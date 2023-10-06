Ana yarış, Verstappen’i cumartesi gecesi kutlama yapmaktan vazgeçirmeyecek
Max Verstappen, Katar Grand Prix'sinin sprint yarışının ardından şampiyonluğu kazanırsa cumartesi gecesi kutlama yapmanın bir yolunu bulacağını söyledi.
Hollandalı sürücünün 2023 sezonundaki performansına bakılırsa, bu hafta sonu Katar’da rahat bir hafta sonu geçirerek üçüncü şampiyonluğunu ilan edebilir.
Katar GP’nin gerçekleşeceği Losail pistinde cumartesi günü sprint yarışı mücadelesi verilecek. Sprint yarışında ilk altı içerisinde yer alması Verstappen’in şampiyonluğunu ilan edebilmesi için yeterli.
Hollandalı sürücünün, sprint yarışında şampiyonluğa ulaşması halinde ana yarış öncesi şampiyonluk kutlaması alışılmışın dışında bir durum olacak.
Perşembe günü basına konuşan Verstappen’e, cumartesi günü şampiyon olması halinde kutlama yapıp yapmayacağı soruldu.
Verstappen, “Cumartesi gecesi mi? Zor ama bir yolunu bulacağız.”
“Çılgınca bir şey olmayacak. Daha sonra pazar günü ne olacağına bakacağız. Hâlâ pazar günü kazanmak istediğimiz bir yarış var.” dedi.
Verstappen’e hiç bir yarış gününden önce parti verip vermediği sorulduğunda Verstappen, “Olsaydı bile size söylemezdim.” diyerek gülümsedi.
Verstappen Katar’a, Ayrton Senna, Nikki Lauda, Jack Brabham, Sir Jackie Stewart ve kız arkadaşının babası Nelson Piquet gibi efsanelerin elde ettiği gibi üçüncü şampiyonluğunu almak için geliyor.
Bu kendisine sorulduğunda Verstappen, “Titriyorum(gülerek). Benim için sorun yok. Harika bir yıl geçiriyoruz ve bu hafta sonu da kazanmak istiyoruz.”
“Cumartesi günü kazanırsam veya ihtiyacım olanı yaparsam şampiyon olacağımı biliyorum. Ama yine de asıl işimiz, iyi bir hafta sonu geçirmeye odaklanmak.” dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Şampiyonluğa ulaşma konusunda herhangi bir sorun ya da olağandışı bir durum olma ihtimali sorulduğunda ise Red Bull sürücüsü, “Bence burada hızlı olmalıyız. Ama burada sadece bir antrenman seansı var. Yani mesele, aracı piste çıkardıktan sonra iyi bir aralıkta olduğundan emin olmak.”
“Fakat normalde bizim için iyi bir pist. Sadece iyi bir hafta sonu geçirmek istiyoruz.” dedi.
Verstappen daha önce sprint yarışlarını sevmediğini ve normal bir Grand Prix hafta sonunu tercih ettiğini söylemişti. Kendisine hangi yarışta şampiyon olmayı tercih ettiği sorulduğunda ise şunları söyledi: “Burada veya gelecek hafta sonu şampiyonluğu kazanacağım birdenbire belli olmadı. Bunun bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum.”
“Sürücüler içinde normal hafta sonu formatını tercih ederim. Bence biraz daha heyecan verici. Özellikle sıralama turlarında, antrenmanlarda neleri iyi yaptığınızı bildiğiniz için limitlere daha kolay ulaşabiliyorsunuz.”
“Örneğin Suzuka’da ilk antrenman seansının ardından sıralamaya geçerseniz, büyük sorunlar yaşama riskiniz var. Bu o kadar tatmin edici değil ve ben bunu hep söylüyorum. Bir sprint yarışı yaptığınızda, ana yarış için bir öngörünüz olacak. Bu adam yarışta gerçekten iyi olacak veya bu geri düşecek.”
“Bu da heyecanı biraz azaltıyor. Küçük bir çocuk ve Formula 1’in dışında olduğum zamanları hatırlıyorum. Hangi araçların yarış temposunda hızlı olacağını veya hangi aracın iyi bir ayar yakaladığını bilemezdiniz.”
“Sıralama turlarını izlerken, bir otomobil önde gözüküyor ama yarışta geriye düşebilir diyorsunuz. Ama her şey belirsiz.”
“Sonra pazar günü yarış için uyanırsınız ve neler olacağını görürsünüz. Sprint yarışı sebebiyle bundan biraz uzaklaşıyoruz. Sprint yarışında başına bir şey gelmez veya kaza yapmazsa o takım veya pilot yarışı kazanacaktır.”
Fikirlerini açıkça söylemekten çekinmeyen Verstappen, Liberty Media’nın Formula 1’e neden sprint formatını getirdiğini anlayabildiğini söyledi.
Verstappen, “Görüşlerimi dile getirdim. Her zaman da böyle yapacağım. Bence bu ifade özgürlüğü. Muhtemelen pilotların ne söylediği onların işine gelmiyor. Onlar biraz daha fazla bilet satmak istiyorlar.”
“Ben olaya sadece yarış açısından bakıyorum. Ama işin ticari yönünü ve arkasındaki nedenleri anlayabiliyorum. Her iki açıdan da bakmak gerekir. Neden renklendirmek istediklerini anlayabiliyorum.” dedi.
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