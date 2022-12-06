AMuS: "Çin'in yerine başka bir yarış geçmeyebilir"

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Formula 1, 2023 yılında 24 yarışlık rekor bir takvime sahip olmayı planlıyordu fakat geçen hafta Çin Grand Prix'sinin iptal edileceği açıklandı.

Çin GP'nin iptali sonrası takvim 23 yarışa inmedi çünkü F1 takvimine girmek isteyen bir dizi ülke var ve bunlarla görüşmeler sürüyor.

Avrupa basını, Çin'in yerini alabilecek ülkeleri çoktan yazmaya başladı ve hem Portekiz hem de Türkiye'nin adı yoğun şekilde geçiyor. Ancak bir ihtimal daha var: Hiçbir yarış düzenlememek.

Şu anda en öne çıkan seçenek Portimao gibi görünüyor ancak Çin GP'nin yapılması gereken 16 Nisan tarihinde Portimao'da WEC yarışı olacak. Yani Portimao, doğrudan Çin GP'nin tarihlerini alamayacak. FIA'nın Portekiz GP için iki takvimde aynı anda değişiklik yapmayı kabul etmesi pek olasılık değil.

Auto Motor und Sport ayrıca Portimao yarışının yapılmasının, lojistik anlamda mantıklı görünmediğini iddia ediyor. Eğer yarış gerçekleşirse, Melbourne'den Portimao'ya, oradan da Bakü'ye gidilmesi gerekecek. Bir ihtimal, Çin GP'nin bulunduğu tarihlere Bakü'nün alınması olabilir organizatörler bu ihtimali kabul etmiyorlar.

Türkiye GP ihtimali de şu anda birkaç yorumdan ibaret gibi görünüyor.

F1 yönetimi, tüm seçenekleri sessizce ele alıyor ancak yarışa dört aylık bir süre kaldığı düşünüldüğünde, takvimin 23 yarışa düşürülmesi ihtimali hiç de az değil.