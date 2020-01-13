Analiz: 2019 F1 sezonunda, dört büyüklerin gerçek performansı nasıldı?

2019 F1 sezonu performansları

Aynı zamanda sezonu gelişim noktalarını dikkate alarak 5 bölüme ayırdım. Albert Park pisti temsil edici bir pist olmadığı için, Avustralya GP'yi diğerlerinden ayrı tuttum ve kalan yarışları 4'er yarışlık olacak şekilde 5 bölüm olarak değerlendirdim.

İlk olarak ilk 3 takımı ve tam olarak bir fabrika takımı olan Renault'yu inceledim. Bir sonraki yazımızda diğer 6 takımı inceleyeceğiz.

4 büyük takımın performans kıyaslaması

MERCEDES

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

* % 100, o takımın o hafta sonu en hızlı tur zamanını kaydettiğini gösteriyor. Diğer takımların en hızlı turları, en hızlı tur atan takıma göre orantılanıyor.

Hangi takım olursa olsun, her iki şampiyonada art arda 6'şar şampiyonluk kazanmak olağan üstü bir başarı. Yıllardır elde edilen başarılara rağmen takımın odaklanmaya devam etmesi, kurulan yapının ne kadar etkili bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

Mercedes, 2019 sezonu boyunca 10 defa en hızlı turu attı yani % 48 orana sahip ancak yarışlarda daha etkileyici olmayı başardı. Mercedes, araçlarında daha fazla downforce kullanmayı tercih etti. Bu sayede tek turda biraz yavaş kalsa da Pirelli lastiklerine diğerlerinden daha iyi bakmayı başardı. Bunu yaptığınızda stratejik açıdan eliniz daha açık oluyor ve daha esnek davranabiliyorsunuz.

Sezon performansı ortalaması % 100.179

Pole pozisyonu 10 (48%)

İlk çizgi 8 (% 38, Abu Dhabi dahil)

Yarış galibiyeti 15 (71%)

Yarışta duble 9 (% 43)

Puan 739 (% 80) 2018 655 (% 72)

Podyum 32 (% 76)

Hızlı tur 9 (% 43)

Mercedes'in gelecek sezonki gelişim programının sezon içerisindeki performansını nasıl etkilediğini bu grafikten görebilirsiniz.

Mercedes'in sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Sezon ilerledikçe Mercedes'in hızlı tur performansının gittikçe gerilediği ancak bir noktadan sonra stabil kaldığı ve çok ciddi düşüş olmadığı görülüyor. Mercedes sadece hız açısından değil istikrar açısından da oldukça iyi bir sezon geçirdi. Tabii tüm bu istatistikler, Hamilton olmadan nasıl olurdu bu önemli bir soru.

Takım arkadaşları arasındaki mücadele şu şekilde oldu:

Hamilton Bottas Pole pozisyonu 5 5 Yarış galibiyeti 11 4 Hızlı tur 6 6

Sonuç

Mercedes, son senelerde tasarım bölümünde yapmaya devam ettiği şeyleri yapmaya devam ederse, daha fazla yarış galibiyeti ve şampiyonluklar gelecek gibi görünüyor. Ancak strateji alanına biraz odaklanmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Michael Schumacher'in yaptığı gibi birçok yarışta Lewis Hamilton devreye girdi ve stratejileri işe yaradı. Ancak diğerleri daha yakın olursa, bu her zaman işe yaramayabilir.

FERRARI

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alexander Albon, Red Bull RB15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari için bir kez daha "şöyle olsaydı böyle olurdu" diyebileceğimiz bir sezondu. Birçok kez takımın kararı ya da pilotların yaşadıkları sorunlar, alınabilecek iyi sonuçların önüne geçti. Mercedes'i adil ve net bir şekilde yenmek istiyorsanız, bu tür hataları aşmanız lazım.

Sezon öncesi testlerde Ferrari çok iyi görünüyordu. Ancak sezon ilerledikçe kimin kuralları doğru yorumladığı, kimin daha iyi gelişim göstereceği konusu öne çıktı. Ferrari için en kötü yarış, en hızlı turun % 0.875 gerisinde kaldığı Avustralya oldu.

