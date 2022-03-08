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AMuS: "Mercedes'in Bahreyn'e getireceği güncelleme paketi oldukça büyük olacak"

Auto Motor und Sport, Mercedes'in Bahreyn testine yeni bir araçla geleceğini iddia etti.

AMuS: "Mercedes'in Bahreyn'e getireceği güncelleme paketi oldukça büyük olacak"
Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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2022 Formula 1 sezonunun başlangıcı hızla yaklaşıyor. Sezon 20 Mart'ta, Bahreyn'de başlayacak. Sezon öncesinde Formula 1, 10-12 Mart tarihleri arasında yine Bahreyn'de üç günlük bir test yapacak.

Takımlar, 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da piste çıktılar ve yeni araçlarını ilk kez gerçek anlamda test ettiler.

O zamandan beri takımlar, toplanan verileri analiz edip, araçlarını geliştirmekle meşguller. Bu iki haftalık sürecin ardından çoğu takımın araçlarına büyük güncelleme paketleri getirmesi bekleniyor.

Auto Motor und Sport'un haberine göre, Mercedes'in yeni güncelleme paketi çok büyük olacak. Muhtemelen aracın yarısı tamamen değişecek.

Mercedes, beklentileri "Herkes yeni parçalarla Bahreyn'e gidiyor." diyerek düşürmeye çalışıyor.

Ayrıca, "En büyük güncellemeler genellikle dışarıdan anlaşılamayanlardır." açıklamasıyla, getirilen güncellemelerin gövdenin altında olabileceğini ima ediyor.

Bu, belki de Alman üreticinin daha hafif parçalarla çalışmaya başladığı ve 795 kg'lık minimum ağırlığa yaklaştığını gösteriyor olabilir.

Red Bull'un güncellemeleri ise daha çok aracın görünür kısımlarında olacak gibi görünüyor. Takım, Barselona'da olduğu gibi, Bahreyn'de de üç günlük test boyunca yeni parçalar getirmeye devam edecek.

Mercedes ve Red Bull, testin ikinci haftasına yeni parçalar getirirken, Ferrari farklı bir yaklaşım tercih edecek. İtalyan ekip, küçük bir paket getirecek ve temelde aracı anlamaya odaklanacak.

McLaren da yine Bahreyn'e güncellemeler getiren bir başka takım olacak. Fakat bunun büyüklüğü henüz bilinmiyor.

Andreas Seidl, "Yeni parçalar ürettiğimiz anda onları piste getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Red Bull ve Mercedes'in büyük güncellemeler getirdiği doğruysa bu, gelişim bütçesinin büyük kısmını sezon başına harcadıkları anlamına geliyor olabilir. Çünkü temelde Barselona ve Bahreyn'e iki farklı versiyon getirmiş oluyorlar. Bu da paraya mâl olan bir durum.

Kesin olan şey şu: Henüz takımlar gaza basmış değiller.

Pirelli'den Mario Isola, "Barselona'da hiçbir takım zorlamadı. Takımların cebinde en az bir saniye vardı." dedi. Bu da araçların pist üstündeki dengesi hakkında yapılan yorumların pek mantıklı olmadığını gösteriyor. Çünkü çoğu araç, limitlere çıkıldıkça zorlanmaya başlıyor.

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