenini bulmak için çok fazla zaman ve kaynak harcamasını beraberinde getirir. Bu durumda ilerleyemezsiniz.

Takımın artık farklı çalışması gerekecek çünkü arkalarında sağlam bir destek var. Eskiden daha çok günübirlik çalışırken şimdi geleceği planlayabilecekler. Bu şirketin çalışma felsefesinin değişmesi gerektiği manasına geliyor. Bir zamanların küçük takımı olan Racing Point'in, henüz büyük takımlarla mücadele edebilecek yapılanması yok.

Sezon performans ortalaması: % 102.305

En iyi sıralama: 5th (x1)

En iyi yarış sonucu: 4th (x1)

Puan: 73 (% 31) 2018: 52 (% 25)

Podyum: 0

Hızlı tur: 0

Racing Point çok iniş çıkışlı bir sezon geçirdi. Eskiden mümkün olan en iyi sonuçlar için mücadele eden takım, 2019'da sıralamalarda Q1'i geçme mücadelesi verdi ve çoğu zaman yarışlarda ilk 10'u takip edenler arasında yer aldı.

Racing Point'in sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Pilotlarına baktığımızda, Sergio Perez deneyimi ve lastikleri kullanma yetenekleriyle öne çıkan isim oldu. Ancak Lance Stroll de gördüğümüzden daha iyiydi. Genç sürücü ilk turlarda saldırı modundaydı. Bunun önüne geçmek için sıralamalarda daha iyi olmalı. O, takım sahibinin oğlu olabilir ancak yine de iyi performans göstermeli. Cumartesi günü performansını düzeltebilirse, bunu başarabilir.

Perez Stroll Puan 52 21 En iyi sıralama sonucu 5 (x1) 9 (x1) En iyi yarış sonucu 6 (x2) 4 (x1) Hızlı tur 0 0

Sonuç

Takım, yeni sahibinin heyecanıyla kendisini kaybetmemeli ve yıllardır en iyi yaptığı şeyi yapmayı sürdürmeli. Yani kaynaklarıyla en iyi işi çıkararak büyüklere yakın olmalı. Mevcut organizasyonda bu takıma oturması ve geleceğini kurması için 5 sene verilmeli.

WILLIAMS

Robert Kubica, Williams FW42, George Russell, Williams Racing FW42 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2018'deki berbat sezonun ardından Williams'taki herkes 2019 için sabırsızlanıyordu ancak yine beklentiler boşa çıktı. Araç tasarım olarak geciktiğinden testlere yetişmedi. Testler başladıktan sonra kurallara uygun olmayan bazı bölümleri vardı. Bu açıdan takım daha sezonun başında sürekli olarak zamana karşı yarıştı.

2018 ve 2019 aracının başında yer alan teknik patron Paddy Lowe, çok geçmeden takımdan ayrıldı. Yaşanan başarısızlıklar asla tek bir kişinin hatası değildir. Yıllardır yanlış yapılanların etkisi, son iki senedir ortaya çıkıyor.

Sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için değişiklik gerekiyordu ancak Patrick Head'in geri gelmesi doğru çözüm değildi. Takımın artık zamanı kucaklaması gerekiyor. Head'in takıma dönüşü, Robert Kubica ile yolları ayırıp Alan Jones ile anlaşmaya benziyor!

Sezon performans ortalaması: % 104.301

En iyi sıralama: 14 (x2)

En iyi yarış sonucu: 10 (x1)

Puan: 1 (% 0.05) 2018: 7 (% 3)

Podyum: 0

Hızlı tur: 0

Sezon ilerledikçe belli dönemlerde performansta iyileşme işaretleri olsa da ortalama performans, en yakın rakibinin dahi % 2 serisinde kaldı. Açıkçası sezon ilerledikçe farkın daha fazla kapanmasını bekliyordum ancak bunu başaramadılar.

Williams'ın sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Pilotları kıyasladığımızda, her ikisi de başını eğip ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Kubica, sezonun son bölümünde daha fazla eleştiride bulundu ancak bunda kendisinin beklediğini bulamamasının da etkisi vardı. Ralli kazasından uzun yıllar sonra dönmeyi başaran Polonyalı sürücü, böylece F1'deki son şansını da kullanmış oldu. Çaylak George Russell ise beklendiği üzere takım içerisinde daha üstün olan sürücüydü.

Russell Kubica Puan 0 1 En iyi sıralama sonucu 14 (x2) 15 (x1) En iyi yarış sonucu 11 (x1) 10 (x1) Hızlı tur 0 0

Sonuç

Williams için 2020 de zor olacak. 2021'in daha da zor olmasını bekliyorum. Önemli olan araca güncel parçalar eklemek değil, onları optimize etmek ve aero platformunuzun istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak. Bu sayede pilotların geri bildirimleriyle aracın gelişim yönü belli oluyor. Russell, yetenek olarak Verstappen, Leclerc ve Norris ile benzer seviyede bir sürücü. Takım, mühendislik ve tasarım tarafında da gençlere fırsat ve zaman tanımalı.

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