Şampiyonluğu kazanmak istiyorsanız, rakibiniz karşısında performans açısından bu kadar geride kalamazsınız. Öyle olunca Mercedes üzerindeki baskı azaldı ve Mercedes'in art arda 8 yarış kazanmasına dolaylı yoldan destek verilmiş oldu.

Ferrari, son 3 sene Mercedes'i yenemese dahi hemen arkasında olma fırsatına sahipti ancak tüm potansiyelini kullanamadı. Tüm yaşananlara baktığımızda, gelecekte iyi olsa dahi tüm sezon optimum performans gösterip gösteremeyeceğini merak ediyorum.

Season performansı ortalaması % 100.328

Pole pozisyonu 9 (% 43)

İlk çizgi 4 (% 19)

Yarış galibiyeti 3 (% 14)

Yarışta duble 1 (% 5)

Puan 504 (% 54) 2018 571 (% 63)

Podyum 19 (% 45)

Hızlı tur 6 (% 29)

Ferrari, yaz arasından sonra etkileyici performanslar sergiledi ve bunun üzerine rakip takımlar İtalyan ekibin özellikle motor performansını sorgulamaya başladı. Bazı takımlar, yakıt kullanımıyla alakalı açıklamalar istediler ve verilen direktiflerin ardından Ferrari'nin performansında biraz düşüş görüldü. Ferrari aynı dönemde lastikleri korumak için fazla downforce kullanmasının bunda etkili olduğunu söylese de virajda pek bir şey kazanılmazken sadece düzlük hızında kayıp görüldü.

Ferrari'nin sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Takım içi performanslara baktığımızda, rakamlar Vettel'in kenara çekilip takımın Leclerc'e odaklanmasına izin vermesi gerektiğini gösteriyor ancak onun gibi üst düzey bir isim bunu yapmayacaktır. Vettel'in geçmişteki hatalardan ders çıkarmayıp benzer hataları yapmaya devam etmesi, Ferrari'nin her şeyi kontrol etmek için olaylara müdahale etmesini gerektiriyor. Ne yazık ki Ferrari bu durumu idare etme konusunda da pek iyi sayılmaz.

Vettel Leclerc Pole pozisyonu 2 7 Yarış galibiyeti 1 2 Hızlı tur 2 4

Sonuç

Ferrari bu kadar çalışıyor, bu kadar fazla para harcıyor, en iyi pilotları kiralıyor ancak sınavlarda, geçmişten ders çıkarmadığı için her şeyi çöpe atıyor. Aynı hataları yapmayı artık bırakmalılar.

Gelecek sezon Ferrari, güç ünitesi kullanımında temiz olmalı. Rakipleri onları durdurmak için her şeyi yapacak. Onlar sorgulanabilecek en ufak şey bulduklarında, hiç şüphe duymadan bu konuyu FIA'ya taşıyacaktır.

Takım patronu Mattia Binotto akıllı birisi ancak üst yönetim, onu nasıl kullanacağına karar vermek zorunda. Bir işte sadece bir işe odaklanabilirsiniz. Hem takım patronu olup, hem teknik ekibi yönetemezsiniz. Ferrari, gelecek sezon ve 2021'deki kural değişikliklerinde tehdit olmak istiyorsa, öncelikle bu konuyu çözmeli.

RED BULL

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Renault müşteri motorundan Honda'nın fabrika takımı motoruna geçişin yaşandığı 2019 sezonu, Red Bull için yeniden yapılanma senesiydi ancak buna rağmen takım geçmiş senelere kıyasla daha mutlu bir sezon geçirdi. Turbo hibrit motor çağında Red Bull, ilk defa motor tedarikçisiyle sorunlar yaşamadı. Hem Red Bull, hem de Honda aynı yönde ilerlemeyi sürdürdüler. Şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorlarsa, bu şekilde çalışmaları büyük önem taşıyordu ve bunu başardılar.

