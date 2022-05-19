AMuS'a göre gridin en iyi güç ünitesi Ferrari'de

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Mercedes ve Red Bull arasında geçen keyifli 2021 şampiyonluk savaşının ardından bu yıl yine çok yoğun bir mücadele var.

Red Bull bu yıl da şampiyonluk savaşı veriyor fakat karşısında Mercedes değil Ferrari var. İtalyan ekip şimdiye kadar virajlarda çok güçlüydü ve genel olarak daha fazla çekişe sahip gibiydi.

Diğer tarafta Max Verstappen ve Sergio Perez'in RB18'i, düzlüklerde adeta bir roket kadar hızlıydı ve bazıları bunu direkt olarak motor gücüne bağladı.

Fakat Ferrari, güç ünitesi anlamında diğerlerinin önüne geçmiş gibi görünüyor.

Auto Motor und Sport'un analizlerine göre Red Bull şu anda Ferrari'nin 4 kW yani 5.4 beygir gerisinde yer alıyor.

Ferrari ile Mercedes arasındaki güç farkı ise 8 kW yani 10.8 beygir. Bu, artık en iyi güç ünitesinin Ferrari'de olduğu anlamına geliyor.

Yine de tüm üreticiler, hibrit tarafta güncelleme yapma hakkına sahip ve bundan ötürü 1 Eylül'e kadar bu güç sıralamasında değişiklikler yaşanabilir.

Ferrari ve Red Bull arasındaki mücadeleyi etkileyecek faktörler arasında iki araç ağırlıkları ile rüzgar tüneli kısıtlaması var..

Ferrari geçen yılı üçüncü bitirdiği için Red Bull'a kıyasla rüzgar tünelini daha fazla kullanabiliyor.