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Formula 1 / Son dakika

Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı

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Amnesty, F1'i Suudi Arabistan GP ile ilgili uyardı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

İnsan Hakları Organizasyonu Amnesty International, Formula 1 yarışı düzenlemeyi planlayan Suudi Arabistan'ın bunu sporu paravan olarak kullanmak için yapabileceği konusunda uyardı.

Pazartesi gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısında takım patronlarına 2021 F1 takvimi taslağı gösterildi. Bu taslakta 23 yarış yer alıyor ve normal 2020 takvimine göre ekstradan Suudi Arabistan GP eklenmiş durumda.

2021'de Cidde caddelerinde yarış yapılması planlanırken uzun vadede Riyad'da hazırlanan Al-Qiddiya'daki eğlence kompleksinde yarışların düzenlenmesi hedefleniyor.

F1'in Aramco ile halihazırda bağı bulunuyor. Macaristan ve İspanya GP'lerin isim sponsoru olan petrokimya devi Aramco, F1'in ana partnerlerinden birisi.

Suudi Arabistan, 2018'de Formula E olmak üzere uluslararası motor sporları aktiviteleri düzenledi.

Amnesty ise uzun zamandır Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerine karşı mücadele veriyor. Bu kapsamda Amnesty, ülkenin sporla olan bağına dikkat çekti.

Organizasyon, bu senenin başında, sonunda başarısız olsa da Newcastle United futbol takımının, Aramco'nun da sahibi olan ülkenin varlık fonu Public Investment Fund tarafından satın alınmak istenmesine dikkat çekmişti.

 

PIF bu sene uluslararası şirketlere olan ilgisiyle dikkat çekti. Şirket, koronavirüs sonrası birçok şirketten hisse aldı.

PIF'in hisse satın aldığı ünlü markalardan bazıları; Uber, BP, Boeing, Citigrup, Facebook, Marriott, Disney, Cisco, Bank of America, Shell, Total, Qualcomm, IBM ve Starbucks. PIF ayrıca F1'in kardeş şirketlerinden Live Nation'dan 418 milyon dolarlık hisse satın aldığını duyurdu.

Ülkenin gelecek sene F1 yarışı düzenlemeyi planlıyor olması haberlerinin ardından Amnesty, bu duruma hızlı bir şekilde tepki verdi.

Amnesty International Britanya Başkanı Felix Jakens, "Formula 1, 2021'de düzenlenebilecek Suudi Grand Prix'nin ülkenin berbat durumda olan insan hakları siciline karşı paravan olarak kullanılabileceğini fark etmeli."

"Newcastle United'ı alma girişiminin başarısız olması, Suudi yetkililerin elit sporlar aracılığıyla ciddi şekilde lekelenmiş itibarlarını düzeltme girişiminden caydırmadı."

"Suudi kadınların tutuklanmadan araç sürmelerine izin verme duyurusuna rağmen, son dönemde yetkililer Loujain al-Hathloul ve Nassima al-Sada dahil birçok kadın aktivisti tutuklayıp işkence yaptılar."

"Suudi Grand Prix gerçekleşirse, F1 en azından tüm tedarik zincirlerinde sıkı çalışma standartları içerdiğinden ve tüm yarış etkinliklerinin ayrım gözetilmeksizin herkese açık olduğundan sözleşmedeki maddelerle emin olmalıdır." 

"Cidde'deki yarış öncesinde tüm F1 sürücülerini, sahiplerini ve takımlarını, hapisteki insan hakları savunucularıyla dayanışma da dahil olmak üzere, ülkedeki insan hakları durumu hakkında konuşmaya davet ediyoruz." dedi.

Amnesty'nin görüşü sorulduğunda F1, Suudi Arabistan GP'nin resmi bir etkinlik olmaması nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak bir sözcü, Formula 1'in uzun yıllardır insan haklarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Presentation of the Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix

Photo by: Qiddiya Grand Prix

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Editör Adam Cooper

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