Sezon performans ortalaması % 100.652

Pole pozisyonu 2 (% 9)

İlk çizgi 0

Yarış galibiyeti 3 (% 14)

Yarışta duble 0

Puan 417 (% 45) 2018 419 (% 46)

Podyum 9 (% 21)

Hızlı tur 5 (% 24)

Red Bull, 2018'e kıyasla 2019'un başında ilk başta biraz geride kaldı. Rüzgar tüneli verileriyle pist üstü verileri arasında yaşanan korelasyon sorunu buna neden oldu. Bunun fark edilmesinin ardından bazı değişiklikler yapıldı ve takım değişikliklerin etkisini Avusturya GP'den itibaren görmeye başladı.

Honda'nın da motoru geliştirme konusunda istekli olmasıyla Red Bull, sezonu hem takım hem de motor bölümü açısından güçlü bir şekilde tamamladı.

Red Bull'un sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Verstappen'in ne kadar güçlü olduğunu göstermek için başka bir pilotla kıyaslama yapmaya gerek yok. Sezonun ilk yarısında Pierre Gasly, Verstappen'in takım arkadaşıydı ve iki hızlı tur dışında Gasly, pek bir varlık gösteremedi. Sezonun ikinci yarısında Albon ana takıma yükseldi ve Gasly'den daha güçlü bir şekilde ana takıma ısındı. Albon henüz takım ile podyuma çıkamasa da gelecekte bunu yapabilecek gibi görünüyor. Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi için iki güçlü pilota ihtiyaç duyduğu aşikar.

Verstappen Gasly Albon Pole pozisyonu 2 0 0 Yarış galibiyeti 3 0 0 Hızlı tur 3 2 0

Sonuç

Red Bull, araç felsefesine uyan pistlerde güçlü olma konusunda kendisine güveniyor ancak sezonun sadece birkaç yarışında güçlü olacak araç ile şampiyonluk yaşamak pek mümkün değil. Takım, aracının diğer pistlerde neden güçlü olmadığını anlamalı ve ona göre gerekeni yapmalı. Mevcut durumda iyi olduğu alanlardan bir miktar feragat edip genel performansı arttırmak, Red Bull'a daha büyük avantaj sağlayabilir.

RENAULT

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotoğraf: Erik Junius

Geçen sezon, Renault'nun orta gruptaki diğer takımlarla fark açıp öndeki 3 takımla farkı azaltması gerektiği bir yıldı ancak bu yaşanmadı. Tam aksi takım geriledi. Fransa GP'ye getirilen ve büyük umut bağlanan güncelleme de bekleneni vermenin çok gerisinde kaldı.

Takımın Daniel Ricciardo'yu kiralaması, Formula 1'deki iyi niyetinin bir işaretiydi ancak Ricciardo'nun takımda etkisi pek görülmedi. Her iki pilot da rekabetçiydi ancak ellerindeki araçlarla daha fazlasını yapabilecek durumda değillerdi.

Renault aracı düzlüklerle oldukça hızlıydı ve bunun üzerine takımda bazıları pit alanında en güçlü motorlardan birisine sahip olduklarına inandı ancak bu yanlış bir çıkarımdı. Araçta çok fazla downforce olmadığı için, doğal olarak sürüklenme etkisi düşüktü. Sonuç olarak Renault'nun 2019 F1 aracı düzlükte hızlı olsa da tur zamanı açısından iyi değildi.

Sezon performans ortalaması % 101.769

En iyi start pozisyonu 4 (x1)

En iyi yarış sonucu 4 (x1)

Puan 91 (% 10) 2018 122 (% 13)

Podyum 0

Hızlı tur 0

Renault, genel olarak geçen seneki pozisyonunu korudu. Öndekilerle fark çok olduğu için, sezon boyunca gelişim için daha fazla alanı vardı ancak Renault bunu başaramadı. Sezona geride başladılar ve sezon boyunca da pek gelişme kaydedemediler. Bu kadar gerideyken, gelişim açısından daha büyük alanınız olur ve onu kullanmanız gerekir.

Red Bull'un sezonun bölümlerindeki performansı (%)

Takım içi mücadeleler açısından konuşacak pek bir şey yok. Hulkenberg, Almanya'da pist üstünde kalıp podyuma çıkabilseydi her şey daha farklı olabilirdi ancak Hulk, yine bunu başaramadı. Onun yerini Esteban Ocon alacak. Bunun doğru hamle olduğundan emin değilim ancak yine de, o bir Fransız.

