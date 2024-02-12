AMR24'teki Mercedes devrimine ait detay ne?

Mercedes teknik direktörü James Allison, zero-pod yaklaşımının işe yaramadığını kabul ettikten sonra, takımın 2024 sezonu için dramatik bir revizyona öncülük ettiği bir süredir biliniyordu.

Takım patronu Toto Wolff geçen yılın sonunda gridin ön sıralarına geri dönmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıklamıştı.

Wolff, "Yani, kelimenin tam anlamıyla, neredeyse her bileşen değiştirildi. Çünkü sadece bunu yaparak bir şansımız olacağını düşünüyorum" dedi.

Mercedes'in revizyonlarının tam ölçeği çarşamba gününe kadar ve hatta belki de testlere kadar bilinmeyecek olsa da, yeni Aston Martin AMR24'te görülenler sayesinde seçtikleri yeni yönden ipuçlarını aldık.

Aston Martin'in vites kutusu ve arka süspansiyon için Mercedes'i tercih etmesi nedeniyle, takım Alman üreticiyle aynı yapıyı benimsemek zorunda.

Dolayısıyla, yeni AMR24'ün ilk görüntüleri pazartesi sabahı ortaya çıkarken, itme çubuklu arka süspansiyona geçiş Mercedes'in de hangi tercihi yaptığını ortaya koydu.

Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, "Mercedes'ten yeni bir arka süspansiyon aldık."

"Bize vites kutusunu ve arka süspansiyonun yapısını veriyorlar, bu yüzden arka süspansiyon geçen yıla göre biraz değişti. Yani arkada bir değişiklik var ama ön taraf çok benzer." dedi.

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

Mercedes ve Ferrari geçen yıl çekme çubuklu arka süspansiyon kullanan tek üreticilerdi ve müşteri takımları da vites kutusu tasarımı üzerindeki etkileri nedeniyle bunu kullanmak zorunda kalıyorlardı.

Ancak Red Bull'un alternatif itme çubuklu arka süspansiyon düzenini iyi bir şekilde kullanmasıyla, bu yolun daha iyi bir yol olduğu ortaya çıkış oldu.

İtme çubuklu tasarımda iç süspansiyon bileşenlerinin daha yukarıda olması, ağırlık ve ağırlık merkezi açısından pek de iyi sonuçlanman bir yer değiştirme anlamına geliyor.

Bununla birlikte bu bileşenleri daha yukarı taşımak, daha fazla bastırma kuvveti sağlayacak olan zemin ve arka kanat için hava akışının daha iyi manipüle edilmesi için kola şişesi bölgesinde ve difüzör alanında daha fazla yer açıyor.

Aston Martin'in seçtiği bu arka süspansiyon yapısı, Mercedes'ten de parçalar aldığı için Williams'ın da tercih ettiği süspansiyon yapısı olduğu anlamına geliyor.

Williams takım patronu James Vowles, takımın 2024 sezonu lansmanında, bu cephede takımı için bazı ilgi çekici değişiklikler olacağını açıklamıştı.

Vowles, "Arka süspansiyon konusunda konuşmaktan mutluluk duyduğumuz parçalar var."

"Ancak bunu Bahreyn'e saklayacağım, çünkü arka süspansiyon konusunda seçtiğimiz yön hakkında konuşulacak bazı ilginç şeyler var." dedi.