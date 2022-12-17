AMuS: "Vasseur, Ferrari'de tam zamanlı olarak çalışacak"
Frederic Vasseur, Alfa Romeo'da yaptığının aksine Ferrari'deki rolünde "tam zamanlı" olarak yer alacak gibi görünüyor.
Ferrari bu hafta başında görevinden istifa eden Mattia Binotto'nun yerine Frederic Vasseur'ün geçeceğini açıklamıştı.
2007-2008 yılından bu yana şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Ferrari, Vasseur'ün takımı arzuladığı noktaya götürmek için en doğru isim olacağını düşündü.
Vasseur'ün gelişinden sonra tartışma konusu olan noktalardan birisi, ART GP, Spark ve sürücü menajerliği gibi görevlerine devam edip etmeyeceğiydi.
Vasseur, bu rollerden ötürü Alfa Romeo'da tam zamanlı bir takım patronu değildi fakat Ferrari'de işler değişecek. Auto Motor und Sport, Vasseur'ün sürekli Ferrari fabrikasında olacağını ve tam zamanlı bir rol üstleneceğini dile yazdı.
Alman Auto, Motor und Sport'tan Michael Schmidt, "Bir tartışma gerekliydi çünkü Ferrari takım patronu olmak yedi gün 24 saat Maranello'da olmak anlamına geliyor ve bu Vasseur'ün Sauber'de yapmadığı bir şeydi."
"Duyuru tam olarak bu sebepten yani Vasseur'ün çeşitli faaliyetlerinin 'düzenlenmesi' nedeniyle ertelendi. Vasseur her zaman Maranello'da bulunacak." dedi.
AMuS'taki diğer bilgiler, Ferrari taraftarları için olumlu görünüyor. İddiaya göre Ferrari 'en güçlü güç' ünitesine sahip ve dayanıklılık sorunlarını çözdükten sonra 2022'nin başındaki seviyeye tekrar gelebilirler.
Görünüşe bakılırsa lastik aşınmasının artmasına neden olan şey, Fransa GP'ye getirilen güncellemeler ve aerodinamik açıdan yaşanan dengesizlikti. İtalyan ekip bu sorunu da tespit etmiş durumda.
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