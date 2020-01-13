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Formula 1 / Analiz

Analiz: 2019 F1 sezonunda, dört büyüklerin gerçek performansı nasıldı?

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Analiz: 2019 F1 sezonunda, dört büyüklerin gerçek performansı nasıldı?
13 Oca 2020 13:12

Autosport/Motorsport.com teknik editörlerinden Gary Anderson, Formula 1'in ilk üç takımı ve diğer fabrika takımı Renault'nun performanslarını değerlendirdi.

2019 F1 sezonu öncesinde teknik kurallarda yapılan değişikliklerin performans dengelerini değiştirmesini umuyorduk. İlk sezon öncesi testlerin ardından herkes bunun olabileceğini düşünüyordu ancak Mercedes gerçek elini ikinci testlerde gösterdi.

Mercedes birkaç yarış kala şampiyonluğunu ilan etse de aşması gereken bazı zorluklar vardı. Ferrari, sezonun ikinci yarısında atağa kalksa da artık gecikmişti. Ferrari'nin bu atağı, Mercedes'in daha derinlere inmesini sağladı ve sezonun sonunda çok baskın bir performans gördük.

Ferrari ise tam tersi - hem pilotları hem de pit duvarı kararsızlıklarıyla - patladı. Mercedes adil ve net bir şekilde kazandı ancak Ferrari'nin bazı açıklanamaz hamleleri buna yardımcı oldu.

Şampiyon tek bir yarışta belli olmaz. 21 yarışlık takvimde bazı pistler bazı araçlara daha fazla uyar. Ancak sezon sonunda en iyi olan kazanır. Tüm sezon performansını değerlendirmek için, tüm takımların her hafta sonu atmış olduğu en hızlı turu baz aldım ve onları performanslarını kıyaslamak için kullandım.

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