Ricciardo Hulkenberg Puan 54 37 En iyi grid pozisyonu 4 (x1) 6 (x2) En iyi sonuç 4 (x1) 5 (x1) Hızlı tur 0 0

Sonuç

Renault, birkaç senedir yeniden yapılanıyor ve geçen sezonun sonunda dahi hâlâ takıma yeni isimler eklendi. Teknik patron Nick Chester ayrılırken, Pat Fry'ın bu sene takıma katılacağı duyuruldu. Yapılan değişikliklerde getirilen isimler yap-boza tam uyacaksa o zaman sıkıntı yok.

Bunun dışında takımdan gönderilen isimler her zaman sorunlu isimler olmaz. Bazen bu tür kararları veren insanlara yakından bakmak gerekir.

Renault, bu kapsamda Alain Prost'la anlaştı. Prost'un Mercedes'e büyük katkı sağlayan Niki Lauda gibi olması planlanıyordu. Prost'un spordaki deneyimiyle aynı etkiyi göstermesi bekleniyordu ancak şu ana kadar olanlara bakarsak, ya o bu görevi hafife alıyor ya da en üst yönetim pek onu dinlemek istemiyor.

Güç ünitesi üreticileri

Ferrari bu sene motoruyla sürekli gündemde yer aldı ve genelde ateş olmayan yerden duman çıkmaz ancak F1'de sınırları zorlamak, her zaman olması gereken şeydir. Savaşta ve F1'de her şey mübahtır.

İşte benim güç ünitesi performans sıralamam

1 FERRARI

Gerçekten Ferrari'nin herhangi bir hile yapmadığını umuyorum. Bunu yapmışsa, bunun sonuçlarını görmeli. Ancak ben onların yaptığı şeylerin, gri alanların zekice kullanılmasının dışında bir şey olmadığına inanıyorum. FIA, bu alanların farkında ve onları kapatıyor. Bu yüzden Ferrari, temiz kalmalı ve FIA'ya diğer üreticilerin momentumunu etkileyebilecek sorular sormalı.

2 HONDA

Honda, McLaren ile yaptığı kötü başlangıcın ardından 2018'de Toro Rosso'ya motor vermesinin de etkisiyle, 2019'da çok büyük ilerleme kaydetmeyi başardı. 2019'da iki takımdan birden veri topluyor olması işini daha da kolaylaştırdı.

Gelecek sezon Honda için önemli olacak. Red Bull ve Verstappen, sadece birkaç tane değil, şampiyonluk mücadelesi vermelerine yetecek kadar yarış kazanmak istiyor.

3 MERCEDES

Mercedes için söyleyecek pek fazla şey yok. Artık motorun maksimum performansı açısından zirvede olmayabilir ancak genel paket olarak hâlâ yeteri kadar iyi seviyede. 6 sene üst üste iki şampiyonluğu birden kazanmak, ciddi dayanıklılık ve performans sorunu yaşamamak takımın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak 2020'de onlardan da iyi bir adım bekliyorum.

4 RENAULT

Renault, diğer üç üreticiyi yakalamak için hâlâ bir şeyler yapmak zorunda. Bu sene McLaren'ın gösterdiği performans olmasaydı, Renault üst yönetimi muhtemelen motor için harcadığı paradan memnun kalmayacaktı.

Abiteboul her zaman olumlu şeyler söylüyor ancak gerçek şu ki Red Bull hibrit dönemde kendileriyle zorlandı. McLaren, gelecek sene Mercedes güç ünitesine, daha iyi paketlemeye sahip olduğuna inandığı için geçecek. Bunun sonucunda Renault, 2021'de sadece fabrika takımına motor tedarik edecek. Renault F1 takımı, 2020'de ileri yönde iyi bir adım atmak zorunda, aksi takdirde 2021 Formula 1'de Renault'yu göremeyebiliriz.

Not: Diğer 6 takım incelemesini perşembe günü paylaşacağız.